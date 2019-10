Les Grands Prix santé et sécurité du travail - Trois entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean voient leur innovation en santé et sécurité du travail récompensée

SAGUENAY, QC, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont su faire preuve d'audace, de leadership et d'ingéniosité en mettant au point des innovations pour éviter des accidents dans leur milieu de travail. Trois d'entre elles ont remporté un prix Innovation, remis lors d'une cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui, à Jonquière, au Delta Saguenay.

La cérémonie de remise régionale avait lieu dans le cadre du Colloque régional en santé et sécurité du travail, qui célébrait cette année son 35e anniversaire. Plus de 700 participants et participantes ont ainsi pu parfaire leurs connaissances en santé et sécurité du travail en assistant à diverses conférences ou formations.

Les innovations témoignent du génie créatif et de l'effort concerté des employeurs et des travailleurs pour améliorer la sécurité sur leur lieu de travail. Elles engendrent des bénéfices, notamment l'amélioration du mieux-être des employés et employées.

Coup d'œil sur ces innovations qui valent le détour et dont tous les milieux de travail pourront largement s'inspirer.

Petites et moyennes entreprises

PROWATT INC. | Cintreuse pour fils électriques

L'entreprise Prowatt inc., qui se spécialise dans le domaine de l'électricité pour les secteurs industriel et commercial de la province de Québec, a conçu une cintreuse mécanique qui permet, à l'aide d'une perceuse, de plier des fils de cuivre ou d'aluminium de gros calibre (diamètre de plus ou moins 2,5 cm). La taille de cet outil permet de l'utiliser de façon sécuritaire dans tous les contextes et de réduire considérablement les risques de troubles musculosquelettiques pour les travailleurs.

Grandes entreprises

PF RÉSOLU - USINE DE SAINT-THOMAS-DIDYME | Système de cadenassage antierreur avec clé à identification par radiofréquence (RFID)

Le système de cadenassage de la raboteuse de PF RÉSOLU - Usine de Saint-Thomas-Didyme, laquelle est spécialisée dans les produits forestiers, a été complètement repensé pour éliminer les risques d'oubli ou de mauvais cadenassage qui pourraient mettre les travailleurs en danger. Une seule barre permet maintenant de bloquer simultanément tous les sectionneurs et la valve pneumatique de la raboteuse. Une fois en place, elle libère une clé munie d'une puce RFID, qui doit être placée dans le boîtier de cadenassage. Ceci permet de s'assurer que la procédure a bien été appliquée. Le travailleur peut ainsi procéder à l'entretien ou à la réparation de l'équipement en étant certain d'être en sécurité.

Organismes publics

HYDRO-QUÉBEC - PRODUCTION | Moyens utilisés pour le levage, le transport et la mise en place des poutrelles

Les travaux de maintenance et de réparation des vannes d'évacuateur de crues requièrent l'installation d'une vanne temporaire constituée de poutrelles d'environ 12 mètres de longueur. Comme les mêmes poutrelles sont utilisées pour les évacuateurs de crues des centrales hydroélectriques Laforge-1 et Laforge-2, elles doivent être déplacées d'un site à l'autre. Le levage, le transport et la mise en place des poutrelles comportaient plusieurs risques pour les travailleurs. Un palonnier a été conçu spécifiquement pour la manipulation de ces poutrelles, éliminant ainsi les risques de chute. Des ancrages permanents ont été ajoutés sur celles-ci et une méthode d'arrimage certifiée a été élaborée pour assurer la stabilité de la charge lors du transport, en plus de diminuer les risques de troubles musculosquelettiques pour les travailleurs.

Les trois lauréats régionaux se retrouveront en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2020.

