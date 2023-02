WHITEHORSE, YT, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Dr Brendan Hanley, député de Yukon, l'honorable Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités du Yukon et Laura Cabott, mairesse de la Ville de Whitehorse, ont annoncé un financement conjoint de 4,2 millions de dollars pour l'achat de deux autobus accessibles de 40 pieds et la modernisation de la station de transfert à l'installation de gestion des déchets de Whitehorse.

Les nouveaux autobus seront ajoutés à la flotte afin de mieux répondre aux besoins de la population croissante de Whitehorse. Leurs caractéristiques d'accessibilité amélioreront l'expérience des personnes handicapées ou qui utilisent des aides à la mobilité, ainsi que des personnes voyageant avec des poussettes et de jeunes enfants. Grâce à ces autobus supplémentaires, les résidents pourront continuer à compter sur le système de transport en commun de la ville pour les aider à se rendre au travail ou à l'école à temps et à rentrer chez eux en toute sécurité à la fin de la journée.

Le financement permettra également de moderniser l'installation de gestion des déchets. Grâce à ce projet, la zone de collecte des déchets sera agrandie et les surfaces seront pavées pour une meilleure gestion des déchets et du déneigement. Il comprendra l'achat de poubelles supplémentaires pour permettre d'améliorer les zones de séparation des déchets pour des éléments tels que le bois propre, les déchets organiques, les déchets de construction, les déchets mixtes et le recyclage, afin de réduire l'impact des déchets non triés sur l'environnement.

Une fois le projet terminé, la station de transfert des déchets améliorée sera mieux préparée pour aider les résidents à gérer leurs déchets personnels et répondre aux besoins croissants de la collectivité tout en réduisant la quantité de déchets envoyés aux sites d'enfouissement.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Notre gouvernement s'est engagé à bâtir des collectivités inclusives et respectueuses de l'environnement. L'annonce d'aujourd'hui aidera la Ville de Whitehorse à effectuer les importants travaux de modernisation à ses infrastructures de gestion des déchets, ainsi qu'à améliorer les options de transport en commun existantes. Grâce à ces projets, nous rendons notre collectivité plus forte et plus inclusive, et nous favorisons un environnement sain pour les générations futures. »

Dr Brendan Hanley, député de Yukon, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Yukon est heureux de faire équipe avec le gouvernement du Canada pour soutenir ces projets d'infrastructure essentiels qui permettront d'améliorer l'accès au réseau de transport en commun de la Ville de Whitehorse et d'améliorer les services de gestion des déchets pour les résidents de Whitehorse. Nous sommes déterminés à poursuivre notre collaboration avec le gouvernement fédéral, les municipalités et les Premières Nations afin de répondre aux priorités essentielles en matière d'infrastructure qui nous permettent d'atteindre notre objectif de bâtir des collectivités saines et dynamiques. »

L'honorable Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités, gouvernement du Yukon

« La Ville de Whitehorse se concentre sur les investissements stratégiques qui lui permettent de réduire son empreinte environnementale et de fournir aux résidents les services municipaux auxquels ils s'attendent. Le financement accordé par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon pour l'amélioration des services de transport en commun et l'amélioration des eaux usées constitue l'une des nombreuses façons de collaborer pour bâtir une collectivité saine et durable. »

Laura Cabott, mairesse de la Ville de Whitehorse

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 937 500 $ dans l'achat de nouveaux autobus de transport en commun à Whitehorse dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement du Yukon fournit 312 500 $.

investit 937 500 $ dans l'achat de nouveaux autobus de transport en commun à Whitehorse dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le gouvernement du fournit 312 500 $. Le gouvernement du Canada investit 2 212 500 $ dans la modernisation de l'installation de gestion des déchets de Whitehorse dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement du Yukon fournit 737 500 $.

investit 2 212 500 $ dans la modernisation de l'installation de gestion des déchets de Whitehorse dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le gouvernement du fournit 737 500 $. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Depuis 2016, Infrastructure Canada a investi plus de 1,34 milliard de dollars dans 149 projets dans les collectivités du Yukon .

Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 50 milliards de dollars dans les collectivités de tout le Canada afin de soutenir des projets d'infrastructure publique de calibre mondial. De cette somme, plus de 11 millions de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures de transport en commun.

afin de soutenir des projets d'infrastructure publique de calibre mondial. De cette somme, plus de 11 millions de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures de transport en commun. Au cours des 6 dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 86 millions de dollars dans 56 projets d'infrastructures vertes au Yukon dans le cadre du Programme d'infrastructure.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

