Les Grands Prix de la CNESST - La CNESST honore quatre femmes pour leur apport remarquable en équité salariale depuis 25 ans

QUÉBEC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), qui dévoilait hier les lauréats nationaux de ses Grands Prix 2022, a profité de l'occasion pour remettre également un prix honorifique à quatre femmes inspirantes qui ont joué un rôle déterminant dans la création de la Loi sur l'Équité salariale, adoptée en 1996.

Mesdames Louise Harel, Marie-Thérèse Chicha, Esther Déom et Hélène Lee-Gosselin ont reçu ce prix pour leur engagement remarquable depuis 25 ans et leur contribution à la création de cette loi proactive, qui contribue à assurer le respect d'un droit fondamental au Québec, soit celui de recevoir un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Madame Harel est la ministre qui a piloté le projet de loi à l'époque. Ses efforts soutenus ont permis que la Loi sur l'équité salariale soit adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Madame Chicha, madame Lee-Gosselin et madame Déom, surnommées « les marraines de la Loi », ont quant à elles formé le comité d'expertes à qui le gouvernement a demandé de mener des consultations et de faire des recommandations relatives à une loi sur l'équité salariale.

Le 21 novembre 2021 marquait les 25 ans de la Loi sur l'équité salariale au Québec. Au cours de la dernière année, la CNESST a souligné cet anniversaire avec diverses activités de communication qui mettent de l'avant tout le chemin parcouru dans le dernier quart de siècle, de même que les personnes qui ont contribué à la mise en place et à l'application de la Loi.

« Je suis particulièrement heureux de souligner l'apport indéniable de ces quatre femmes qui, par leur contribution active, ont permis la création d'une loi de haute importance, qui a fait évoluer les mentalités et la société. Avec cette loi, le Québec est devenu un chef de file en matière d'équité salariale, inspirant et guidant d'autres administrations publiques ici même et à l'international en matière d'équité salariale. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie et du Nord-du-Québec

« Les quatre personnes que nous avons honorées ont fait de l'égalité, de l'équité et de la justice économique pour les femmes leur quête et ont contribué à ce que les milieux de travail soient aujourd'hui plus justes et équitables. Leur rôle dans la mise en place de la Loi sur l'équité salariale est inestimable. Sous leur impulsion, l'égalité entre les femmes et les hommes est désormais une valeur fondamentale au sein de la société québécoise. Des générations de femmes ont pu bénéficier des bienfaits de cette loi et d'autres à venir continueront d'en bénéficier. »

- Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

