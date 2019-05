Les Grands Prix santé et sécurité du travail - Trois entreprises de la Côte-Nord voient leur innovation en Santé et sécurité du travail récompensée

SEPT-ÎLES, QC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Des entreprises de la Côte-Nord ont su faire preuve d'audace, de leadership et d'ingéniosité en mettant au point des innovations pour éviter des accidents dans leur milieu de travail. Trois d'entre elles ont remporté un prix Innovation, remis par la CNESST lors d'un gala régional, tenu hier au Cégep de Sept-Îles et aujourd'hui au Stade Médard-Soucy de Baie-Comeau.

Les innovations témoignent du génie créatif et de l'effort concerté des employeurs et des travailleurs pour améliorer la sécurité de leur lieu de travail. Elles engendrent des bénéfices, notamment l'amélioration du mieux-être des employés et employées.

Coup d'œil sur ces innovations qui valent le détour et dont tous les milieux de travail pourront largement s'inspirer.

Petites et moyennes entreprises

CAFÉ CHEZ SOPHIE | Modifications au comptoir de la cuisine

Une partie du comptoir a été abaissée pour faciliter l'accès à la soupière et réduire les risques de brûlure. Des tiroirs autorétractables ont été installés et permettent d'atteindre aisément la vaisselle rangée sous le comptoir. Les risques de chute au sol et de développer des troubles musculosquelettiques sont donc grandement diminués pour les travailleurs.

Photo (libre de droits) : https://bit.ly/2Vpy3m0

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/cj71Hntsu2Q

Grandes entreprises

ALUMINERIE ALOUETTE | Enrouleur de chaînes pour les tronçons mobiles servant au passage des ponts roulants

Cette innovation a été conçue pour éviter les risques d'entraînement et de blessure. Constituée d'une roue mesurant un peu plus d'un mètre de diamètre et de deux gardes latérales, elle permet d'enrouler la chaîne sans résistance, tout en la protégeant. L'enrouleur de chaînes simplifie la procédure de travail, réduit les risques de chute et les coincements de doigts et élimine les troubles musculosquelettiques.

Photo (libre de droits) : https://bit.ly/2W9zHwp

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/r__sSKgK0P0

Organismes publics

CÉGEP DE SEPT-ÎLES | Poignées pour « reisers »

Des poignées, faites de métal et de caoutchouc, ont été créées pour faciliter la manutention des « reisers », ces panneaux servant au montage de la scène lors de la tenue d'événements ou de spectacles. Elles permettent de les soulever avec peu d'efforts, offrent une prise sécuritaire et simplifient le travail dans les endroits restreints. Le chargement et le déchargement de ces panneaux sur le chariot de transport sont désormais rapides et sécuritaires.

Photo (libre de droits) : https://bit.ly/2w2rBHm

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/hOBFQQdrAew

Les trois lauréats se retrouveront en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2020.

Pour en savoir plus : www.grandsprixsst.com

