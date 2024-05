PARRY SOUND, ON, le 7 mai 2024 /CNW/ - Les gouvernements fédéral et provincial investissent plus de 365 000 dollars dans l'amélioration de la ventilation de l'établissement de soins de longue durée Belvedere Heights.

L'annonce a été faite par l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Stan Cho, ministre des Soins de longue durée de l'Ontario, et Kami Johnston, administratrice de Belvedere Heights.

Belvedere Heights est situé sur le site historique de l'ancien hôtel. On effectuera des travaux d'amélioration dans l'établissement de soins de longue durée, notamment des travaux visant à améliorer le système de filtration, afin de maintenir un niveau de soins exceptionnel et d'offrir un milieu de vie sûr.

D'éminentes personnalités, dont la reine Elizabeth II, ont séjourné à l'hôtel Belvedere avant l'incendie qui l'a ravagé en 1961. Après l'incendie, on a construit l'établissement de soins de longue durée sur le terrain de l'hôtel, qui offre avec une vue magnifique sur la baie Georgienne, pour le plus grand plaisir des résidents.

Citations

« Le gouvernement fédéral veille à ce que les résidents de Belvedere Heights continuent de disposer d'un lieu confortable où recevoir des soins, près de chez eux. La qualité élevée des soins prodigués sera maintenue, ce qui rassurera la famille et les amis des résidents, sachant que leurs proches sont en bonne santé et heureux. Nous sommes déterminés à faire tout ce que nous pouvons pour aider les Canadiens à vieillir avec dignité, près de chez eux. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ministre

« L'Ontario est fier de soutenir l'amélioration du système de CVC de l'établissement de soins de longue durée Belvedere Heights. Cet investissement permettra d'améliorer la ventilation et de faire en sorte que les personnes âgées puissent vivre confortablement dans un milieu moderne et sûr. »

L'honorable Stan Cho, ministre des Soins de longue durée de l'Ontario

« Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour nos proches. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement investit dans Belvedere Heights afin d'offrir les meilleurs soins aux résidents de Parry Sound et de leur permettre de rester près de leurs proches. »

Graydon Smith, député provincial de Parry Sound--Muskoka

« Au nom de nos résidents et de notre personnel, j'aimerais remercier les gouvernements fédéral et provincial pour leurs contributions à notre établissement. Ces améliorations nous permettront de continuer à bénéficier d'une bonne qualité d'air dans les années à venir et contribueront grandement à assurer la sécurité de nos résidents, de nos visiteurs et de notre personnel. »

Kami Johnson, administratrice de Belvedere Heights

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 292 579 $ provenant du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de l' Ontario s'élève à 73 145 $.

. La contribution du gouvernement de l' s'élève à 73 145 $. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 pour cent dans les provinces et de 100 pour cent dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Résilience à la COVID-19

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à :Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Ministère des Soins de longue durée - Ligne des médias, Direction des Communications, [email protected]; Jess Fargher Lee, Agente, Communications, Belvedere Heights, 705-746-4540, poste 4119, [email protected]