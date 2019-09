Les Grands Prix santé et sécurité du travail - Six entreprises de la région de Longueuil et du secteur Montérégie-Ouest voient leurs innovations en santé et sécurité du travail récompensées

LONGUEUIL, QC, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Des entreprises de la région de Longueuil et du secteur Montérégie-Ouest ont fait preuve d'audace, de leadership et d'ingéniosité en mettant au point des innovations pour éviter des accidents dans leur milieu de travail. Six d'entre elles ont remporté un prix dans la catégorie Innovation lors d'un gala présenté le 19 septembre dernier au centre des congrès de l'Hôtel Mortagne, à Boucherville.

Coup d'œil sur ces réalisations dont tous les milieux de travail pourront s'inspirer.

Petites et moyennes entreprises - Longueuil

VITRO-SERVICES (Saint-Hubert) | Unité/Performance

Désirant éliminer l'utilisation des échelles et des escabeaux lors du nettoyage des fenêtres, l'entreprise a transformé ses véhicules en Unités/Performances. Les travailleurs assurent maintenant un nettoyage de qualité tout en ayant les deux pieds au sol. Les risques de chute de hauteur sont ainsi évités.

Photo (libre de droits) et détails sur cette innovation :

https://www.grandsprixsst.com/participant/vitro-services-2019/

Petites et moyennes entreprises - Montérégie-Ouest

MACLEAN POWER SYSTEMS (Châteauguay) | Déclare-Action

Cette entreprise spécialisée dans la fabrication de produits électriques s'est dotée, en 2017, d'une orientation « Mission Zéro », notamment en matière d'accidents du travail. Un outil visant à inclure davantage la voix des travailleurs dans le processus décisionnel a été créé. Grâce à l'utilisation du Déclare-Action par le personnel, un outil de déclaration des risques et de partage d'idées, ce sont davantage de paires d'yeux qui sont à même de repérer les risques pour mieux les éliminer. Conséquemment, ce sont plus d'actions concrètes qui sont posées pour un milieu de travail plus sécuritaire. Cette démarche inclusive occupe désormais une place centrale au sein de l'organisation.

Photo (libre de droits) et détails sur cette innovation :

https://www.grandsprixsst.com/participant/maclean-power-systems-2019/

Grandes entreprises - Longueuil

SERVICES PHARMACEUTIQUES AVARA (Boucherville) | Réduction à la source des contraintes ergonomiques lors de montages d'appareils pharmaceutiques

Lorsqu'il y a un changement sur la chaîne de production de médicaments de l'entreprise, les travailleurs doivent retirer et manipuler des appareils pour les stériliser. Un groupe de travail a réussi à introduire un nouveau matériau novateur pour l'industrie pharmaceutique, soit un plastique aussi résistant mais beaucoup plus léger que l'acier inoxydable. Avec ce matériau, l'équipe a pu créer divers outils, dont un qui permet aux travailleurs de manipuler la roue de prise et de pose de bouchons beaucoup plus facilement. Une amélioration des plus appréciées !

Photo (libre de droits) et détails sur cette innovation :

https://www.grandsprixsst.com/participant/services-pharmaceutiques-avara-2019/

Grandes entreprises - Montérégie-Ouest

PÉLICAN INTERNATIONAL (Salaberry-de-Valleyfield) | Sécurisation du système de calandres d'une nouvelle ligne d'extrusion

Pour la fabrication de ses embarcations nautiques dont des kayaks, l'entreprise compte sur une ligne d'extrusion qui permet de créer des feuilles de polyéthylène haute densité. Devant la difficulté d'obtenir du fabricant une nouvelle ligne d'extrusion sécuritaire, une équipe de travail a conçu des protecteurs grillagés, faits sur mesure. Ceux-ci protègent l'accès aux angles rentrants des calandres qui compressent, aplatissent et refroidissent la pâte de plastique chaude. Les opérateurs peuvent à présent travailler sans être exposés à un accident grave, voire mortel.

Photo (libre de droits) et détails sur cette innovation :

https://www.grandsprixsst.com/participant/pelican-international-inc-2019/

Organismes publics - Longueuil

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-EST | Formation sur les principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) adaptée aux bénévoles dans les établissements de soins de longue durée

Au printemps 2018, près de 600 bénévoles ont reçu une formation créée sur mesure pour eux, visant à les outiller dans leurs interventions auprès des bénéficiaires d'établissements de soins de longue durée. Cette formation est basée sur l'approche relationnelle de soins et sur les règles associées aux principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires. Les bénévoles possèdent maintenant les connaissances pour choisir des méthodes sécuritaires de déplacement des bénéficiaires en fonction des possibilités et des limites de la situation.

Photo (libre de droits) et détails sur cette innovation :

https://www.grandsprixsst.com/participant/centre-integre-sante-services-sociaux-monteregie-est-2019/

Organismes publics - Montérégie-Ouest

VILLE DE VAUDREUIL-DORION / SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE | Implantation d'un programme post-trauma

En septembre 2019, au rôle des pompiers de la Ville s'est ajouté celui de premiers répondants. Ces travailleurs interviennent maintenant sur diverses scènes d'accident afin de stabiliser les victimes dans l'attente des services médicaux. Le risque de développer un trouble de stress post-traumatique est donc plus élevé. Dès l'annonce du mandat, en 2018, le comité de santé et de sécurité a entrepris sans attendre des démarches pour mieux outiller les intervenants et leurs gestionnaires, et rapidement, des mesures ont été mises en place.

Photo (libre de droits) et détails sur cette innovation :

https://www.grandsprixsst.com/participant/ville-vaudreuil-dorion-service-securite-incendie/

En route vers le Gala national !

Les six lauréats se retrouvent en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2020.

Leurs innovations témoignent du génie créatif et des efforts concertés des employeurs et des travailleurs pour améliorer la sécurité au travail. Elles engendrent des bénéfices, notamment l'amélioration du mieux-être du personnel.

Pour en savoir plus : www.grandsprixsst.com

