Les Grands Prix santé et sécurité du travail - Deux entreprises du Bas-Saint-Laurent voient leur innovation en santé et sécurité du travail récompensée

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Des entreprises du Bas-Saint-Laurent ont su faire preuve d'audace, de leadership et d'ingéniosité en mettant au point des innovations pour éviter des accidents dans leur milieu de travail. Deux d'entre elles ont remporté un prix Innovation, remis par la CNESST lors du gala régional présenté aujourd'hui à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

Les innovations témoignent du génie créatif et de l'effort concerté des employeurs et des travailleurs pour améliorer la sécurité de leur lieu de travail. Elles engendrent des bénéfices, notamment l'amélioration du bien-être des employés et employées.

Coup d'œil sur ces innovations qui valent le détour et dont tous les milieux de travail pourront largement s'inspirer.

Grandes entreprises

Uniboard Canada inc. (Usine de Sayabec) | Table pour l'extraction et le transport des roulements de tamis

Une mécanicienne de l'entreprise Uniboard Canada, important fournisseur de panneaux de mélamine thermofusionnés en Amérique du Nord, a mis au point un projet de table métallique démontable qui peut être installée pour réaliser le retrait des roulements de tamis de manière sécuritaire. Cette tâche comportait des risques importants d'écrasement et de coincement. Avec cette table, le support inférieur du roulement du tamis est maintenant glissé latéralement sur des rails à l'aide du dispositif au lieu d'être retiré par l'intermédiaire d'une opération de levage risquée.

Photo (libre de droits) : https://bit.ly/2MRLf0K

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/oN-DocxGdSU

Organismes publics

Centre de la petite enfance Les Câlinours | Table à langer ergonomique

Un nouveau modèle de table à langer (type de table conçu pour permettre à une personne s'occupant d'un nourrisson de l'y allonger pour changer ses couches) a été imaginé et mis en place afin de réduire les maux de dos et les autres douleurs musculosquelettiques chez les travailleurs. Cette table est repliée au mur. L'éducatrice doit tirer légèrement vers le bas pour la faire descendre. Une fois qu'elle est descendue, une échelle se déploie pour permettre à l'enfant d'accéder à la table par lui-même ou avec l'aide de l'éducatrice qui lui tient la main. Cette nouvelle table a réduit considérablement le nombre de manipulations d'enfants que l'éducatrice devait faire.

Photo (libre de droits) : https://bit.ly/2VUxVwx

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/CH2WUkN2Ws0

Les deux lauréats se retrouveront en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2020.

Pour en savoir plus : www.grandsprixsst.com

