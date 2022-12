Les Grands Prix de la CNESST - Les lauréats nationaux 2022 sont enfin connus

QUÉBEC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a couronné hier les lauréates et lauréats de son concours des Grands Prix. Au total, quatre prix et une mention d'honneur ont été remis dans trois catégories, soit Leader, Éducation et Proaction.

Point culminant d'un concours tenu à l'échelle du Québec, la remise des Grands Prix a permis à la CNESST de faire briller les étoiles de la prévention en normes du travail, en équité salariale et en santé et sécurité du travail. Ils sont remis à des personnes et à des organisations d'ici qui ont à cœur d'améliorer leur milieu de travail.

LAURÉATS ET FINALISTES

Catégorie Leader

Lauréat - Travailleuse ou travailleur

DAVID RIGA | Chauffeur-opérateur d'appareils motorisés « B »

Ville de Pointe-Claire

Finalistes

JEAN-YVES NOËL | Représentant des travailleurs

Hydro-Québec

KYM CASSISTA | Mécanicien d'entretien, délégué SST et formateur SST

ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

PASCAL BERGERON | Alimenteur Réception-Expédition

Aldes Canada

SYLVAIN GUERTIN | Planificateur, maintenance

Sterinova

Lauréat - Représentant d'employeur

NEAL PASCAU | Chef d'équipe aux opérations - Énergies

Groupe Filgo-Sonic

Finalistes

BENJAMIN FAOUZI BEN ACHOUR | Chef de chantier - Projet La Romaine

Hydro-Québec

MICHEL PORTELANCE | Coordonnateur SST

Hecla Québec

NADINE BRIEN | Directrice SST

SPI Santé Sécurité

VÉRONIQUE GAMACHE | Conseillère en santé et sécurité du travail

Ville de Thetford Mines

Catégorie Éducation

Lauréat

INSTITUT DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES DU QUÉBEC

Pompe électrique portative pour mise à feu

Finaliste

CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Sécurité dans les stationnements du cégep

Catégorie Proaction

Lauréat

PRODUITS KRUGER S.E.C. - USINE DE CRABTREE

Nouvelle structure SST

Finaliste avec mention d'honneur

CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT

La gestion préventive des conflits, de l'incivilité, du harcèlement et de la violence au travail : une mission au cœur du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Finalistes

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

Programme favorisant le bien-être psychologique au travail

CISSS DE L'OUTAOUAIS

Pour un milieu de travail sain et respectueux, on s'en parle!

VILLE DE THETFORD MINES

Implantation d'une culture de mieux-être et de reconnaissance au travail

Citations

« Dans un contexte où nos entreprises et organisations évoluent et les façons de faire changent sans cesse, toutes les innovations et les initiatives sont les bienvenues afin d'améliorer en continu les milieux de travail. Je veux souligner votre engagement, votre créativité et votre volonté à faire la différence en matière d'équité salariale, de normes et de santé et sécurité du travail. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie et du Nord-du-Québec

« Je tiens à féliciter les lauréats et lauréates, ainsi que tous les finalistes de cette année. Vous êtes, en quelque sorte, ambassadrices et ambassadeurs des messages de la CNESST, et pour cela, je vous dis merci. Votre action est remarquable, et il était essentiel pour nous, à la CNESST, de la mettre en lumière. »

- Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

Liens utiles

Captation vidéo de la cérémonie de remise de prix :

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est la fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Direction générale des communications

CNESST

Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail