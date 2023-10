WATSON LAKE, YT, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Brendan Hanley, député du Yukon, et Jeanie McLean, vice-première ministre, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la Direction de la Condition Féminine et Christopher Irvin, maire de la ville de Watson Lake ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 16 millions de dollars pour la planification et l'amélioration de l'eau, des égouts et des routes à Watson Lake.

Grâce à ce financement, la ville de Watson Lake remplacera plus de 1 200 mètres de conduites sanitaires et plus de 1 500 mètres de conduites d'eau principales par des matériaux améliorés, en plus de restaurer plus de deux kilomètres de route affectée. Le financement permettra également de réparer plus de 14 kilomètres de routes à travers la ville. Une fois terminé, les résidents bénéficieront d'un meilleur accès à l'eau potable, d'une capacité d'évacuation des eaux usées accrue et de routes plus fiables, créant ainsi une communauté plus sûre, plus saine et plus durable.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les infrastructures modernes assurent la force et la durabilité des communautés partout au pays. L'annonce d'aujourd'hui va bien au-delà de l'amélioration des réseaux d'eau, d'égouts et de routes, il s'agit d'un investissement essentiel dans la prospérité, la santé et la sécurité des résidents de Watson Lake. Après de nombreuses années de sous-financement de la part du gouvernement précédent, nous sommes déterminés à garantir que tous les Canadiens, y compris ceux qui vivent dans les régions rurales et éloignées, puissent compter sur leurs infrastructures.»

Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

" Les services d'eau, d'égouts et d'amélioration des routes sont une priorité pour la ville de Watson Lake et ces actifs contribuent à assurer la santé et le bien-être d'une communauté. Notre gouvernement est fier de soutenir ce projet en contribuant plus de quatre millions de dollars à la planification et à la construction. C'était formidable d'être à Watson Lake pour célébrer cette annonce. Merci au programme d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement du Canada et à son soutien continu aux projets d'infrastructure partout au Yukon."

Jeanie McLean, vice-première ministre, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la Direction de la Condition Féminin au nom de Richard Mostyn, Ministre au service des communautés.

"Nous exprimons notre sincère gratitude envers le gouvernement du Canada pour son généreux investissement de 12 682 506 $ dans les projets d'infrastructure pour les services vitaux d'eau et d'égouts à Watson Lake. Nous apprécions également la contribution collaborative de 4 227 502 $ du gouvernement du Yukon. Il s'agit d'un pas en avant important pour notre communauté, marquant le début tant attendu d'un projet global. Cette phase initiale fait partie d'un effort continu, englobant au moins 5 phases supplémentaires de travail critique. Enfin, nous avons reçu ce soutien tant attendu et nous attendons avec impatience une collaboration et des investissements supplémentaires pour améliorer l'infrastructure de notre bien-aimé Watson Lake. Nous espérons voir davantage de progrès significatifs à l'avenir, bâtir une communauté plus forte et plus durable pour tous."

Christopher Irvin, Maire de Watson Lake

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 12 682 506 $ dans ces projets et le gouvernement de Yukon investit 4 227 502 $.

investit 12 682 506 $ dans ces projets et le gouvernement de investit 4 227 502 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 26 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés au Yukon dans le cadre du volet Infrastructure vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 115 million $ et une contribution provinciale totale de près de 26,5 million $.

dans le cadre du volet Infrastructure vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 115 million $ et une contribution provinciale totale de près de 26,5 million $. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards $ sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards $ sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Infrastructures vertes

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Kevin Collins, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154; Wayne Potoroka, Courriel : [email protected]; Directeur, Communications, Services Communautaire, Gouvernement du Yukon, 867-332-9427, [email protected]; Christopher Irvin, Maire, Ville de Watson Lake, 867-536-4712