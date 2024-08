SHERBROOKE, QC, le 16 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements du Québec et du Canada, en collaboration avec Fondaction, ont annoncé un investissement de 13 millions de dollars afin de soutenir l'innovation en matière de logement. Cet investissement permet la création de la coopérative Havre des Pins, financée en partenariat avec la Fondation pour le développement de l'habitation coopérative au Québec (Fonds Coop Accès Proprio).

L'annonce a été faite sur le site de la coopérative Havre des Pins par la députée de Sherbrooke, Élisabeth Brière, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement du Québec, Geneviève Hébert.

À propos du projet Havre des Pins

Le projet Havre des Pins est un ensemble résidentiel qui comprend cinq immeubles. La construction de la phase I a été réalisée dans le cadre des projets pilotes du modèle de coopératives de propriétaires. Les deux bâtiments de 24 logements ont été livrés en 2020 et 2022.

La phase II de la coopérative, dont le coût de réalisation s'élève à 29,7M$, est financée dans le cadre de PRIMAccès S.E.C, un fonds de 90 M$ constitué de 45 M$ provenant du gouvernement du Québec et de 45 M$ provenant de Fondaction, qui vise la construction de 1 000 logements abordables de type copropriété, pour des premiers acheteurs, sur l'ensemble du territoire québécois en 5 ans. De ce fonds, 7 M$ sont utilisés pour financer la construction de deux édifices de 24 logements et d'un édifice de 32 logements, pour un total de 80 logements.

Le gouvernement du Canada, quant à lui, investit une somme globale de 6 millions de dollars dans le Fonds Coop Accès Proprio, par l'entremise du Fonds d'innovation pour le logement abordable (FILA), sous forme de prêts remboursables à faible taux d'intérêt.

Citations :

« Nous sommes déterminés à faire en sorte que tout le monde dispose d'un endroit sûr où se sentir chez soi. Je suis fier que nous ayons pu soutenir ce projet par l'entremise du Fonds d'innovation pour le logement abordable en collaboration avec le gouvernement du Québec et Fondaction. Cela démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous multiplions les actions afin de loger les Québécois, comme le montre très bien le projet Havre des Pins, un modèle de coopératives de copropriétaires. Il s'agit d'un modèle innovant d'accès à la propriété. Une fois de plus, grâce aux outils que nous avons mis en place, nous sortons des sentiers battus. Nous continuerons d'œuvrer sur plusieurs avenues à la fois pour répondre aux besoins des Québécois en matière d'habitation. »

- France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Nous changeons la façon dont nous construisons des logements au pays, notamment pour faciliter l'accès à la propriété. De nouveaux modèles ont été conceptualisés dans les dernières années, dont celui des coopératives de propriétaires, ici même, à Sherbrooke, et notre gouvernement est déterminé à les soutenir grâce au Fonds d'innovation pour le logement abordable. Je suis très fière que des projets de chez nous, comme celui de la coop Havre des Pins, aient été à l'avant-garde et deviennent aujourd'hui une source d'inspiration pour les autres municipalités de l'Estrie. Toutes mes félicitations à Guillaume Brien qui a imagé et piloté la première coopérative de propriétaires d'habitations au pays. »

- Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke

« Les besoins en habitation sont différents d'un ménage à l'autre. C'est pourquoi on peut se féliciter de voir la deuxième phase du projet de coopérative Havre des Pins se concrétiser. Il s'agit d'un modèle innovant, puisqu'il permet d'être propriétaire dans une formule coopérative. Je me réjouis de savoir que cette phase répondra aux attentes et aux désirs à la fois de familles, de personnes seules et de personnes âgées de la région. »

- Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

Faits en bref :

Le projet Havre des Pins est la toute première coopérative de propriétaires d'habitations à avoir vu le jour au Canada .

. Le Fonds d'innovation pour le logement abordable (FILA) de la SCHL favorise l'innovation et la croissance dans le secteur du logement abordable et vise à encourager l'élaboration de nouveaux modèles de financement et de nouvelles techniques de construction.

L'objectif du Fonds est de soutenir des modèles de financement innovateurs et des conceptions uniques afin de rendre le logement plus abordable et de réduire les coûts et les risques associés aux ensembles de logements abordables.

Le modèle du Fonds Coop Accès Proprio vise à offrir aux membres des coopératives des logements à un coût inférieur à celui du marché en contribuant financièrement à la création d'ensembles résidentiels et en positionnant la coopérative comme promoteur d'ensembles résidentiels. L'objectif du Fonds Coop Accès Proprio est d'être un instrument d'accès à la propriété pour les ménages à faible revenu, dans le but d'accroître l'accession à la propriété au Québec.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]