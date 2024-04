COURTENAY, BC, le 30 avril 2024 /CNW/ - Les résidents bénéficieront bientôt d'un meilleur accès à de vastes sentiers et à un large éventail de services communautaires grâce à un investissement conjoint de plus de 6,8 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que de la Ville de Courtenay.

Annoncé par le ministre Jonathan Wilkinson, la ministre Anne Kang et le maire Bob Wells, ce projet permettra d'offrir aux cyclistes, aux piétons et aux usagers d'autres modes de transport non motorisés une liaison essentielle entre le bas de la 6e Rue, le parc Simms Millennium et les vastes réseaux de sentiers se trouvant des deux côtés de la rivière Courtenay.

Le projet de pont pour le transport actif sur la 6e Rue consiste à construire un nouveau pont de quatre mètres de large qui permettra de franchir la rivière et de créer un itinéraire de rechange sûr et accessible, ce qui favorisera encore plus les options de transport durable et actif pour les résidents.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de transport actif du Canada, qui vise à améliorer les sentiers, les pistes cyclables et les passerelles pour piétons dans tout le pays, ainsi qu'à en construire de nouveaux. Il s'agit d'un grand pas vers l'adoption d'un mode de vie plus sain et le développement de collectivités soudées, ce qui nous permettra de bâtir un Canada mieux relié pour tous.

« Lorsque nous investissons dans le transport actif, nous investissons dans le bien-être de nos collectivités. Cet investissement témoigne de notre engagement à bâtir une collectivité où les résidents éprouvent un sentiment d'appartenance et se sentent soutenus. En favorisant des options de déplacement plus sûres, plus écologiques et plus actives, nous bâtissons une collectivité où chacun, quel que soit son âge ou son niveau de mobilité, peut bénéficier d'un mode de vie dynamique et épanouissant. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le pont de transport actif sur la 6e Rue offrira un moyen sûr et accessible de traverser la rivière Courtenay à pied, à vélo ou en voiture. Ce pont reliera les collectivités, protégera l'environnement en réduisant la pollution et contribuera à la croissance continue d'une économie propre. Je suis heureuse que mon ministère soutienne Courtenay en lui accordant 1 million de dollars au titre du Growing Communities Fund pour lui permettre de répondre aux besoins essentiels de la collectivité tout en créant un changement positif durable. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« La Ville de Courtenay travaille depuis de nombreuses années à l'élaboration d'un plan pour la construction d'un pont de transport actif sur la 6e Rue. Nous sommes très heureux d'obtenir ce financement fédéral et provincial, et nous soulignons également les efforts déployés en faveur de ce pont par les groupes communautaires au cours des deux dernières décennies. Le pont constituera un maillon essentiel du réseau de transport de la ville pour les personnes qui se déplacent à pied, à vélo ou en voiture, et il facilitera les déplacements vers notre centre-ville dynamique. Le nouveau pont permettra également de créer des raccordements avec les voies de transport actif actuelles et futures dans l'est et l'ouest de Courtenay. Nous sommes très enthousiastes et impatients de faire enfin avancer ce projet. »

Bob Wells, maire de la Ville de Courtenay

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 502 231 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). La province de la Colombie-Britannique investit 1 000 000 $ au titre du Growing Communities Fund et la contribution de la Ville de Courtenay s'élève à 3 383 844 $.

s'élève à 3 383 844 $. Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend notamment la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

À l'appui de la Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif vise à fournir 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif vise à fournir 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, de faire croître l'économie, de favoriser des modes de vie plus sains, de favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, de réduire la pollution atmosphérique et sonore, et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones, ainsi qu'à la signature de l'entente de contribution.

