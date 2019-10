Les Grands Prix santé et sécurité du travail - Trois entreprises de la Capitale-Nationale voient leur innovation en santé et sécurité du travail récompensée

QUÉBEC, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Des entreprises de la Capitale-Nationale ont su faire preuve d'audace, de leadership et d'ingéniosité en mettant au point des innovations pour éviter des accidents dans leur milieu de travail. Trois d'entre elles ont remporté un prix Innovation, remis par la CNESST lors d'un gala régional présenté à Québec le 23 octobre 2019 à la Chapelle du Musée de l'Amérique francophone.

Les innovations témoignent du génie créatif et de l'effort concerté des employeurs et des travailleurs pour améliorer la sécurité de leur lieu de travail. Elles engendrent des bénéfices, notamment l'amélioration du bien-être des employés et employées.

Coup d'œil sur ces innovations qui valent le détour et dont tous les milieux de travail pourront largement s'inspirer.

Petites et moyennes entreprises

FIVES SERVICES INC. | Programme Zéro Danger

Fives Services inc., spécialisée en services et équipements de levage, détenait un système de collecte d'informations peu fonctionnel lorsque les travailleurs observaient une situation potentiellement dangereuse dans leur milieu de travail ou chez des clients. Pour remédier à la situation, elle a mis en place un formulaire accessible par appareil intelligent et facilitant la prise en note des renseignements, Zéro Danger. Chaque situation est désormais comptabilisée et revue chaque semaine afin d'assurer un suivi adéquat.

Photo (libre de droits) : https://bit.ly/2VRfDMU

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/nedWEk2zDYk

Grandes entreprises

BOISERIES RAYMOND INC. | Réaménagement du service de sablage

Afin de corriger des problèmes de productivité et de qualité de l'air pour les travailleurs, l'entreprise Boiseries Raymond inc., spécialisée en produits de finition intérieure, a configuré un système de ventilation connecté à un dépoussiéreur. Elle a également créé trois nouvelles stations de travail automatisées, ce qui a eu pour effet d'améliorer l'organisation du travail.

Photo (libre de droits) : https://bit.ly/2MjCeyv

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/TidRlJfl-Po

Organismes publics

ÉCOLE DES MÉTIERS ET OCCUPATIONS DE L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION DE QUÉBEC | Support de plateforme d'échafaudage mobile

Lors de l'installation d'un échafaudage mobile, les travailleurs devaient déposer, sur un cadre à l'horizontale, une imposante plateforme. Celle-ci pouvait glisser entre les deux barres transversales, créant un risque de blessure pour le travailleur, qui pouvait être tenté de la rattraper. L'organisme a donc conçu un support en métal permettant au cadre de l'échafaudage de rester d'équerre, éliminant ainsi les dangers de blessure chez le travailleur.

Photo (libre de droits) : https://bit.ly/33yfJeL

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/FWmmNPfwAX4

Les trois lauréats se retrouveront en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2020.

Pour en savoir plus : www.grandsprixsst.com

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook ( facebook.com/cnesst ), Twitter ( twitter.com/cnesst ) et LinkedIn ( linkedin.com/company/cnesst ).

Source : Alexandra Houde, responsable des communications

CNESST - Direction régionale de la Capitale-Nationale

Téléphone : 418 266-4000, poste 4162

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Related Links

http://www.cnesst.gouv.qc.ca