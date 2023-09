COATICOOK, QC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, et monsieur François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, représenté par madame Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pouvant atteindre 5,8 millions $ pour la mise en œuvre de mesures de gestion des risques liées aux inondations à Coaticook. L'annonce a eu lieu en présence de Simon Madore, maire de Coaticook.

Les sommes allouées ont permis de mettre en place un ouvrage de rétention d'eau dans le secteur du ruisseau Pratt comprenant un bassin de rétention, constitué d'une digue de matériaux en remblai, ainsi que deux chemins d'accès et un déversoir d'urgence. Le projet améliorera la sécurité des personnes et contribuera à éviter les dommages aux biens lors d'événements de pluies majeures dans le secteur du centre-ville de Coaticook.

Pour la réalisation de ces mesures, le gouvernement du Canada verse un montant maximal de 2 620 000 $ et le Québec, un montant pouvant atteindre 3 200 000 $ par l'entremise du Cadre pour la prévention de sinistres.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« En investissant dans cette construction qui permet la rétention d'eau, le gouvernement du Canada contribue à renforcer la capacité d'adaptation de la ville de Coaticook face aux changements climatiques. Nous continuons d'investir dans des projets qui améliorent la sécurité des résidents et qui protègent les infrastructures de nos municipalités. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« À travers le Plan pour une économie verte 2030, le gouvernement du Québec souhaite soutenir les municipalités qui veulent mettre en place des mesures pour s'adapter aux changements climatiques. Ce projet permettra de réduire les risques liés aux inondations à Coaticook, contribuant ainsi aux objectifs du PEV 2030. Nous sommes fiers de prendre part à ce projet et nous continuerons d'appuyer les municipalités aux prises avec des enjeux semblables! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Nous sommes heureux de contribuer, par l'entremise du Cadre pour la prévention de sinistres, à accroître la protection des citoyens de la ville de Coaticook, de leurs biens et de leurs infrastructures contre les éventuels aléas météorologiques. Nous savons que pour chaque dollar investi dans l'atténuation des risques, environ 21 $ de biens et d'infrastructures sont protégés. C'est un très bon investissement pour la sécurité de nos concitoyens. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Dans un contexte de changements climatiques, le nombre de sinistres est appelé à augmenter et leur intensité aussi. C'est avec joie que nous accueillons cette nouvelle qui permettra d'améliorer la sécurité des citoyens et de réduire les risques de dommages dans le centre-ville de Coaticook. Grâce à des projets comme celui-ci et au soutien technique apporté par le gouvernement, nous pourrons augmenter la résilience de nos communautés. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Appuyée par une analyse de risques rigoureuse et une démarche structurée d'analyse des solutions potentielles, la Ville de Coaticook est passée à l'action pour améliorer sa résilience face aux risques liés aux inondations. Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour leur soutien financier dans tout ce processus. »

Simon Madore, Maire de Coaticook

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit un montant pouvant atteindre 2 620 000 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement du Québec pourrait s'élever à 3 200 000 $.

investit un montant pouvant atteindre 2 620 000 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement du Québec pourrait s'élever à 3 200 000 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables. En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 268 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés au Québec dans le cadre du volet Infrastructure vertes (VIV), avec une contribution fédérale totale de plus de 1,2 milliard $et une contribution provinciale totale de plus de 1,8 milliard $.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards $ sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards $ sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Cette initiative s'ajoute à d'autres investissements du gouvernement du Québec réalisés dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030 pour rendre nos communautés plus résilientes, comme le bureau de projets en érosion et en submersion côtières dans l'est du Québec, qui dispose de 52,5 millions $pour financer de nouvelles initiatives dans ce domaine.

Le Cadre pour la prévention de sinistres (CPS) du gouvernement du Québec permet d'offrir au milieu municipal un soutien financier et technique pour la réalisation d'analyses de risques, ainsi que la réalisation de travaux de prévention et d'atténuation des risques de sinistres. Le CPS couvre les risques liés à divers aléas naturels et anthropiques.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Infrastructures vertes

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Québec

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-qc-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Plan pour une économie verte 2030

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-economie-verte/plan-economie-verte-2030.pdf

Cadre pour la prévention de sinistres

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-civile/soutien-municipalites/prevention-sinistres/cadre-prevention-sinistres

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Kevin Collins, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1 877 250-7154, Adresse courriel : [email protected]; Genevieve Tremblay, Conseillère principale, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, [email protected]