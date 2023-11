VILLE DE CORNWALL, PÉ, le 16 nov. 2023 /CNW/ - La route à Warren Grove sera plus sûre et plus fiable, et un nouveau château d'eau sera construit à Cornwall, grâce à un investissement combiné de plus de 6,5 millions de dollars des gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi que de la municipalité de Cornwall. Annoncé par le député Heath MacDonald, le ministre Ernie Hudson, la conseillère Elaine Barnes et la mairesse Laurie Turner, cet investissement permettra de rendre les infrastructures plus sûres et plus fiables et d'offrir une meilleure qualité de vie aux résidents.

Les améliorations routières effectuées à Warren Grove, près de Cornwall, comprenaient le remplacement d'une structure de ponceau avec un nouveau pont traversant un bras de la rivière North. Le projet comprenait un nouveau revêtement d'asphalte avec des accotements élargis pour le transport actif. Grâce à ces travaux, la route 248 offre maintenant plus de sécurité et de fiabilité aux automobilistes, aux piétons et aux cyclistes.

Le nouveau château d'eau de Cornwall augmentera la capacité de stockage d'eau de la Ville et fournira un approvisionnement en eau de secours en cas d'urgence. Le projet comprend la construction d'un nouveau réservoir d'eau, de toutes les canalisations nécessaires et d'une base en béton pour le réservoir. Ce château d'eau permettra à la Ville d'augmenter la capacité et la durabilité du réseau d'eau et de fournir une pression d'eau suffisante aux habitants de Cornwall.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Notre gouvernement soutient le renouvellement et la durabilité des infrastructures communautaires. En investissant dans le nouveau château d'eau de Cornwall et dans les améliorations routières à Warren Grove, nous veillons à ce que les insulaires puissent avoir confiance dans les infrastructures essentielles qu'ils utilisent quotidiennement. Nous continuerons de soutenir la croissance et le développement des infrastructures et des services municipaux. »

Heath MacDonald, député de Malpeque, Île-du-Prince-Édouard, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement dans les infrastructures aidera les collectivités de l'île à fournir des services fiables auxquels les résidents peuvent se fier. Un nouveau château d'eau permettra à la Ville de Cornwall d'assurer aux habitants et aux familles l'accès à une eau potable sûre pour les générations futures. Les récents travaux de réfection des routes améliorent également l'état des routes et rendent les trajets plus sûrs grâce à un itinéraire de transport actif dans la municipalité rurale de Warren Grove. »

L'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Je suis heureux de constater que grâce à la collaboration des trois ordres de gouvernement, la Ville de Cornwall soit en mesure de fournir de l'eau potable propre et sûre aux générations futures. Il est essentiel d'investir dans les infrastructures vitales pour assurer une croissance durable dans nos collectivités. »



Conseillère Elaine Barnes, présidente, Services publics, Ville de Cornwall

« Le pont de Warren Grove est un élément d'infrastructure essentiel pour notre petite collectivité. Je suis ravi que nous disposions d'un nouveau pont qui nous permettra de nous déplacer en toute sécurité pendant de nombreuses années. »

Laurie Turner, mairesse, municipalité rurale de Warren Grove

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,8 millions de dollars pour le projet du château d'eau de Cornwall et le projet d'améliorations routières à Warren Grove, dont : plus de 1,6 millions de dollars, pour le projet du château d'eau de Cornwall, provenant du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . plus de 1,2 million de dollars, pour le projet d'améliorations routières à Warren Grove, provenant du volet Infrastructure des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

investit plus de 2,8 millions de dollars pour le projet du château d'eau de Cornwall et le projet d'améliorations routières à Warren Grove, dont : Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard contribue plus de 2.6 millions de dollars dont plus de 1,3 million de dollars pour le projet du château d'eau de Cornwall et plus de 1,2 million de dollars pour le projet d'améliorations routières à Warren Grove.

La Ville de Cornwall contribue plus de 1 million de dollars.

Le volet Infrastructures vertes vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 50 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du volet infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 125,6 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 122,3 millions de dollars.

Le volet Infrastructure collectivités rurales et nordiques soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 15 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du volet Infrastructure collectivités rurales et nordiques, avec une contribution fédérale totale de plus de 62 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 35,8 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

