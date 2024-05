MARKHAM, ON, le 31 mai 2024 /CNW/ - Avoir un chez-soi sûr et fiable est essentiel pour se bâtir la vie que l'on souhaite et que l'on mérite. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario et la municipalité régionale de York ont souligné l'inauguration de 265 appartements abordables pour personnes âgées à Markham.

Situé au 4310, autoroute 7 Est, Unionville Commons est un immeuble qui comprend des immeubles de 8 et de 12 étages. Entièrement accessible, l'ensemble résidentiel offre une solution à d'importants défis qui touchent les personnes âgées, comme l'isolement physique, social et émotionnel et les obstacles physiques et cognitifs. Fruit d'une intervention clé du plan de soutien des personnes âgées de la municipalité régionale de York, le carrefour pour personnes âgées et le centre communautaire qui verront le jour au rez-de-chaussée offriront des services pour soutenir la santé et le bien-être des personnes qui y résident et d'autres membres de la collectivité.

Voici les détails du financement de l'ensemble de logements communautaires :

10,4 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable;

10,9 millions de dollars par l'entremise de la prolongation de l'Entente Canada-Ontario concernant l'Investissement dans le logement abordable;

7,8 millions de dollars du Fonds consacré à l'infrastructure sociale Canada - Ontario ;

- ; 51,2 millions de dollars de la municipalité régionale de York.

Les travaux de construction de l'ensemble résidentiel ont été achevés l'été dernier. Les résidents ont commencé à emménager dans l'immeuble en mars 2023.

Des investissements comme ceux-là visent à améliorer les conditions de vie et le bien-être des familles et des personnes, tout en assurant une meilleure qualité de vie à la population canadienne.

Citations :

« L'ensemble Unionville Commons offrira davantage de logements abordables avec services de soutien aux personnes âgées de Markham qui ont besoin d'un chez-soi stable. Le gouvernement fédéral demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires afin de concevoir et de mettre en œuvre des solutions pour les personnes qui en ont le plus besoin. Grâce à ce travail de collaboration, un plus grand nombre de personnes âgées pourront désormais avoir un chez-soi sûr et abordable. » - Paul Chiang, député fédéral de Markham--Unionville et secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En plus d'offrir des logements abordables dont les personnes âgées ont besoin à Markham, ce financement aidera à créer une collectivité où elles pourront s'épanouir. Partout dans la province, des gens nous ont dit qu'il fallait faire correspondre le nombre de logements et les services intégrés afin que les résidents aient les ressources et l'aide dont ils ont besoin pour bâtir un avenir meilleur. Notre gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux et provinciaux, car nous savons que la collaboration est essentielle pour résoudre la crise du logement. » - Paul Calandra, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Cet ensemble résidentiel fournit des logements abordables essentiels aux personnes âgées de notre collectivité. L'inclusion de carrefours sociaux dans l'immeuble est particulièrement importante pour assurer le bien-être de notre population vieillissante. Cette initiative est un élément clé du plan de l'Ontario pour accroître le nombre de logements abordables. Il contribue à notre objectif de construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031. » - Billy Pang, député provincial de Markham--Unionville

« Le logement est le fondement de collectivités fortes, bienveillantes et sûres. Le conseil de la municipalité régionale de York demeure déterminé à soutenir la création de collectivités complètes offrant tout un éventail d'options et de services de logement pour aider les résidents à tous les âges et à toutes les étapes. Tous les ordres de gouvernement doivent participer à la création de logements abordables. Grâce aux généreux investissements de nos partenaires fédéraux et provinciaux, l'administration régionale de York accroît l'offre de logements locatifs abordables. Elle aide ainsi un plus grand nombre de personnes âgées à trouver un logement sûr et abordable. » - Wayne Emmerson, président du conseil et directeur général de la municipalité régionale de York

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Avec le soutien des gouvernements du Canada et de l'Ontario, l'administration régionale de York et sa société de logement, Housing York Inc., travaillent d'arrache-pied pour accroître l'offre de logements abordables neufs destinés à la location. L'objectif est d'aller au-delà du taux de croissance normal. Nous jouons tous un rôle dans le soutien des besoins des résidents en matière de logement et, ensemble, nous améliorons la situation. » - John Taylor, maire de Newmarket et président du conseil d'administration de Housing York Inc.

« Le logement abordable est l'un des plus grands défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. En tant que collectivité la plus diversifiée du Canada, la Ville de Markham est déterminée à bâtir une collectivité socialement cohésive et inclusive pour tous. Grâce à ce financement des gouvernements fédéral et provincial, 265 appartements locatifs abordables offrent aux personnes âgées de Markham un endroit sûr où elles peuvent vieillir chez elles et continuer de contribuer au dynamisme de leur collectivité. » -Frank Scarpitti, maire de Markham

Faits en bref :

L'annonce a été faite par Paul Chiang , député fédéral de Markham-- Unionville , ainsi que par Paul Calandra , ministre des Affaires municipales et du Logement de l' Ontario , et Billy Pang , député provincial de Markham-- Unionville , Michael Chan , maire suppléant de la Ville de Markham , Iain Lovatt , maire de la Municipalité de Whitchurch-Stouffville, et Wayne Emmerson , président du conseil et directeur général de la municipalité régionale de York.

, député fédéral de Markham-- , ainsi que par , ministre des Affaires municipales et du Logement de l' , et , député provincial de Markham-- , , maire suppléant de la , , maire de la Municipalité de Whitchurch-Stouffville, et , président du conseil et directeur général de la municipalité régionale de York. Le Fonds pour le logement abordable fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

fait partie de la du gouvernement fédéral, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Au 31 décembre 2023, le gouvernement fédéral avait engagé plus de 8,17 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 32 000 logements et la réparation de plus de 155 000 logements par l'entremise du Fonds pour le logement abordable .

. Au 31 décembre 2023, le gouvernement fédéral avait engagé plus de 42,99 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 135 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Fonds consacré à l'infrastructure sociale et la prolongation de l'Entente Canada-Ontario concernant l'Investissement dans le logement abordable sont les programmes fédéraux-provinciaux qui ont financé la création et la réparation de logements abordables. Ils ont également offert une aide à la mise de fonds pour l'accession à la propriété et du soutien au loyer aux familles et aux personnes dans le besoin.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au ou suivez-nous sur , , , et . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

. La montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le dernier plan d'action pour l'offre de logements de l' Ontario s'intitule Aider les acheteurs et protéger les locataires . Il constitue la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable.

s'intitule . Il constitue la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable. L' Ontario prend des mesures pour remédier à la crise de l'offre de logements et s'est fixé un objectif ambitieux : construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031.

prend des mesures pour remédier à la crise de l'offre de logements et s'est fixé un objectif ambitieux : construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

