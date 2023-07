RIVIÈRE-DU-NORD, NB, le 21 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Serge Cormier, député de Acadie-Bathurst, Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional, Denis Losier, maire de la municipalité régionale de Tracadie et Joseph Lanteigne, maire de la municipalité de Rivière-du-Nord, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 15,5 millions de dollars, dont plus de 7,23 millions $ en financement fédéral pour Rivière-du-Nord et plus de 2,37 millions $ en financement fédéral pour la municipalité régionale de Tracadie, pour améliorer les infrastructures d'eau potable et de traitement des eaux usées dans la péninsule acadienne.

À Rivière-du-Nord, cet investissement permettra de construire un nouveau réseau d'égout sanitaire et un réseau d'aqueduc sur le boulevard des Acadiens et la rue du Pont. Les travaux comprendront l'installation d'un égout sanitaire de 4 100 mètres ayant deux stations de relèvement, un système d'aqueduc relié à l'infrastructure existante avec une station de suppression, et la remise en état des infrastructures routières.

À Tracadie, cet investissement permettra de remplacer de vieilles conduites d'eau, d'égout sanitaire et d'égout pluvial sur la rue Principale. Les travaux consistent à remplacer plus de 200 mètres de conduites d'égout sanitaire et de conduites d'eau en fer par des conduites en PVC, ainsi qu'à remplacer plus de 100 mètres d'égouts pluviaux en béton. De plus, environ 110 mètres de route seront remis en état et on y ajoutera une piste cyclable.

Ces investissements amélioreront l'accès à l'eau potable et augmenteront la capacité de gestion des eaux usées.

Un investissement fédéral permettra également à Tracadie de développer un réseau de nouvelles pistes cyclables et de sentiers et de réaliser une étude concernant la construction d'une passerelle qui traverserait la rivière du Petit-Tracadie.

Cet investissement appuie la Stratégie nationale de transport actif du Canada en soutenant le développement des réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« La péninsule acadienne est une région qui connaît présentement un regain de dynamisme remarquable grâce à la venue de nouvelles entreprises et d'habitants. Grâce à des investissements comme ceux qu'on annonce aujourd'hui, notre gouvernement continue d'être là pour appuyer sa croissance et s'assurer que les gens de la région puissent bénéficier d'une grande qualité de vie. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Des investissements dans des réseaux d'aqueducs modernes et efficaces à Rivière-du-Nord et Tracadie ainsi que de nouveaux sentiers de piste cyclable pour la municipalité de Tracadie vont grandement améliorer nos infrastructures locales. Il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci pour renouveler et améliorer les infrastructures de nos communautés. Grâce à ce financement, ces 2 municipalités pourront lancer des travaux qui vont créer des emplois localement. »

Serge Cormier, député de Acadie-Bathurst

« Les investissements dans cette infrastructure essentielle profiteront aux résidents et appuieront la croissance de ces collectivités. Nous sommes heureux de travailler avec les municipalités de Tracadie et Rivière-du-Nord afin d'aider à financer ces projets. »

L'honorable Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional

« Des sentiers favorisant le transport actif et une passerelle sur la rivière Petit-Tracadie assurent la promotion de modes de vie plus sains. Ces investissements importants vont améliorer stratégiquement la connectivité de « la Véloroute de la Péninsule acadienne» et favoriser le transport actif tout en renforçant l'accessibilité au sein de notre municipalité régionale. En investissant dans nos infrastructures municipales, le gouvernement du Canada aide à faire croître l'économie de nos régions et, ce faisant, contribue aussi à augmenter la résilience de nos collectivités. »

Denis Losier, maire de la municipalité régionale de Tracadie

« Ce projet représente, pour la Ville de Rivière-du-Nord, plus précisément pour ce secteur de Bertrand, une amélioration qui va assurer une qualité d'eau potable et de traitement adéquat des eaux usées aux citoyens concernés grâce à l'appui des différents paliers de gouvernements. Pour notre municipalité, en plus d'encourager le développement résidentiel et commercial, il s'agit d'une première concernant des infrastructures de traitements d'eau. »

Joseph Lanteigne, maire de la ville de Rivière-du-Nord

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 9 611 943 $ dans ces projets, tandis que la contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à 4 387 978 $. La municipalité régionale de Tracadie investit 776 693 $ et la municipalité de Rivière-du-Nord fournit 803 966 $.

investit 9 611 943 $ dans ces projets, tandis que la contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à 4 387 978 $. La municipalité régionale de investit 776 693 $ et la municipalité de Rivière-du-Nord fournit 803 966 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , ainsi que du Fonds pour le transport actif (FTA).

provient du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le , ainsi que du Fonds pour le transport actif (FTA). La municipalité régionale de Tracadie reçoit 1 935 148 $ dans le cadre du Fonds pour le transport actif et 444 715 $ au titre du volet Infrastructures vertes. La municipalité de Rivière-du-Nord reçoit 7 232 080 $ dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques.

reçoit 1 935 148 $ dans le cadre du Fonds pour le transport actif et 444 715 $ au titre du volet Infrastructures vertes. La municipalité de Rivière-du-Nord reçoit 7 232 080 $ dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques. Le volet Infrastructures vertes vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 126 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés au Nouveau-Brunswick dans le cadre du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, avec une contribution fédérale totale de plus de 422 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 256 millions de dollars.

Le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les administrations municipales, les administrations locales et régionales, telles que les districts de services, et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles au Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes à but non lucratif sont également admissibles.

Le Fonds pour le transport actif vient compléter le plan climatique renforcé du Canada , Un environnement sain et une économie saine . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

, . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sécuritaires pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sécuritaires pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages concrets et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, de faire croître l'économie, de promouvoir des modes de vie plus sains, de favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, de réduire la pollution atmosphérique et sonore, et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sécuritaires pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

À compter de 2021, le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars sur une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars sur une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour l'eau et la terre.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour l'eau et la terre. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives. Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte des obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement/contribution.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html

Volet Infrastructure collectivités rurales et nordiques

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/rnc-crn-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Le Fonds pour le transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Jean Bertin, Relations médias, Société de développement régional, 506-478-2367, [email protected]; Youssoupha Mbengue, Gestionnaire service des communications, Municipalité régionale de Tracadie, 506-394-4020, [email protected]; Patrick Thériault, Directeur des loisirs, Ville de Rivière-du-Nord, 506-732-3242, [email protected]