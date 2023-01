SACKVILLE, NS, le 17 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Trevor Holder, ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, et Dr Jean-Paul Boudreau, recteur et vice-chancelier de l'Université Mount Allison, ont annoncé un financement fédéral et provincial de 36 millions de dollars pour rénover la bibliothèque et les archives Ralph Pickard Bell de l'université ainsi que le passage couvert.

La bibliothèque rénovée sera un nouveau centre d'innovation et d'apprentissage, avec des espaces et des ressources qui renforceront la programmation interdisciplinaire et amélioreront davantage la qualité de l'expérience étudiante à l'Université Mount Allison. Les ajouts comprennent des ressources numériques d'enseignement et d'apprentissage, des laboratoires de médias audiovisuels et des studios de diffusion, un espace d'incubation pour les jeunes entreprises dirigées par des étudiants, des espaces communautaires et un espace de savoir autochtone.

Ces améliorations créeront des possibilités de mettre en relation les entreprises et les employeurs avec les étudiants et le corps enseignant, ainsi que les membres de la communauté. La bibliothèque continuera d'abriter les collections, les archives, les services de recherche et les espaces d'étude de l'université.

Cet investissement permettra également de réduire l'empreinte écologique du bâtiment grâce à l'installation d'un éclairage DEL, de dispositifs d'éclairage passif et de systèmes d'optimisation de l'eau. Un nouveau système de chauffage, de ventilation et de climatisation sera également installé afin de fournir un air sain à ceux qui y apprennent et y travaillent.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« L'université Mount Allison attire les meilleurs étudiants du monde entier grâce à son expérience étudiante unique, ancrée dans une petite ville, et à son corps professoral dévoué. La réaffectation de la bibliothèque Ralph Pickard Bell et du passage couvert en un centre d'innovation et d'apprentissage offrira aux étudiants de Mount Allison des possibilités de développement de carrière, de recherche, d'entrepreneuriat et de collaboration - des éléments qui sont essentiels à leur réussite future. L'investissement d'aujourd'hui est un investissement dans la prochaine génération de leaders et de professionnels canadiens. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement aidera l'Université Mount Allison à répondre aux besoins du marché du travail en diplômés hautement employables et compétents dans les domaines de la collaboration interdisciplinaire, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Il s'agit d'un développement important pour nos établissements d'enseignement postsecondaire et nos futurs diplômés. »

L'honorable Trevor Holder, ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail

« Ces investissements du gouvernement du Canada et du ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail constituent un élément essentiel de cet important projet de bibliothèque. Grâce au don le plus important que l'Université ait reçu du secteur public, nous pouvons aller de l'avant avec ce projet novateur qui transformera le cœur de notre campus et améliorera considérablement notre mission universitaire, ainsi que l'expérience des étudiants. »

Dr Jean-Paul Boudreau, recteur et vice-chancelier de l'Université Mount Allison

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 26 millions de dollars dans le Centre d'innovation et d'apprentissage, tandis que l'université Mount Allison investit 14 millions de dollars. Les dons privés représentent une contribution de 25 millions de dollars au projet.

investit 26 millions de dollars dans le Centre d'innovation et d'apprentissage, tandis que l'université Mount Allison investit 14 millions de dollars. Les dons privés représentent une contribution de 25 millions de dollars au projet. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le gouvernement provincial verse 10 millions de dollars à l'Université Mount Allison pour la programmation.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 108 millions de dollars dans 46 projets du volet Infrastructures vertes au Nouveau-Brunswick dans le cadre du programme Investir dans l'infrastructure du Canada .

. Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , on a investi plus de 23 milliards de dollars dans les collectivités de tout le Canada afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 1 milliard de dollars ont été investis dans des projets liés à des infrastructures d'énergie verte.

, on a investi plus de 23 milliards de dollars dans les collectivités de tout le afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 1 milliard de dollars ont été investis dans des projets liés à des infrastructures d'énergie verte. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

