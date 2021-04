C'est pourquoi le ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Steven Guilbeault, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson; le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette; et la mairesse de la Ville de Montréal, M me Valérie Plante, ont annoncé aujourd'hui qu'une somme de 45 millions de dollars sur cinq ans serait prévue pour assurer la pérennité de la Biosphère.

En intégrant les opérations de la Biosphère à celles du complexe muséal d'Espace pour la vie, la Ville de Montréal accroît la portée d'acteurs clés dans son plan de transition écologique, qui est une priorité de l'administration. La Ville augmente ainsi l'impact de ses musées dont les missions s'arriment autour des préoccupations de protection et d'éducation à l'environnement dans une perspective de protection de la biodiversité et de transition écologique. Une fois la transition complétée, la Biosphère deviendra le cinquième musée d'Espace pour la vie et continuera de répondre aux préoccupations du public quant aux enjeux environnementaux et de mobiliser les citoyennes et citoyens à travers sa programmation, ses activités et ses expositions.

Les trois collaborateurs, soit les gouvernements du Canada et du Québec et la Ville de Montréal, ont l'intention d'investir à parts égales 15 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. Par le biais de ce soutien financier, le complexe muséal d'Espace pour la vie, un service de la Ville de Montréal qui regroupe déjà le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan, se verrait confier la mise en œuvre de la mission de la Biosphère, soit de sensibiliser les visiteuses et visiteurs aux changements climatiques, à la conservation de la biodiversité et à la pollution, notamment celle due aux déchets de plastique. Cette collaboration fait suite aux travaux du comité sur l'avenir de la Biosphère lancés au printemps 2019.

Pendant plus de 25 ans, le gouvernement du Canada a offert une programmation riche et renouvelée à la Biosphère. Désormais, les gouvernements du Canada et du Québec et la Ville de Montréal mettront en commun leurs ressources pour assurer un avenir prometteur au seul musée de l'environnement en Amérique du Nord. Cette aide permettra de soutenir l'éducation et la sensibilisation aux enjeux environnementaux et de partager l'information scientifique à la population, afin d'assurer l'engagement des générations futures dans la lutte pour la préservation de notre patrimoine naturel.

La Biosphère pourra reprendre ses activités lorsque l'intégration des opérations au sein de la Ville de Montréal sera complétée et lorsque les circonstances liées à la pandémie de COVID-19 permettront un retour sécuritaire pour le personnel et les visiteuses et visiteurs.

Citations

« La Biosphère est une institution importante qui permet de sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens aux changements climatiques et à la conservation de la nature. Sa mission est directement liée aux enjeux environnementaux de l'heure. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'engage à soutenir, avec ses partenaires, la continuité de la mission de la Biosphère, à travers les activités d'Espace pour la vie, le plus grand complexe muséal en sciences de la nature au pays. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre gouvernement reconnaît la valeur patrimoniale de la Biosphère et de son mandat culturel et scientifique. Grâce à une volonté politique partagée, nous avons allié nos forces afin de garder bien vivante cette institution phare de diffusion de recherche et de sensibilisation aux changements climatiques et d'en favoriser la pérennité. C'est l'un des derniers pavillons restants de l'Expo 67 et un véritable emblème de Montréal, que j'ai fréquenté à de nombreuses reprises dans mes années de militantisme, et encore aujourd'hui à l'occasion de sorties de vélo en famille. La contribution du gouvernement du Canada à la Biosphère est un legs dont je suis particulièrement fier et je me réjouis de savoir que ce lieu de savoir continuera d'éveiller la conscience écologique de ses nombreux visiteurs durant les années à venir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Le Budget 2021-2022 du Québec prévoit une somme de 15 millions de dollars sur cinq ans pour assurer la survie du musée de la Biosphère. C'est donc avec plaisir que je confirme que le gouvernement du Québec contribuera à la relance et au bon fonctionnement de cette institution culturelle et scientifique entièrement consacrée à l'environnement. Le musée de la Biosphère contribue à mobiliser les Québécoises et les Québécois en faveur de la lutte contre les changements climatiques et de la protection de l'environnement, c'est là une contribution plus essentielle que jamais à l'heure où nous luttons pour limiter le réchauffement climatique. Bon succès à Espace pour la vie dans la poursuite de ses activités! »

- M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Devenue un symbole fort pour Montréal depuis l'Expo 67, la Biosphère n'a jamais laissé personne indifférent! Ce musée de l'environnement se distingue par sa mission d'éducation et de sensibilisation aux enjeux environnementaux. La poursuite de ses activités au sein de la grande famille d'Espace pour la vie tombait sous le sens. Cet investissement traduit aussi notre volonté de positionner Montréal comme chef de file dans la protection de la biodiversité et d'accroître la portée de son plan de transition écologique. Il permettra d'assurer un avenir prometteur à un espace de découverte unique en son genre. »

- Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Espace pour la vie est enthousiaste à l'idée d'accueillir la Biosphère au sein de son complexe muséal et d'ainsi pouvoir se déployer au cœur du magnifique parc Jean-Drapeau. Les missions de la Biosphère et des quatre musées d'Espace pour la vie convergent naturellement autour des préoccupations environnementales. »

- Mme Julie Jodoin, directrice par intérim d'Espace pour la vie

Faits en bref

Icône architecturale de Montréal depuis l'Exposition universelle de 1967 conçue par l'architecte Richard Buckminster Fuller , la Biosphère invite au dialogue entre science, culture et environnement afin de faciliter la compréhension des grands enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain.

, la Biosphère invite au dialogue entre science, culture et environnement afin de faciliter la compréhension des grands enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain. En 2019, le gouvernement du Canada , le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal annonçaient la création d'un comité de travail tripartite visant à assurer le rayonnement et la continuité des activités de la Biosphère, ainsi que sa vocation publique et environnementale. Une consultation a été conduite auprès des membres de la communauté montréalaise qui s'est inspirée notamment des conclusions de la consultation publique sur l'avenir du parc Jean-Drapeau menée par l'Office de consultation publique de Montréal.

, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal annonçaient la création d'un comité de travail tripartite visant à assurer le rayonnement et la continuité des activités de la Biosphère, ainsi que sa vocation publique et environnementale. Une consultation a été conduite auprès des membres de la communauté montréalaise qui s'est inspirée notamment des conclusions de la consultation publique sur l'avenir du parc Jean-Drapeau menée par l'Office de consultation publique de Montréal. Dans le Budget 2021-2022, le gouvernement du Québec a prévu une somme de 15 millions de dollars sur cinq ans pour assurer l'avenir du musée de la Biosphère.

Espace pour la vie, un service de la Ville de Montréal, regroupe le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique ainsi que le Planétarium Rio Tinto Alcan et forme le plus important complexe muséal en sciences naturelles au pays. Ensemble, ces institutions amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre. La Biosphère s'ajoute ainsi aux prestigieuses institutions d'Espace pour la vie.

Liens connexes

Page Twitter de la Biosphère

Page Facebook de la Biosphère

Page Twitter d'Espace pour la vie

Page Facebook d'Espace pour la vie

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Geneviève Richard, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, 418-952-6352; Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 418-521-3991; Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de la Ville de Montréal, 514-243-1268; Relations avec les médias, Service de l'expérience citoyenne et des communications, Ville de Montréal, [email protected]

Liens connexes

http://www.ec.gc.ca