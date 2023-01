PLACENTIA, NL, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Ken McDonald, député d'Avalon, l'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Keith Pearson, maire de la municipalité de Placentia, ont annoncé un financement conjoint de plus de 6,6 millions de dollars pour améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable de Placentia.

Cet investissement aidera la municipalité de Placentia à remplacer de vieilles conduites d'eau principales sur une distance de 5,3 kilomètres afin de mettre en place un réseau plus fiable et plus efficace. La phase 1 du projet prévoit des travaux depuis l'église catholique romaine de Dunville jusqu'au chemin Fox Harbour, sur lequel on effectuera aussi des travaux. La phase 2 du projet visera le tronçon compris entre le chemin Fox Harbour et la fin du réseau.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Il est essentiel de disposer d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable modernes et fiables pour préserver la santé publique. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera la municipalité de Placentia à réduire le nombre de fuites dans son réseau et à offrir aux résidents des services fiables pendant de nombreuses années. »

Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement investit des millions de dollars chaque année pour aider les municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador à améliorer leurs infrastructures municipales. Ce financement permettra à la ville de Placentia de remplacer une vieille infrastructure par un système fiable et efficace afin que les services d'eau puissent se poursuivre sans interruption. Nous continuons à travailler avec nos partenaires municipaux et fédéraux afin d'améliorer les collectivités de notre province. »

L'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement fédéral et la ville de Placentia pour financer cette infrastructure. Comme nous l'avons fait pour d'autres municipalités de la province, le partage du coût des infrastructures municipales aide les collectivités à terminer les travaux sur des projets importants. Nous espérons que d'autres investissements seront effectués dans cette région à l'avenir. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Je félicite le maire Pearson et le conseil de la ville de Placentia pour leur prévoyance et leur planification en vue d'améliorer le réseau d'aqueduc de la ville. Nous reconnaissons que les besoins en infrastructure sont une priorité essentielle pour les municipalités de la province. Nous continuons de collaborer avec les collectivités, en les encourageant à travailler ensemble lorsque c'est possible, pour apporter ces importantes améliorations. »

L'honorable Krysta Lynn Howell, ministre des Affaires municipales et provinciales

« Depuis 2015, je travaille au nom des résidents de Dunville - Placentia, en défendant l'amélioration des infrastructures. Le projet de remplacement de la conduite principale d'eau de Dunville montre que lorsque les gouvernements de tous les niveaux travaillent ensemble, avec une vision commune de l'amélioration des infrastructures, nous pouvons offrir des avantages importants aux communautés. »

Sherry Gambin-Walsh, députée provinciale du district de Placentia - St. Mary's

« Cette annonce de financement du projet d'eau potable de Dunville apportera à la ville de Placentia des améliorations d'infrastructure dont elle a grandement besoin. Plus important encore, cet investissement permettra à nos résidents d'avoir une meilleure qualité de vie et rendra notre ville encore plus attrayante pour les investisseurs et les entreprises. La ville de Placentia reste déterminée à collaborer avec les deux ordres de gouvernement pour fournir une eau potable propre et sûre à ses résidents. »

Keith Pearson, maire de la municipalité de Placentia

Faits en bref

Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et- Labrador investissent chacun plus de 2,6 millions de dollars dans le projet, tandis que la municipalité de Placentia investit plus de 1,3 million de dollars.

et de Terre-Neuve-et- investissent chacun plus de 2,6 millions de dollars dans le projet, tandis que la municipalité de Placentia investit plus de 1,3 million de dollars. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des 6 dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 171 millions de dollars dans 370 projets d'infrastructures vertes à Terre-Neuve-et- Labrador dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . Durant cette période, plus de 49 milliards de dollars ont été investis dans les collectivités de tout le Canada afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 2 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures d'approvisionnement en eau potable.

afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 2 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures d'approvisionnement en eau potable. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

