LES GRANDS FEUX LOTO-QUÉBEC AURONT LIEU DU 1ER AU 24 AOÛT 2023

QUÉBEC, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Les Grands Feux Loto-Québec, présentés par RBC, tiendront leur 27e édition les mardis et les jeudis du 1er au 24 août 2023. Le public pourra assister à des événements pyromusicaux de calibre international qui lui en mettront plein la vue, et ce, tout à fait gratuitement.

L'an dernier, deux feux supplémentaires avaient été ajoutés à la programmation et c'est avec beaucoup de plaisir que l'événement conserve ces deux spectacles additionnels. C'est donc un total de huit grands feux qui seront présentés pendant quatre semaines cet été.

Les spectacles seront toujours réalisés au cœur du fleuve Saint-Laurent, un site d'exception permettant au public d'admirer des feux grandioses. Les sites animés de la Place des Canotiers, du côté de Québec, et du Quai Paquet à Lévis permettront aux spectateurs et spectatrices de profiter de l'animation avant-feux à partir de 18 h 00. Plus de détails concernant les thématiques et la programmation seront dévoilés au printemps.

À PROPOS

Événement créé en 1995, les Grands Feux Loto-Québec offrent, chaque été, des spectacles pyromusicaux de calibre international qui unissent les villes de Québec et de Lévis. Lancées d'une barge stabilisée au centre du fleuve Saint-Laurent, ces prestations de haute précision attirent chaque année plus de 730 000 visiteurs et visiteuses d'ici et d'ailleurs le long des deux rives et illuminent de façon flamboyante un décor magistral. L'événement est organisé depuis 2012 par les Créations Pyro, un organisme à but non lucratif créé la même année à Québec.

lesgrandsfeux.com | @lesgrandsfeux

Pour information et entrevue :

Marie-Pierre Savard Chargée de projet événementiel,

[email protected],

418 692-2634, poste 1376

SOURCE Grands Feux Loto-Québec