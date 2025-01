MONTRÉAL, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et ses partenaires des groupes de ressources techniques en habitation Atelier Habitation Montréal, Groupe CDH et Romel sont fiers d'annoncer la construction ou l'inauguration de 889 logements hors marché. Ces milieux de vie seront habités par plus de 570 ménages d'ici la fin 2025.

Coordonnés par les groupes de ressources techniques Atelier Habitation Montréal, Groupe CDH et Romel, pour le compte de plusieurs organismes venant en aide à des clientèles variées, ces projets reçoivent aussi l'appui financier d'autres partenaires tels le Fonds de solidarité FTQ ainsi que des fondations. Il s'agit d'un investissement global de ces plus de 303,5 M$ des trois ordres de gouvernement.

Détail des contributions financières :

Gouvernement du Canada : 112,3 M$

: 112,3 M$ Gouvernement du Québec : 161,8 M$

Ville de Montréal : 29,4 M$

À propos des projets d'habitation présentés :

889 logements hors marché

Des logements pour des profils variés notamment pour familles : Logements de 1 à 4 chambres à coucher Coopératives conçues pour une communauté intergénérationnelle ;

Des logements et des chambres de transition ou permanentes pour des personnes à besoins particuliers , telles que femmes victime de violence, jeunes, personnes seules ou à risque d'itinérance, personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme, personnes vivant avec des enjeux de santé mentale.

, telles que femmes victime de violence, jeunes, personnes seules ou à risque d'itinérance, personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme, personnes vivant avec des enjeux de santé mentale. Le ¾ des ménages visés pourront bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal.

Découvrez les projets inaugurés et habités, ainsi que les projets en construction

CITATIONS

« Notre gouvernement est fier de souligner que près de 900 ménages auront accès à un loyer abordable. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour répondre aux besoins des Montréalais et Montréalaises. Je remercie les partenaires impliqués dans la réalisation de ces projets importants pour notre communauté, qui fera une réelle différence dans le quotidien de ces gens. »

- L'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique au nom de l'honorable et Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Aujourd'hui, en partageant les résultats des efforts déployés par notre gouvernement, de nombreux partenaires, trois groupes de ressources techniques et une vingtaine d'organismes, nous sommes en mesure de montrer que les leviers financiers mis en place font véritablement lever de terre des projets. Dans ce cas-ci, près de 900 ménages aux besoins variés auront accès à un toit abordables à Montréal. De tels chantiers visant à construire plus de logements, plus vite, on en retrouve partout au Québec et j'ai bien l'intention que cela s'intensifie. »

- France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Nous sommes fiers de faciliter et d'accélérer la construction d'unités hors-marché à Montréal, qui sont essentiels pour lutter durablement et efficacement contre la crise du logement. Plusieurs des logements annoncés aujourd'hui sont situés sur des terrains cédés par la Ville de Montréal, une mesure qui s'ajoute aux efforts inédits de notre administration pour loger plus de Montréalais, peu importe leurs revenus et leur situation. Ces 889 unités hors marché qui s'ajoutent à Montréal contribueront directement à notre objectif d'atteindre 20% de logements hors marché à Montréal d'ici 2050. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Nous sommes fiers d'annoncer, avec nos partenaires, des solutions durables et accessibles face à la crise du logement. Nos 15 projets, représentant 363 logements et chambres, ne sont pas que des murs et des toits : ils incarnent notre engagement envers une ville plus équitable, où chacun a la possibilité de se loger dignement. Grâce au soutien de nos partenaires et à la mobilisation des organismes, nous concrétisons des actions essentielles pour bâtir un avenir inclusif pour Montréal. »

- Martin Fournier, directeur général, Atelier habitation Montréal

« Le Groupe CDH tient à féliciter et à remercier les organismes communautaires ainsi que les partenaires politiques et financiers, incluant les trois paliers de gouvernement, le Fonds de solidarité FTQ et la Fondation Tenaquip. Ensemble, nous avons réalisé 7 projets, représentant 299 logements. Ces logements sont destinés à des personnes souvent vulnérables, fragilisées par la vie et parfois à risque d'itinérance. Ce sont des femmes et des hommes qui ont besoin de notre solidarité pour vivre dignement, dans un environnement stable et sécurisant. Le travail pour un logement accessible et inclusif est loin d'être terminé, mais nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Maintenant, poursuivons nos efforts. »

- Laurence Murielle Kwendé, directrice générale du Groupe CDH

« Le ROMEL est fier de soutenir les groupes communautaires, tels Les Fondations du Quartier, Les Habitations populaires de Parc Extension, Maison Augustine et Brique par brique, qui répondent aux besoins des personnes vulnérables et des familles en matière de logement. Le ROMEL est également fier du partenariat qui le lie avec les trois paliers du gouvernement qui jouent un rôle primordial dans la solution aux problèmes de logements. Par ses actions, le ROMEL contribue à la création de projets de logements sociaux et abordables au bénéfice de tous les ménages québécois. »

- Mazen Houdeib, directeur général, ROMEL

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation de la population du Québec par son expertise et ses services aux citoyennes et aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez-le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos d'Atelier habitation Montréal

Atelier habitation Montréal, organisme d'économie sociale depuis 1978, œuvre à la création et à la préservation de l'immobilier communautaire à Montréal. En partenariat avec les coopératives, les OBNL et les communautés locales, il favorise des milieux de vie solidaires, durables et inclusifs. Membre de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ), l'organisme a contribué à développer plus de 5500 logements depuis sa création, mettant ainsi l'humain au cœur du développement urbain collectif.

À propos de Groupe CDH

Le Groupe Conseil en Développement de l'Habitation, Groupe CDH, est une entreprise d'économie sociale vouée à la réalisation de projets immobiliers communautaires, principalement au profit de coopératives d'habitation et d'organismes sans but lucratif de logements. Reconnu dans le domaine de l'immobilier communautaire avec son expertise de près de 45 ans, le Groupe CDH a réalisé depuis 1976 près de 8 000 logements dans la région métropolitaine de Montréal.

À propos de Romel

Le ROMEL est un organisme de charité enregistré, dont la mission principale est d'aider les personnes les plus vulnérables à accéder à un logement décent, abordable et convenant à leurs besoins. Particulièrement soucieux des conditions de logement des communautés ethnoculturelles et plus particulièrement celles des nouveaux arrivants, le ROMEL s'est engagé, depuis sa fondation en 1984, à lutter contre la discrimination en habitation. Le ROMEL est également une entreprise d'économie sociale œuvrant en développement immobilier social et communautaire, dont le mandat est d'accroître l'accès à des logements abordables et de qualité pour toutes personnes dans le besoin.

À propos de Loger +

Loger + est une série de mesures robustes pour permettre à la métropole de loger plus de Montréalaises et de Montréalais, en axant sur la construction d'unités et la protection des unités abordables existantes. L'amélioration des processus administratifs, la bonification du soutien aux OBNL pour accélérer le logement social et abordable et l'augmentation des densités sont au cœur des moyens utilisés par la Ville de Montréal pour répondre à la crise du logement. Ces mesures offriront des réponses concrètes et adaptées aux recommandations issues du Chantier Montréal abordable, mis sur pied par la Ville de Montréal pour réunir les forces vives en habitation, issues du milieu privé et communautaire.

