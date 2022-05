Aujourd'hui, Wayne Long, député fédéral de Saint John-Rothesay, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et l'honorable Bruce Fitch, ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick, ont annoncé les détails d'un investissement de 205 000 $ des gouvernements fédéral et provincial qui servira à rénover 31 logements pour les familles et les personnes âgées de la région.

Le financement a été accordé à des organismes sans but lucratif en vertu de l'Entente bilatérale Canada-Nouveau-Brunswick sur le logement abordable :

Saint John Non-Profit Housing a reçu 154 944 $ pour offrir 21 logements abordables à des familles.

La Sister Sheila Housing Corporation a reçu 50 000 $ pour offrir 10 logements abordables aux personnes âgées.

Le Programme de logement abordable offre une aide financière à des entrepreneurs du secteur privé, à des organismes sans but lucratif d'initiative privée (y compris la population autochtone vivant hors réserve) et à des coopératives pour la construction, la remise en état et la conversion d'ensembles de logements locatifs.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Les projets annoncés aujourd'hui auront une incidence positive sur la vie de familles qui habitent à Saint John. Ce n'est là qu'un des moyens par lesquels notre Stratégie nationale sur le logement contribue à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Ces ensembles de logements sont d'autres exemples de ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble. Grâce à cette collaboration, notre gouvernement contribue à ce que les membres les plus vulnérables de notre collectivité aient accès à des logements sûrs et abordables qui leur permettent de s'épanouir. » - Wayne Long, député fédéral de Saint John-Rothesay

« Nous sommes heureux d'aider les organismes sans but lucratif à offrir des options de logement aux personnes du Nouveau-Brunswick dans le besoin. Ces organismes sont des partenaires clés dans notre effort collectif pour aménager des ensembles de logements dans notre province. » - L'honorable Bruce Fitch, ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick

Faits en bref :

Signée en 2018, l'entente bilatérale fédérale-provinciale en vertu de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un investissement à coûts partagés de 299,2 millions de dollars visant à protéger, à renouveler et à agrandir le parc de logements sociaux et communautaires et à soutenir les priorités du Nouveau-Brunswick en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements.





La SNL du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Des renseignements sur le Programme de logement abordable sont disponibles en ligne. https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.8675.Programme_de_logement_abordable.html

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Arevig Afarian,Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected] ; Rebecca Howland, Communications, Province du Nouveau-Brunswick, Ministère du Développement social, [email protected] ; Rebecca Howland, Communications, Ministère du Développement social, [email protected]