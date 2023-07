MAGOG, QC, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Brome-Missisquoi, et M. Gilles Bélanger, député d'Orford, au nom du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, ont annoncé un investissement conjoint de 6 384 488 $ pour la réfection de la bibliothèque Memphrémagog, à Magog.

Cet investissement va permettre de procéder à des travaux de réfection de la toiture et de la maçonnerie qui assureront la pérennité de l'immeuble, ainsi que l'ajout d'un abri permanent facilitant l'accès au bâtiment pour les personnes à mobilité réduite. Ces rénovations permettront aux résidentes et aux résidents de Magog de profiter d'un lieu moderne pour se rassembler, apprendre et partager leurs connaissances.

En investissant dans les infrastructures, les gouvernements du Québec et du Canada font croître l'économie, augmentent la résilience des collectivités, et améliorent la vie des citoyennes et des citoyens.

Citations

« Nos infrastructures communautaires jouent un rôle important dans le bien-être et le développement de nos communautés, aujourd'hui et demain. Pour les citoyens de Magog et des environs, investir dans la bibliothèque, c'est investir dans un lieu d'apprentissage et de partage, où tous auront accès à la culture d'ici et d'ailleurs. C'est gratifiant de savoir que les gens de la région auront accès à des espaces de rencontre modernes. »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Brome-Missisquoi, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Investir dans nos infrastructures, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton. C'est investir concrètement dans le quotidien des gens de chez nous. La réfection de la bibliothèque Memphrémagog en est un bel exemple! Les gens de Magog et des alentours vont pouvoir profiter de ce lieu culturel pour se rassembler, s'exprimer et apprendre. C'est bon pour la communauté et c'est bon pour notre culture! »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Le gouvernement du Québec est heureux de financer le projet de réfection de la bibliothèque Memphrémagog à hauteur de près de 3,2 M$ grâce au programme Aide au développement des infrastructures culturelles. L'entente conclue avec le gouvernement fédéral nous permet d'appuyer nos priorités, telles que rendre encore plus attrayantes nos bibliothèques publiques, comme celle de Memphrémagog, afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle d'éducation, d'information et de diffusion. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le projet de réfection de la bibliothèque Memphrémagog est très positif pour la vitalité culturelle de notre région. En plus de permettre de préserver et de mettre en valeur les qualités patrimoniales du bâtiment, les travaux auront pour effet de rendre plus convivial et attrayant ce lieu culturel très cher à la population. Elle pourra profiter d'une infrastructure non seulement embellie, mais aussi adaptée aux besoins et aux réalités de notre époque. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

« La généreuse contribution des gouvernements fédéral et provincial permettra à la Ville de Magog d'assurer la pérennité de ce bâtiment, cité monument historique, qui revêt une valeur patrimoniale exceptionnelle et un état d'authenticité remarquable. Accueillant chaque année plus de 110 000 visiteurs, la Bibliothèque Memphrémagog est devenue un haut lieu de savoir et de culture. Merci de démontrer que le patrimoine, la culture et l'éducation doivent occuper une place centrale. »

Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 3 192 244 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement du Québec s'élève à 3 192 244 $ et la Ville de Magog contribue 2 736 209 $.

investit 3 192 244 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement du Québec s'élève à 3 192 la Ville de Magog contribue 2 736 209 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada

provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Les projets visent à améliorer des infrastructures culturelles, à rénover des installations récréatives et à améliorer des infrastructures communautaires.

Le financement du gouvernement du Québec provient du programme Aide au développement des infrastructures culturelles.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 212 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés au Québec dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, avec une contribution fédérale totale de plus de 251 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 248 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Québec

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-qc-fra.html

Programme d'aide au développement des infrastructures culturelles

https://www.quebec.ca/culture/aide-financiere/immobilisations/aide-developpement-infrastructures-culturelles

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Laurence Gillot, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Équipe des relations médias : Ministère de la Culture et des Communications, 418-380-2388