LES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL, PROVINCIAL ET MUNICIPAL SOUTIENNENT LA CRÉATION RAPIDE D'UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS À DARTMOUTH

DARTMOUTH, NS, le 27 janv. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Cependant, la pandémie de COVID-19 a exacerbé le besoin de logements abordables et fait augmenter l'itinérance. Le gouvernement du Canada a créé une stratégie nationale pour construire des centaines de milliers de logements et fournir un logement abordable à des gens de partout au pays. En continuant d'investir dans le logement abordable, les gouvernements fédéral et provinciaux et les administrations municipales unissent leurs efforts pour bâtir des collectivités plus solides, créer des emplois et faire prospérer notre classe moyenne, tout en réduisant l'itinérance et en aidant les personnes vulnérables au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Darren Fisher, secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député fédéral de Dartmouth - Cole Harbour, l'honorable Karla MacFarlane, ministre des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse et Mike Savage, maire de la municipalité régionale de Halifax, ont annoncé une allocation fédérale de près de 6,5 millions de dollars pour un ensemble de logements avec services de soutien destinés aux personnes en situation d'itinérance chronique de la municipalité régionale de Halifax. Le financement sera versé par l'entremise du volet des villes de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) élargie. La province versera 3,5 millions de dollars pour l'achat de l'ancien hôtel Travelodge et couvrira les charges opérationnelles annuelles de 1,5 million de dollars.

Le projet, soit la rénovation de The Overlook, situé au 101, avenue Yorkshire, à Dartmouth, est le premier projet annoncé dans le cadre du programme élargi de l'ICRL. Il fournira 65 chambres.

Ce financement s'ajoute à l'investissement antérieur de 8,7 millions de dollars fait par le gouvernement du Canada dans le cadre de la première phase de l'ICRL pour soutenir la création d'au plus 57 logements à Halifax. La province de la Nouvelle-Écosse a versé plus de 1,8 million de dollars à ce moment-là.

Ce nouvel investissement créera des milliers de bons emplois dans le secteur de l'habitation et de la construction, fera prospérer la classe moyenne et renforcera les collectivités, tout en nous rapprochant de notre objectif d'éliminer l'itinérance chronique au Canada.

« Tout le monde au Canada mérite la tranquillité d'esprit qu'offre un chez-soi sûr et abordable. Le projet et le financement annoncés aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements aideront grandement les personnes qui en ont le plus besoin. Ils permettront d'offrir rapidement 65 nouveaux logements abordables aux personnes les plus vulnérables de Dartmouth et d'assurer leur sécurité. C'est l'un des moyens par lesquels notre Stratégie nationale sur le logement continue de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Le soutien de notre gouvernement dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements aidera à fournir des logements sécuritaires avec services de soutien ici à Dartmouth pour les personnes les plus vulnérables. La transformation rapide de cet hôtel en logement confortable pour ceux qui en ont le plus besoin aura un impact positif durable sur notre communauté. Nous sommes toujours plus forts lorsque nous travaillons ensemble, et les bonnes initiatives comme celle-ci sont renforcées par la présence de tous les ordres de gouvernement à la table. » - L'honorable Darren Fisher, secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député fédéral de Dartmouth - Cole Harbour

« De nombreuses personnes en situation d'itinérance chronique ont besoin d'un soutien supplémentaire pour conserver leur logement. Ce partenariat fournira le soutien nécessaire pour que les gens puissent mener une vie sûre et enrichissante au sein de leur collectivité. Nous avons hâte d'accueillir les gens dans leur nouveau logement. » - Karla MacFarlane, ministre des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse

« L'Initiative pour la création rapide de logements témoigne de ce qui peut se produire lorsque tous les ordres de gouvernement et les organismes sociaux unissent leurs efforts pour construire des logements abordables dont nous avons grandement besoin et s'attaquer à la crise du logement. Ensemble, nous pouvons améliorer la vie des personnes vulnérables en commençant par offrir des logements sûrs et stables. » - Mike Savage, maire de Halifax

« L'Affordable Housing Association of Nova Scotia est ravie de s'associer au North End Community Health Centre pour acheter et exploiter l'ancien Travelodge Suites et le convertir en logements avec services de soutien. Offrir des logements favorisant la réduction des méfaits nous aidera à réduire l'itinérance chronique dans la municipalité régionale de Halifax. Nous sommes reconnaissants du soutien des trois ordres de gouvernement. » - Jim Graham, directeur général, Affordable Housing Association of Nova Scotia

« La North End Community Health Clinic est ravie d'agir comme partenaire pour offrir des logements permanents avec services de soutien à des personnes qui n'auraient autrement pas accès à un logement. Grâce à une approche de réduction des méfaits, ces logements donneront accès à une vie autonome et sécuritaire à des membres de notre collectivité afin qu'ils puissent vivre dans la stabilité et la dignité. » - Marie France LeBlanc, directrice générale, North End Community Health Centre



L'ICRL est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

La SNL du Canada est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Lancée en 2017, la SNL permettra de construire et de réparer des milliers de logements et d'aider les ménages en leur offrant un soutien à l'abordabilité.

est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Lancée en 2017, la SNL permettra de construire et de réparer des milliers de logements et d'aider les ménages en leur offrant un soutien à l'abordabilité. L'ICRL est un programme de 1 milliard de dollars, lancé en octobre 2020, qui aide à répondre aux besoins urgents de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables. L'ICRL ayant été un succès, un investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars a été annoncé dans le budget de 2021, dont 500 millions de dollars de financement pour le volet des villes attribué aux municipalités suivantes : Burnaby , Calgary , District régional de la capitale, Durham , Edmonton , Gatineau , Grand Sudbury, Halifax , Hamilton , Iqaluit , Kingston , Laval , London , Longueuil , Montréal, Niagara, Ottawa , Peel, Québec, Regina , Saskatoon , Surrey , St. John's, Toronto , Vancouver , Waterloo , Whitehorse , Windsor , Winnipeg et Yellowknife . Dans le volet des projets : un financement de 1 milliard de dollars a été attribué à des demandes admissibles ayant été soumises durant la période initiale de demande de l'ICRL, l'automne dernier, mais qui n'ont pas encore été financées.

, , District régional de la capitale, , , , Grand Sudbury, , , , , , , , Montréal, Niagara, , Peel, Québec, , , , St. John's, , , , , , et . Dans le volet des projets : un financement de 1 milliard de dollars a été attribué à des demandes admissibles ayant été soumises durant la période initiale de demande de l'ICRL, l'automne dernier, mais qui n'ont pas encore été financées. À la lumière de commentaires reçus des parties prenantes, la SCHL a apporté de nouveaux assouplissements à l'ICRL en 2021 :

Les demandeurs étaient admissibles à recevoir un financement pour la construction d'ensembles autres que modulaires si les logements pouvaient être achevés dans les 12 mois.



Les organismes sans but lucratif avaient la possibilité de démontrer leur capacité financière de soutenir la viabilité des logements sans subvention gouvernementale (organismes autofinancés).



Les villes ont eu plus de temps pour soumettre leurs projets (60 jours au lieu de 30).



Le calendrier de réalisation des projets a été rajusté pour les ensembles situés dans le Nord et les communautés à accès particulier.

Au moins 33 % de ce nouveau financement sera consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes. Les logements seront construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.

L'ICRL continuera d'accorder la priorité aux propositions visant des logements destinés aux Autochtones et à d'autres groupes vulnérables. Les gouvernements et organismes autochtones continueront à bénéficier d'échéanciers souples, s'il y a lieu.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

