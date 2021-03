Soutien aux infrastructures récréatives et sportives

BAIE-COMEAU, QC, le 29 mars 2021 /CNW/ - Alors que la pandémie a fait ressortir davantage l'importance d'avoir une population en santé, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers de soutenir près de 200 projets d'infrastructures récréatives et sportives à travers le Québec. Grâce à ces investissements, les municipalités du Québec disposeront d'installations modernes, sécuritaires et accessibles, favorisant la pratique d'activités physiques dans nos communautés.

Aujourd'hui, le lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Pablo Rodriguez, au nom de la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, au nom de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé un financement de près de 588 000 $ pour la réalisation de deux projets dans la région de la Côte-Nord.

Ce financement vise la réfection de deux piscines municipales à Baie Comeau ainsi que l'aménagement d'une piste multifonctionnelle à Longue-Pointe-de-Mingan. Tout en contribuant à l'économie régionale, ces projets amélioreront l'infrastructure récréative de la région pour ainsi favoriser un mode de vie sain et actif.

Pour la Côte-Nord, le gouvernement du Canada investit au total 293 902 $ par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada tandis que le gouvernement du Québec investit au total 293 902 $ grâce à son Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

« La pandémie a été difficile pour les familles de la Côte-Nord, mais on a été là depuis le début pour les aider et protéger leurs emplois. On est encore là aujourd'hui en investissant dans des infrastructures récréatives à Baie-Comeau et à Longue-Pointe-de-Mingan. La bonne collaboration entre Ottawa et Québec va créer de bons emplois et faire une différence concrète dans la qualité de vie des gens de la Côte-Nord. »

L'honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Plus que jamais, nous prenons conscience de l'importance d'être actif. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des moyens pour permettre aux Québécoises et aux Québécois de bouger davantage. L'accessibilité à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est un incitatif fort pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques. Ces projets auront des impacts concrets sur la qualité de vie des familles et le dynamisme de nos communautés. Je souhaite que, grâce aux investissements que nous annonçons aujourd'hui, toute la population puisse goûter au plaisir de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« C'est bien connu, les activités sportives et récréatives sont un élément crucial pour une bonne santé physique et mentale. Notre gouvernement s'est engagé à favoriser la qualité de vie et le bien-être de la population dans toutes les régions du Québec. Cet investissement permettra à la population de la Côte-Nord de profiter de nouvelles installations sportives et récréatives qui répondent à ses réels besoins. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant les infrastructures sociales, les infrastructures vertes, le transport en commun, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant les infrastructures sociales, les infrastructures vertes, le transport en commun, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Au Québec, le gouvernement fédéral a déjà investi plus de 16 milliards de dollars dans 1141 projets d'infrastructure depuis 2015.

Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties.

(PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars.

Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visé par l'EBI.

Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la population.

Document d'information en annexe : Le Canada et le Québec investissent dans 2 projets récréatifs dans la région de la Côte-Nord.

Document d'information



Le Canada et le Québec investissent dans deux projets d'infrastructures récréatives pour assurer des services adéquats et relancer l'économie de la région de la Côte-Nord

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à deux projets d'infrastructures récréatives qui seront réalisés dans des collectivités de la région de la Côte-Nord.

Le gouvernement du Canada investit 293 902 $ de dollars dans ces projets sous le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également 293 902 $ de dollars provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. À ces contributions s'ajouteront 293 925,70 $ de dollars provenant des municipalités.

Renseignements sur les projets :

Emplacement Nom et détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/autre Baie-Comeau Réfection des deux piscines municipales 208 913,50 $ 208 913,50 $ 208 911,63 $ Longue-Pointe-de-Mingan Aménagement d'une piste multifonctionnelle 84 988,50 $ 84 988,50 $ 85 014,07 $

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613 941-0660, [email protected] ; Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093 ; Elizabeth Lemay, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Ministre responsable de la Côte-Nord, Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 514 882-5645

