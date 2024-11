HAMILTON, ON, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont annoncé un investissement combiné de plus de 1,9 million de dollars dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire pour soutenir la construction de 24 logements abordables à Hamilton. Cet investissement s'ajoute à ceux déjà annoncés par le gouvernement fédéral pour la construction et la réparation de plus de 12 750 logements à Hamilton.

L'immeuble de logements avec services de soutien King William, situé au 257, rue King William, a été achevé en octobre. Les résidents ont commencé à y emménager ce mois-ci. L'immeuble appartient à CityHousing Hamilton. Il est exploité par Indwell, qui fournira aux résidents des services de soutien complets financés par la Ville. Il comporte 24 appartements avec services de soutien pour les personnes noires, autochtones et racisées en situation d'itinérance à Hamilton.

Voici les détails du financement de l'ensemble de logements avec services de soutien :

6,47 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de la deuxième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ce financement a été annoncé dans le budget de 2022);

1,9 million de dollars de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire;

1,4 million de dollars par année de la Ville de Hamilton pour offrir des services de soutien et des subventions au loyer.

Citations :

« Le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec les partenaires locaux afin de concevoir et de mettre en œuvre des solutions de logement pour les gens qui en ont le plus besoin. Grâce à ce travail de collaboration, un plus grand nombre de personnes de notre collectivité peuvent avoir un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario et députée fédérale de Hamilton-Ouest‒Ancaster‒Dundas, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'inauguration officielle de l'immeuble avec services de soutien King William est une étape importante pour notre ville. Elle témoigne de la force de notre collectivité et du dévouement de toutes les personnes concernées à faire de l'abordabilité du logement une réalité. Ces nouveaux logements procurent de la stabilité et de l'espoir aux personnes qui en ont le plus besoin. » - Chad Collins, député fédéral de Hamilton-Est-Stoney Creek

« L'annonce d'aujourd'hui au sujet de l'inauguration et du financement s'inscrit dans les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour aider la population ontarienne à trouver les logements sûrs avec services de soutien dont elle a besoin. Je suis ravie de l'achèvement de cet ensemble résidentiel. Félicitations à toutes les personnes qui ont travaillé fort pour le réaliser. Je souhaite aux résidents de vivre de grandes réussites dans leurs nouvelles habitations. » - Lisa Hepfner, députée fédérale de Hamilton Mountain

« Notre gouvernement tire parti de toutes les ressources disponibles pour accroître l'offre de logements et rendre la vie plus abordable pour les familles de l'Ontario. À Hamilton et dans d'autres collectivités de la province, nous nous employons à stimuler la construction de logements nécessaires de toute urgence. En collaborant avec tous les ordres de gouvernement, nous travaillons fort pour éliminer les obstacles, accélérer les approbations et explorer des solutions novatrices. Pour ce faire, nous devons adopter de nouvelles méthodes, comme les logements usinés, pour réduire les coûts et résoudre la crise du logement. Notre objectif est d'offrir des solutions concrètes qui permettront aux familles de l'Ontario d'obtenir un chez-soi, et nous demeurons fermement engagés à y parvenir. » - L'honorable Vijay Thanigasalam, ministre associé du Logement de l'Ontario

« L'ensemble de logements abordables King William s'appuie sur plus de 246 millions de dollars que notre gouvernement a investis au cours des quatre dernières années pour lutter contre l'itinérance à Hamilton. Nous fournissons aux municipalités un financement essentiel pour aider les gens à accéder à des logements abordables, tout en veillant à ce que des services de soutien complets soient disponibles pour ceux qui en ont besoin. » - Neil Lumsden, député provincial de Hamilton-Est‒Stoney Creek

« Notre gouvernement renforce son engagement à veiller à ce que les membres des communautés autochtones aient accès aux possibilités qu'ils méritent, peu importe où ils vivent. L'investissement annoncé aujourd'hui dans le logement abordable à Hamilton est une étape vers une réconciliation durable en collaboration avec les partenaires fédéraux et municipaux pour mener l'ensemble de l'Ontario vers un avenir prospère. »

- L'honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones et de la Réconciliation économique avec les Premières Nations de l'Ontario

« Ces 24 logements avec services de soutien pour les membres de la collectivité en situation d'itinérance constituent une autre étape importante dans la réduction de l'itinérance chronique. Les résidents ont été sélectionnés à partir de notre liste nominative, ce qui signifie qu'ils ont été en situation d'itinérance au cours des 90 derniers jours. Il s'agit d'un élément essentiel pour réussir à loger les résidents de notre ville. Lorsque les gouvernements travaillent de concert, ils peuvent réaliser des progrès extraordinaires pour accroître l'offre de logements abordables et avec services de soutien et pour réduire l'itinérance chronique. C'est essentiel au bien-être social et économique de Hamilton. » - Andrea Horwath, mairesse de la Ville de Hamilton

« Les personnes noires, autochtones et racisées sont touchées de façon disproportionnée lorsqu'elles sont en situation d'itinérance. Grâce à ces fonds provenant de tous les ordres de gouvernement, 24 personnes ont maintenant un beau logement où vivre, dans un immeuble offrant des services de soutien. Je suis reconnaissante du partenariat entre Indwell et CityHousing Hamilton. Grâce à lui, nos voisins ont accès à des services de soutien complets qui leur permettent de s'épanouir ensemble au lieu de survivre. Ce partenariat illustre le type de solution dont nous avons vitalement besoin pour faire face à la crise du logement dans notre ville. »

- Nrinder Nann, présidente du conseil d'administration de CityHousing Hamilton et conseillère municipale du quartier 3 de Hamilton

« Notre équipe est heureuse d'accueillir 24 personnes dans ces nouveaux logements. Nous nous engageons à fournir les services de soutien dont chaque personne a besoin pour rester logée. Nous remercions tous les ordres de gouvernement qui travaillent avec CityHousing Hamilton pour créer ces habitations; c'est un réel effort de collaboration. Chaque porte que nous ouvrons ensemble est une solution à l'itinérance. » - Jeff Neven, directeur général d'Indwell

Faits en bref :

Le financement du gouvernement fédéral dans le cadre de la deuxième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL2) a été annoncé en 2022.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés dans le cadre de cette phase, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Ce programme a pris fin. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés dans le cadre de cette phase, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Ce programme a pris fin. L' Initiative Canada - Ontario de logement communautaire offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.

offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité. La Ville de Hamilton a également fourni 250 000 $ pour couvrir les coûts d'immobilisations, en plus du financement fédéral et provincial ayant servi à construire cet immeuble.

