WHITEHORSE, YT, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Dr Brendan Hanley, député de Yukon, et Richard Mostyn, ministre des Services communautaires du Yukon, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 9,3 millions de dollars pour moderniser le système de ventilation du centre de loisirs du mont McIntyre et rendre le bâtiment plus écoénergétique.

Cet investissement permettra d'installer un nouveau système énergétique à haut rendement et une unité de ventilation à récupération d'énergie (VRE), et d'apporter des améliorations aux systèmes de ventilation et de filtrage de l'air. Il permettra également de doter le centre d'une nouvelle isolation et d'un nouveau revêtement extérieur, d'en refaire la toiture, ainsi que d'installer un éclairage LED, des fenêtres à triple vitrage et de nouvelles portes. Ces améliorations augmenteront l'efficacité énergétique du bâtiment jusqu'à 91 %, réduisant ainsi les coûts d'exploitation et les émissions de gaz à effet de serre tout en répondant mieux aux besoins des utilisateurs actuels et futurs.

Depuis 43 ans, le centre de loisirs du mont McIntyre de la ville de Whitehorse sert de lieu de rassemblement pour les habitants et les visiteurs de la ville de tout âge. Le Whitehorse Cross Country Ski Club et le Whitehorse Curling Club, ainsi que la ville, ont organisé des compétitions locales, nationales et internationales et d'autres rassemblements dans cette installation.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie de la population canadienne.

Citations

« Veiller à ce que les habitants aient accès à des infrastructures de loisirs de qualité est essentiel pour le bien-être et la croissance de notre communauté. Les travaux de modernisation du centre récréatif Mount McIntyre permettront non seulement d'offrir des installations de loisirs de qualité, mais aussi de réduire la consommation d'énergie et de diminuer les émissions de carbone grâce à l'utilisation de technologies vertes. L'investissement de notre gouvernement dans le centre Mount McIntyre permettra à la ville de Whitehorse de continuer à accueillir des événements sportifs de classe mondiale et d'offrir aux personnes de tous âges un espace moderne plus respectueux de l'environnement. »

Dr Brendan Hanley, député de Yukon, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le centre de loisirs du mont McIntyre est un espace axé sur la collectivité important qui améliore la vie de tous les Yukonnais. Grâce au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, en plus de la contribution de notre gouvernement, cette installation très utilisée recevra les mises à jour nécessaires pour la moderniser en une plaque tournante impressionnante et écologique pour les Yukonnais et les visiteurs. »

Richard Mostyn, ministre des Services communautaires du Yukon

« La ville de Whitehorse est résolue à prendre des mesures pour réduire les répercussions de ses activités sur l'environnement tout en améliorant ses services municipaux et la qualité de vie de tous ses résidents. Nous remercions nos partenaires fédéraux et territoriaux d'appuyer ces améliorations stratégiques apportées au centre récréatif Mount McIntyre. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus durable pour les générations à venir. »

Laura Cabott, mairesse de Whitehorse

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 7 514 250 $ dans la modernisation du centre de loisirs du mont McIntyre, tandis que la contribution du gouvernement du Yukon s'élève à 1 804 750 $.

investit 7 514 250 $ dans la modernisation du centre de loisirs du mont McIntyre, tandis que la contribution du gouvernement du s'élève à 1 804 750 $. L'investissement du gouvernement du Canada provient des volets Infrastructures vertes et Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient des volets Infrastructures vertes et Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le volet Infrastructures vertes vise à bâtir des collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 26 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés au Yukon dans le cadre du volet Infrastructures vertes, ce qui représente une contribution fédérale totale de plus de 115 894 971 $ et une contribution territoriale totale de plus de 26,5 millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures vertes, ce qui représente une contribution fédérale totale de plus de 115 894 971 $ et une contribution territoriale totale de plus de 26,5 millions de dollars. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, trois projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés au Yukon dans le cadre du volet Résilience à la COVID‑19, soit une contribution fédérale totale de plus de 18,4 millions de dollars.

dans le cadre du volet Résilience à la COVID‑19, soit une contribution fédérale totale de plus de 18,4 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

