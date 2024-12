FOOTHILLS, AB, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Les gouvernements fédéral et provincial investissent plus de 24 millions de dollars pour améliorer des infrastructures locales dans sept municipalités de l'Alberta.

La Ville d'Okotoks et le comté de Foothills recevront du financement pour améliorer l'approvisionnement en eau en construisant un système sous-régional qui captera l'eau brute provenant de la jonction des rivières Bow et Highwood. Ce système augmentera la capacité de l'usine de traitement de l'eau d'Okotoks, garantissant ainsi une source d'eau plus fiable pour les résidents de toute la région.

Le financement permettra également de remplacer d'importantes infrastructures hydrauliques afin de prévenir les problèmes de débit d'eau, de moderniser les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) de plusieurs bâtiments communautaires, de moderniser les installations sportives, récréatives et de camping en les dotant de nouveaux équipements et de structures améliorées, ainsi que d'apporter des améliorations générales aux espaces communautaires afin de renforcer la sécurité et d'encourager les consultations publiques.

La liste complète des projets figure dans le document d'information ci-joint.

« Nous sommes fiers d'effectuer ces investissements qui aideront à renforcer et à améliorer les bâtiments et les infrastructures communautaires pour les Albertains de toute la province. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes ravis de recevoir un investissement de 5,8 millions de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour notre projet de canalisation d'approvisionnement en eau brute d'Okotoks-Foothills. Ce financement ne se limite pas à la construction d'infrastructures, c'est un engagement fort pour la santé, la croissance et la prospérité durable d'Okotoks et de l'ensemble de la région des Foothills. En puisant dans la rivière Bow, nous assurons un approvisionnement en eau essentiel qui favorisera la réussite et la durabilité de notre collectivité pour les générations à venir. Nous remercions nos partenaires provinciaux et fédéraux du soutien qu'ils nous ont apporté pour faire de ce projet essentiel une réalité. »

Tanya Thorn, mairesse de la Ville d'Okotoks

« Le comté de Foothills est ravi de faire équipe avec la Ville d'Okotoks pour mettre en place ces infrastructures sous-régionales fondamentales. Le projet régional d'approvisionnement en eau de Foothills et d'Okotoks nous permet d'aider nos voisins dans les efforts qu'ils déploient pour garantir un approvisionnement en eau adéquat pour leurs résidents tout en garantissant la croissance économique de toute la région. Le comté est reconnaissant de recevoir ce financement des gouvernements provincial et fédéral, qui lui permet de soutenir ces infrastructures cruciales. »

Delilah Miller, préfète du comté de Foothills

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 18 259 013 $ dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV), du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) et du volet résilience à la COVID-19 (VRCV) du Programme Investir dans les infrastructures du Canada (PIIC). Le gouvernement de l' Alberta investit 5 907 508 $ et la contribution des bénéficiaires s'élève à 15 230 144 $.

(PIIC). Le gouvernement de l' investit 5 907 la contribution des bénéficiaires s'élève à 15 230 144 $. En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 200 projets d'infrastructure ont été annoncés en Alberta dans le cadre des volets Infrastructures vertes, Infrastructures communautaires, culturelles et de loisirs, et Résilience COVID-19, pour une contribution fédérale totale de plus de 1,55 milliard de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 1,24 milliard de dollars.

dans le cadre des volets Infrastructures vertes, Infrastructures communautaires, culturelles et de loisirs, et Résilience COVID-19, pour une contribution fédérale totale de plus de 1,55 milliard de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 1,24 milliard de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

