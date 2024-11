WHITEHORSE, YT, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Les éventuels propriétaires-occupants de Whitehorse auront la possibilité d'acheter des logements abordables permanents grâce à l'ensemble résidentiel Project 1096 dans le quartier Whistle Bend.

Aujourd'hui, les gouvernements fédéral et territorial ont annoncé un investissement de plus de 3,5 millions de dollars pour l'ensemble résidentiel Project 1096 dans le quartier Whistle Bend. L'annonce a été faite par Brendan Hanley, député fédéral du Yukon, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Ranj Pillai, premier ministre du Yukon et ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon, Kirk Cameron, maire de Whitehorse, et Tyler Heal, trésorier à la Northern Community Land Trust.

Project 1096, situé au 84, avenue Rampart, sera un immeuble collectif constitué de copropriétés offrant 32 logements d'une, de deux et de trois chambres. Tous les logements comprendront une cour ou un balcon et seront de conception universelle.

L'ensemble propose une approche novatrice aux éventuels propriétaires-occupants à Whitehorse. Seules les personnes et les familles admissibles, soit celles qui gagnent moins de 80 % du revenu médian des ménages, pourront acheter ces habitations. Les acheteurs admissibles seront sélectionnés en fonction de l'actif et du revenu total du ménage, qui devront être inférieurs aux niveaux fixés. Un système de loterie sera mis en place pour choisir les premiers acheteurs des 32 logements.

Les logements sont construits par la Northern Community Land Trust (NCLT) sur des terrains donnés par le gouvernement du Yukon. Selon le modèle de la NCLT, chaque logement de l'ensemble résidentiel sera vendu en moyenne à un montant de plus de 30 % inférieur à sa valeur marchande estimative. Le prix définitif sera fondé sur les coûts d'aménagement nets totaux plutôt que sur les taux du marché.

Des restrictions permanentes sur les prix de revente empêcheront de revendre ces logements à un prix supérieur au prix d'achat initial. Ce prix initial sera toutefois augmenté en fonction de l'inflation et d'améliorations éventuelles. Ainsi, les habitations seront revendues à des prix continuellement abordables. L'ensemble résidentiel est le premier du genre au Yukon.

La construction devrait être achevée à la fin de 2025.

Le financement de cet ensemble résidentiel comprend :

2,4 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds d'innovation pour le logement abordable et 183 000 $ dans le cadre de l'Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord;

1 million de dollars dans le cadre du cinquième appel du Fonds pour les initiatives en matière de logement par l'intermédiaire de la Société d'habitation du Yukon et sous forme de terrains. Un financement supplémentaire sous forme de prêt remboursable pouvant atteindre 4 millions de dollars est aussi offert, au besoin, dans le cadre du Programme de prêt à la construction pour les promoteurs;

et sous forme de terrains. Un financement supplémentaire sous forme de prêt remboursable pouvant atteindre 4 millions de dollars est aussi offert, au besoin, dans le cadre du Programme de prêt à la construction pour les promoteurs; 60 000 $ de la Ville de Whitehorse sous forme de subvention incitative à l'aménagement.

Citations :

« Grâce à cette solution de logement novatrice, 32 familles de Whitehorse pourront s'offrir un chez-soi. Premier du genre, l'ensemble résidentiel comportera des logements qui seront vendus à des familles à revenu faible ou moyen, leur offrant ainsi de nouvelles occasions d'accéder à la propriété à un prix abordable et de se constituer un avoir propre. Cette initiative illustre les stratégies innovantes soutenues par le gouvernement fédéral dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. » - Brendan Hanley, député fédéral du Yukon, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Après une longue attente, notre gouvernement est heureux d'annoncer ce nouveau partenariat prometteur avec la Northern Community Land Trust Society. Nous sommes fiers d'appuyer la vision de l'équipe de créer des logements abordables permanents. En effet, cette initiative voit le jour à un moment où l'accession à la propriété est de plus en plus hors de portée pour les familles et les personnes qui travaillent fort. Ce modèle de fixation des prix est un moyen novateur d'assurer une abordabilité à long terme, de combler les lacunes dans le continuum du logement et d'accroître les possibilités d'accession à la propriété au Yukon. » - Ranj Pillai, premier ministre du Yukon et ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

« Whitehorse est l'une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada. Notre administration municipale continue de prendre des mesures pour augmenter l'offre de logement et soutenir des solutions de logement novatrices. L'ensemble résidentiel Project 1096 est un tout nouveau modèle pour notre collectivité. Il aidera la population à accéder à des options de logement abordable qui n'existaient pas auparavant. Nous sommes heureux d'appuyer cet ensemble résidentiel et remercions la Northern Community Land Trust pour son travail qui a permis de concrétiser la réalisation de ce projet. » - Kirk Cameron, maire de Whitehorse

« Le modèle de fiducie foncière communautaire repose sur la conviction que les logements devraient être un endroit où vivre et non à servir d'actifs financiers à des fins lucratives. Ce modèle nous permet de créer des logements de grande qualité, conçus de façon réfléchie et à des coûts de construction inférieurs à ceux des promoteurs à but lucratif traditionnels. De plus, il assure un accès durable à l'accession à la propriété, à la stabilité et à l'autonomie pour les ménages qui n'ont pas les moyens d'acheter une habitation autrement. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Yukon, la SCHL et la Ville de Whitehorse pour leur soutien à notre premier ensemble résidentiel. La planification de notre prochain ensemble de logements abordables permanents a déjà commencé. Nous espérons qu'il sera situé dans une autre collectivité du Yukon. Restez à l'affût pour connaître les prochaines étapes. » - Laird Herbert, directeur de la Northern Community Land Trust Society

Faits en bref :

Le Fonds d'innovation pour le logement abordable (FILA) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada . La SNL est un plan de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du . La SNL est un plan de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le FILA aide les constructeurs d'habitations novateurs à mettre à l'échelle leurs idées. Il les soutient aussi pour faire évoluer le secteur du logement abordable et bâtir la prochaine génération de logements au Canada .

. La Northern Community Land Trust Society est un organisme sans but lucratif fondé en novembre 2020. Son objectif est de créer des logements abordables permanents pour les personnes à revenu faible ou modeste au Yukon .

. La Northern Community Land Trust Society a reçu une contribution de 1 million de dollars du Fonds d'initiatives en matière de logement par l'entremise de la Société d'habitation du Yukon . L'organisme est aussi admissible à un prêt remboursable pouvant atteindre 4 millions de dollars dans le cadre du Programme de prêts à la construction pour les promoteurs de la Société d'habitation du Yukon .

. L'organisme est aussi admissible à un prêt remboursable pouvant atteindre 4 millions de dollars dans le cadre du Programme de prêts à la construction pour les promoteurs de la Société d'habitation du . Situé au 84, avenue Rampart, à Whistle Bend, l'ensemble résidentiel comprendra des espaces communautaires comme un emplacement de feu de camp, des jardins communautaires et une aire de pique-nique. Toutes les habitations sont écoénergétiques et peuvent être adaptées aux besoins en matière d'accessibilité et de mobilité.

La construction est en cours et devrait prendre fin en décembre 2025.

Le don ou la vente de terrains gouvernementaux pour un montant symbolique en vue de créer des ensembles de logements sans but lucratif est une pratique exemplaire reconnue. En effet, elle permet de soutenir de façon rentable l'accroissement de l'offre de logements abordables.

