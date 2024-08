Appui concret aux francophones du Nouveau-Brunswick pour le renouvellement d'équipements et la rénovation d'installations aux campus de l'Université de Moncton

MONCTON, NB, le 22 août 2024 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont au cœur de notre identité. Les établissements postsecondaires jouent un rôle crucial dans la vie des communautés francophones en situation minoritaire, car ils contribuent à leur dynamisme et à leur développement continu.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a annoncé l'octroi de plus de 2,7 millions sur 2 ans à l'Université de Moncton. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, en compagnie de l'honorable Greg Turner, ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick.

Ces fonds seront consacrés à un important projet visant à moderniser les équipements spécialisés des trois campus de l'Université de Moncton pour qu'ils répondent aux normes actuelles du marché du travail. Il vise aussi à remplacer l'équipement informatique dans les laboratoires de formation, devenu incompatible avec les versions récentes des logiciels professionnels. Ce projet inclut également des travaux de rénovation aux campus d'Edmundston et de Shippagan.

Cet important projet se poursuivra jusqu'en mars 2026. Pour qu'il se réalise, le gouvernement du Canada octroie 580 282 dollars en 2024-2025 et 805 545 dollars en 2025-2026, soit un appui totalisant 1 385 827 dollars. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick accorde le même montant à ce projet, ce qui porte l'investissement des deux ordres de gouvernement à 2 771 654 dollars.

« Aujourd'hui, nous investissons dans la protection, le soutien et la promotion de nos langues officielles en enrichissant les milieux d'apprentissage ici au Nouveau-Brunswick. En tant que fière diplômée de l'Université de Moncton, j'ai hâte de voir comment cette annonce aidera la prochaine génération de leaders francophones et acadiens à réussir dans leurs études et à appliquer ces compétences dans leur carrière. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Promouvoir la forte identité bilingue du Canada commence par investir dans l'éducation. Le financement annoncé aujourd'hui à l'Université de Moncton va dans ce sens, donnant aux étudiants et aux éducateurs l'environnement d'apprentissage à la fine pointe de la technologie dont ils ont besoin afin d'apprendre, de grandir et de travailler dans les deux langues officielles, au Nouveau-Brunswick et ailleurs. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Soutenir l'éducation en français est essentiel pour assurer et promouvoir la situation unique du Nouveau-Brunswick en tant que seule province officiellement bilingue au Canada. Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement fédéral et à l'Université de Moncton pour mener ce projet qui favorisera l'enseignement aux trois campus de l'université et aidera les étudiants à mieux se préparer à intégrer le marché de l'emploi au Nouveau-Brunswick. »

- L'honorable Greg Turner, ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau Brunswick

« Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada et la province du Nouveau-Brunswick pour leurs contributions. Les travaux de rénovation, combinés à l'acquisition d'équipements modernes pour divers programmes dans nos trois campus, permettront de créer un environnement académique stimulant et à la fine pointe de la technologie, assurant ainsi que nos étudiantes et étudiants continuent de recevoir une formation de qualité. »

- Dr Denis Prud'homme, recteur et vice-chancelier, Université de Moncton

L'Université de Moncton est un établissement d'enseignement postsecondaire formé de trois campus exclusivement de langue française. Elle est reconnue pour l'excellence de son enseignement et de sa recherche, ainsi que pour son importante contribution au développement de la société acadienne et francophone.

Grâce à ce financement, l'Université modernisera les équipements à son campus de Moncton pour les programmes de science infirmière, de musique, d'information-communication, d'art dramatique, de géographie, d'arts visuels, de génie électrique, de génie mécanique, d'administration et de comptabilité, de physique, de chimie et de biochimie, ainsi que de biologie.

Au campus d'Edmundston et de Shippagan, l'Université acquerra de l'équipement pour les programmes d'information-communication, d'informatique, de science infirmière, de foresterie et de sciences, en plus d'entreprendre des travaux pour rénover les salles de laboratoire.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration prévoit un investissement total de 1,4 milliard pour appuyer 7 ministères et 33 mesures nouvelles ou bonifiées visant à protéger et à promouvoir les langues officielles au pays.

Le 20 juin 2023, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada a reçu la sanction royale. Cette loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays, ainsi qu'à clarifier et à renforcer la promotion des langues officielles, tout en appuyant les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

