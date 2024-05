WHITEHORSE, YT, le 6 mai 2024 /CNW/ - Les collectivités et les gouvernements se concertent pour se préparer et s'adapter aux impacts des changements climatiques, pour améliorer la qualité de vie des populations des zones plus à risque et pour réduire les coûts associés aux catastrophes. Au Canada, les inondations constituent la catastrophe naturelle la plus courante et la plus coûteuse, causant des dommages aux ménages, aux propriétés et aux infrastructures.

Aujourd'hui, le ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Harjit S. Sajjan, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre des Services communautaires du Yukon, l'honorable Richard Mostyn, au nom du ministre de l'Environnement du Yukon, l'honorable Nils Clarke, ont annoncé un investissement conjoint de 3,5 millions de dollars étalé sur les quatre prochaines années pour faire progresser la cartographie des risques d'inondation au Yukon. Le financement fédéral provient du Programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation (PICAI).

Les cartes des risques d'inondation fournissent des informations essentielles grâce auxquelles gouvernements, collectivités et citoyens peuvent prendre connaissance des risques d'inondation et choisir des stratégies efficaces pour atténuer les impacts des inondations. Les gouvernements du Canada et du Yukon entendent se concerter pour fournir des cartes d'inondation de grande qualité qui soient à jour et accessibles, afin de guider la planification de l'aménagement du territoire et les stratégies d'adaptation et de réduire les risques d'inondations pour l'avenir.

Conformément à l'engagement pris dans la stratégie climatique du Yukon intitulée Notre avenir propre, le gouvernement du Yukon s'affaire déjà à produire des cartes d'inondation pour toutes les localités du Yukon sujettes aux inondations. Beaucoup de Premières Nations du Yukon peuvent apporter un éclairage important sur l'histoire des inondations, et leurs savoirs ancestraux peuvent aider à produire des cartes d'inondation plus exactes pour leurs communautés. L'investissement conjoint annoncé aujourd'hui permettra au gouvernement du Yukon de continuer à travailler directement avec les gouvernements, municipalités et communautés des Premières Nations afin de produire les cartes d'inondation qui manquent pour les localités du Yukon sujettes aux inondations.

Les versions provisoires des cartes des risques d'inondation et les consultations sont terminées pour les villages de Carmacks, Carcross, Tagish, Marsh Lake et lac Laberge, et les versions finales seront publiées cet été dans l'Atlas des inondations du gouvernement du Yukon. Des cartes des risques d'inondation seront aussi produites pour Old Crow, Dawson et la vallée de la rivière Klondike en 2024 et 2025.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à approfondir les collaborations en cours avec les provinces et les territoires en vue de cerner les secteurs prioritaires pour chacun d'eux. En soutenant le PICAI, il continuera d'aider les Canadiens dont la vie ou l'emploi sont touchés par les catastrophes et il permettra aux collectivités de mieux composer avec la multiplication des catastrophes et des dangers liés au climat, pour à terme améliorer la résilience de notre pays face aux impacts des inondations.

« L'augmentation des risques d'inondation est l'une des nombreuses menaces climatiques qui planent sur le Yukon, et le gouvernement du Canada la prend très au sérieux. Il collabore étroitement avec les provinces et les territoires pour soutenir la production de cartes des risques d'inondation qui aident à protéger les infrastructures essentielles, limitent la perturbation des économies locales et améliorent la sécurité publique. Nous apprécions les efforts soutenus que déploie le gouvernement du Yukon pour fournir des informations essentielles sur les risques d'inondation de manière à réduire les impacts pour la population. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Comme le Yukon est confronté à des risques croissants d'inondation, il est primordial que les collectivités disposent de renseignements exacts et fiables pour être prêtes à toute éventualité. Cet investissement essentiel dans la cartographie des inondations permettra aux gouvernements locaux, aux citoyens, aux entreprises et aux services de secours d'avoir accès à l'information dont ils besoin pour assurer la sécurité de tous et prendre, en amont, les moyens nécessaires afin d'atténuer les impacts des catastrophes liées au climat. »

L'honorable Harjit S. Sajjan

Ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« L'annonce d'aujourd'hui représente une avancée importante pour notre engagement conjoint d'améliorer la sécurité publique et la protection civile au Yukon. Les cartes de zones inondables sont des outils essentiels pour mieux comprendre et atténuer les répercussions des inondations dans nos localités. Nous remercions le gouvernement du Yukon pour les efforts qu'il déploie sans relâche afin de créer un avenir plus sécuritaire et plus résilient pour nous tous. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

« Notre gouvernement est déterminé à accroître la résilience des collectivités du Yukon face aux impacts des changements climatiques. À cet égard, nous sommes conscients qu'il est nécessaire pour la population de mieux comprendre les risques d'inondation. Dans sa stratégie climatique, le Yukon vise à identifier les risques d'inondation et à atténuer les conséquences des inondations pour les propriétés, les infrastructures et la sécurité publique. Nous remercions le ministère des Ressources naturelles du Canada pour son soutien financier qui nous permettra d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans notre stratégie Notre avenir propre. »

L'honorable Nils Clarke

Ministre de l'Environnement du Yukon

Le gouvernement du Canada a affecté des fonds fédéraux dans le cadre du Programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation - qui est dirigé par Ressources naturelles Canada - pour financer les efforts conjoints visant à faire progresser la cartographie des zones à risque d'inondations, et ce, tout en partageant les coûts avec les provinces et les territoires.

Au total, 14 collectivités situées en zone inondable au Yukon seront cartographiées : Teslin , Carcross , Tagish , Marsh Lake , lac Laberge, Upper Liard, Mayo , Pelly Crossing , Ross River , Whitehorse , Carmacks , Dawson , vallée de la rivière Klondike et Old Crow .

seront cartographiées : , , , , lac Laberge, Upper Liard, , , , , , , vallée de la rivière Klondike et . On prévoit l'achèvement des cartes pour ces 14 collectivités à risque d'inondations d'ici 2028.

