Les gouvernements du Canada et du Québec inaugurent 32 logements sociaux à La Tuque

LA TUQUE, QC, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de La Tuque sont fiers de souligner l'inauguration des Appartements Libère-Toit, un immeuble de 32 logements sociaux destinés à des personnes devant composer avec un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme ainsi qu'à des personnes vivant avec un problème de santé mentale à La Tuque. Ce projet, né de l'initiative de l'organisme Les Appartements Libère-Toit, représente un investissement de plus de 14,2 M$.

Cet événement a eu lieu en présence d'un représentant du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice-Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne, d'un représentant de la députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet action communautaire), Mme Marie-Louise Tardif, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de La Tuque, M. Luc Martel, et du président de l'organisme Les Appartements Libère-Toit, M. Philippe Boulianne.

Le gouvernement du Canada a alloué plus de 7,3 M$ à ce projet par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Québec y ajoute une contribution totale de près de 4 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. De son côté, la Ville de La Tuque a accordé un rabais de taxes à l'organisme pour ses cinq premières années d'exploitation.

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. Cette aide financière permettra à des personnes qui ont des besoins particuliers de bénéficier d'un logement sécuritaire et adapté à leurs conditions. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour que chaque Québécois ait un toit qui correspond à ses besoins. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. À la suite de la Seconde l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements, nous construisons rapidement des logements abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin, partout au pays. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, c'est 32 logements abordables qui sont maintenant accessibles pour les gens de La Tuque. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice-Champlain

« Le soutien aux personnes en situation de vulnérabilité est une priorité pour notre gouvernement. Je me réjouis de la création de ces logements supplémentaires qui permettront à plusieurs personnes ayant des besoins particuliers de la région d'avoir accès à un milieu de vie adapté à leur réalité, répondant à leurs besoins, et où elles pourront développer l'autonomie nécessaire pour s'épanouir et aller au bout de leur potentiel. Je remercie tous les partenaires ayant permis à ce projet de se concrétiser. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Bravo aux deux organismes qui ont porté ce dossier et aux personnes qui ont persévéré tout au long du processus! Vous avez raison d'être fiers et, de mon côté, je suis aussi très contente que le programme de notre gouvernement permette à tous les locataires de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, qui leur permet de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Ceci représente une aide additionnelle de plus de 550 000$, répartie sur 5 ans. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet action communautaire)

« C'est un privilège pour notre communauté de pouvoir bénéficier d'une infrastructure comme celle-ci, qui permet d'offrir des services de qualité à des personnes qui, sinon, auraient beaucoup de mal à se loger. La Tuque vit aussi une crise du logement, particulièrement en logements sociaux, donc nous sommes très heureux de l'aboutissement de ce projet. Bravo à tous les bénévoles qui ont cru en cette idée et qui ont poussé le projet jusqu'à sa réalisation. Ce fut un plaisir pour nous de les aider à toutes les étapes, jusqu'à la concrétisation. »

Luc Martel, maire de La Tuque

« Le projet des Appartements Libère-Toit est le résultat d'une collaboration extraordinaire du milieu latuquois, d'une idée à un rêve devenu réalité; d'un travail colossal des deux organismes fondateurs, de la ténacité de chaque personne concernée. Seul, on avance plus vite, mais en équipe, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Ce projet est devenu réalité grâce également à des partenaires financiers qui y ont cru autant que nous! »

Philippe Boulianne, président de l'organisme Les Appartements Libère-Toit

Faits saillants :

Tous les locataires ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 550 000 $, répartie sur 5 ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de La Tuque .





. Les Appartements Libère-Toit ont aussi obtenu une aide financière de plus de 643 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Ville de La Tuque.





Les organismes La Source et Groupe Facile d'accès ont déménagé au rez-de-chaussée de l'immeuble, ce qui leur permet d'augmenter leurs offres de services aux locataires et à la population en plus de bénéficier de locaux mieux adaptés aux besoins de leurs clientèles.

