WHITEHORSE, YT , le 18 févr. 2025 /CNW/ - Hier, les gouvernements fédéral et du Yukon ont annoncé la signature d'une entente visant à soutenir les personnes sans domicile dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC).

Le financement fourni dans le cadre du plan de réponse communautaire aux campements (PRCC) soutiendra un nouveau programme de 17 logements supervisés et contribuera au Plan d'action pour la sécurité du centre-ville de Whitehorse. Ce programme est géré en partenariat par la Safe at Home Society et le gouvernement du Yukon pour soutenir les personnes en situation d'itinérance.

Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Canada versera un million de dollars sur deux ans pour fournir des logements stables et supervisés, et faire progresser le Plan d'action pour la sécurité du centre-ville de Whitehorse. Ce montant s'ajoute à l'investissement du gouvernement fédéral au titre du programme Vers un chez-soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, de plus de 28 millions de dollars de 2019-2020 à 2027‑2028, dans le cadre du volet de financement Itinérance dans les territoires pour les collectivités du Yukon.

Le Plan d'action pour la sécurité du centre-ville de Whitehorse, qui comprend le nouveau programme de logements supervisés du 408, rue Alexander, vise à renforcer la sécurité et la sûreté des quartiers du centre-ville tout en offrant du soutien et des services de gestion aux résidents et un logement stable aux Yukonnais vulnérables en situation d'itinérance. Dans l'année à venir, le plan sera axé sur les partenariats avec des organismes locaux afin d'étendre les services, d'améliorer encore la sécurité au cœur du centre-ville, d'offrir des services alimentaires et de travailler avec la Ville de Whitehorse pour élaborer un plan de sécurité et de mieux-être communautaire. Ce travail sera effectué conjointement dans le cadre de l'Initiative en matière de planification de la sécurité des collectivités autochtones (IPSCA) et le Centre canadien pour des communautés plus sûres (CCCS). À plus long terme, les politiques sur le logement d'urgence seront révisées pour faire en sorte que les divers besoins soient comblés; des logements communautaires seront construits et davantage de logements abordables seront créés en collaboration avec le secteur privé.

Le fait de disposer d'un logement procure stabilité et sécurité et constitue la base du bien-être en général. Chacun mérite d'avoir un logement sécuritaire, peu importe les circonstances qui lui sont propres. Chaque Canadien mérite d'avoir un endroit sûr et abordable où vivre.

D'autres ententes avec les provinces et les territoires devraient être annoncées dans les prochaines semaines.

Citations

« Nous restons déterminés à collaborer et à investir de manière stratégique pour lutter contre l'itinérance partout au pays. Le partenariat entre le gouvernement fédéral et le gouvernement territorial marque un progrès significatif dans la lutte contre l'itinérance au Yukon. Ces ententes sont un important pas en avant, mais nous sommes déterminés à continuer d'accélérer la construction de logements abordables et supervisés, afin que chaque Canadien puisse disposer d'un endroit sûr et sécuritaire qu'il peut considérer comme son chez-soi. »

Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« Disposer de logements sûrs et stables est essentiel pour bâtir des communautés fortes et soutenir nos Yukonnais les plus vulnérables. Cette initiative est une étape importante vers un centre-ville plus solidaire, plus inclusif et plus dynamique. La coordination et la collaboration intergouvernementales sont essentielles pour relever les défis du logement et de la lutte contre l'itinérance, et nous remercions le gouvernement du Canada et nos partenaires pour leur engagement à soutenir les Yukonnais vulnérables. »

Ranj Pillai, premier ministre du Yukon et ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

« Veiller à ce que les Yukonnais vulnérables aient accès à un logement sûr et stable, avec le soutien dont ils ont besoin, est une étape cruciale de la lutte contre l'itinérance au sein de nos communautés. Cet investissement permettra de fournir des services complets qui favorisent le bien-être, la dignité et la stabilité à long terme des locataires. Je tiens à remercier la Safe at Home Society pour son leadership dans la mise en œuvre de ce programme et le gouvernement du Canada pour son investissement continu dans les solutions de logement dans le Nord. La lutte contre l'itinérance nécessite de solides partenariats et, grâce à cette collaboration, nous arrivons à de meilleurs résultats pour les Yukonnais dans le besoin. »

Tracy-Anne McPhee, ministre de la Santé et des Affaires sociales et ministre de la Justice

Faits en bref

L'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC) aidera à réduire le nombre de personnes en situation d'itinérance hors refuge, en particulier le nombre de celles qui vivent dans des campements. Elle repose sur la mise en œuvre d'un plan de réponse communautaire aux campements (PRCC) dans chaque collectivité ciblée et à l'adoption d'une approche qui favorise la stabilité du logement et la prestation de services de soutien afin d'assurer la dignité des personnes.

Le financement fédéral fourni au titre de cette entente fait partie d'un engagement de 250 millions de dollars qui figure dans le budget de 2024 et vise à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge dans tout le Canada .

vise à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge dans tout le . L'investissement de 250 millions de dollars du gouvernement fédéral sert d'outil pour coordonner les fonds de contrepartie des gouvernements provinciaux et territoriaux, dans le but de résoudre le problème des campements dans l'ensemble du pays.

L'ILIHRC s'appuie sur les programmes existants, dont Vers un chez-soi, dans le cadre duquel le gouvernement fédéral investit 5 milliards de dollars sur neuf ans pour lutter contre l'itinérance au Canada .

. Vers un chez-soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance soutient les objectifs du Plan du Canada sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, qui sont de répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et d'améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable.

sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, qui sont de répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et d'améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a aidé près de deux millions de Canadiens à trouver un chez-soi.

L'ouverture du 408, rue Alexander en tant que logement sûr et supervisé, va dans le sens des engagements clés pris dans le cadre du plan stratégique quinquennal de la Société d'habitation du Yukon , intitulé Bâtisseur de chez-soi, et du Plan d'action pour la sécurité du centre-ville de Whitehorse du gouvernement du Yukon . Cette initiative augmente l'accès à des logements supervisés, ce qui contribue à réduire l'itinérance tout en améliorant la sécurité de la communauté en veillant à ce que les Yukonnais vulnérables aient accès à des services de soutien appropriés.

, intitulé Bâtisseur de chez-soi, et du Plan d'action pour la sécurité du centre-ville de Whitehorse du gouvernement du . Cette initiative augmente l'accès à des logements supervisés, ce qui contribue à réduire l'itinérance tout en améliorant la sécurité de la communauté en veillant à ce que les Yukonnais vulnérables aient accès à des services de soutien appropriés. La Société d'habitation du Yukon est propriétaire du 408, rue Alexander et le loue à la Safe at Home Society. Les locaux ont été rénovés l'automne dernier, et le fonctionnement et l'entretien sont financés par le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Ce partenariat renforce la collaboration interministérielle et fait progresser les recommandations formulées dans le rapport sur le logement publié en 2022 par le Bureau du vérificateur général.

Liens connexes

Vers un chez-soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance

Stratégie nationale sur le logement du Canada

Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement

Plan d'action pour la sécurité du centre-ville de Whitehorse

Le gouvernement du Yukon, en partenariat avec la Safe at Home Society, lance un nouveau programme de logements avec services de soutien au 408, rue Alexander

Courriel : [email protected]

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154