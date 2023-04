RIVERVIEW, NB, le 17 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et députée de Moncton-Riverview-Dieppe, l'honorable Bruce Fitch, ministre de la Santé, au nom de l'honorable Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional, et Andrew LeBlanc, maire de la ville de Riverview, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 39,9 millions de dollars pour la construction d'un nouveau complexe récréatif à Riverview.

Le Complexe récréatif de Riverview comprendra des espaces pour les loisirs ainsi que des aires de rassemblement pour les rencontres publiques, les événements spéciaux et les activités culturelles et communautaires. Le nouveau complexe comprendra une nouvelle piscine de 25 mètres à huit couloirs, une piscine récréative séparée, une piste de marche coussinée de 200 mètres, un terrain de sport à surface synthétique, une salle polyvalente et un espace pour la tenue d'événements.

Grâce à ce projet, on pourra offrir aux membres de la collectivité un meilleur accès à des installations récréatives destinées aux personnes de tous âges et de toutes capacités, ce qui permettra de mieux répondre aux besoins à long terme de cette collectivité en croissance.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Après avoir discuté avec des membres de la communauté à diverses occasions, je sais que les habitants de Riverview attendent la réalisation de ce projet depuis longtemps. Je suis heureuse de constater que nous avons enfin atteint la ligne d'arrivée. Le nouveau complexe récréatif de Riverview sera parfaitement positionné pour attirer les jeunes familles et créer un sentiment d'appartenance. Je suis très fière du soutien apporté par le gouvernement du Canada à ce grand complexe entièrement accessible qui produira des avantages communautaires à long terme. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et députée de Moncton-Riverview-Dieppe, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La ville de Riverview et les communautés environnantes travaillent depuis plusieurs années pour faire de ce projet une réalité et il est formidable de voir que les travaux vont enfin commencer avec l'annonce d'aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et l'amélioration des infrastructures communautaires et de loisirs favorisera un mode de vie actif pour les habitants de Riverview et de toute la région, ce qui est bon pour la santé. »

L'honorable Bruce Fitch, ministre de la Santé, au nom de l'honorable Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional

« L'annonce d'aujourd'hui était attendue depuis un bon moment. Elle n'aurait pas été possible sans le soutien de la collectivité, notamment de l'ancienne mairesse, Mme Seamans, d'un comité directeur dirigé par des citoyens, ainsi que d'un comité de financement qui travaille avec les résidents et les entreprises locales pour recueillir des fonds. Ils ont tous fait preuve d'un soutien exceptionnel à l'égard du complexe récréatif de Riverview. Nous sommes impatients d'entamer la prochaine étape du projet, tandis que nous continuons à mettre en place les infrastructures et les programmes qui permettront de soutenir les membres actifs de notre collectivité. »

Andrew LeBlanc, maire de la ville de Riverview

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 19 980 050 $ dans ce projet, le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit 6 000 000 $ et la Ville de Riverview fournit 13 980 050 $.

provient du volet Infrastructures rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient des projets qui visent à améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, les infrastructures communautaires et la connectivité Internet pour les collectivités rurales et nordiques.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 44 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés au Nouveau-Brunswick dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques, pour une contribution fédérale totalisant plus de 131 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 54 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

