GRAND LAKE, NB, le 9 nov. 2023 /CNW/ - La municipalité de Grand Lake (Chipman) construira une nouvelle station destinée à desservir la population croissante dans la région et à assurer un avenir plus vert aux infrastructures de la collectivité grâce à un investissement combiné de 13,2 $ million des gouvernements du Canada et du Nouveau Brunswick, ainsi que la municipalité de Grand Lake. Annoncé par Jenica Atwin, députée de Fredericton, Kris Austin, député provincial de Fredericton-Grand Lake et le maire Kevin Nicklin, ce projet implique la construction d'une nouvelle installation de traitement des eaux usées pour remplacer l'installation existante à Grand Lake.

La station de traitement des eaux usées de Chipman existe depuis 45 ans. Grâce à cet investissement, la municipalité construira une nouvelle station et un nouveau réseau d'égouts, et apportera une série d'améliorations à sa technologie de traitement des eaux usées. Le projet aidera à améliorer la capacité de la municipalité à traiter et à gérer les eaux usées résidentielles, ainsi qu'à améliorer sa prestation de services aux résidents de la collectivité.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans le développement de collectivités plus sûres, plus saines et plus durables pour les Canadien.nes. Nous soutenons la construction de la nouvelle station de traitement des eaux usées et de l'émissaire d'évacuation à Grand Lake, puisqu'il est essentiel de veiller à ce que les résident.es aient accès à des infrastructures plus sûres et plus écologiques dans leur collectivité en pleine croissance. »

Jenica Atwin, Députée, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'installation de traitement des eaux usées de Chipman existe depuis 45 ans et il est temps de la remplacer. Ce financement permettra la construction d'une nouvelle installation de traitement des eaux usées à Grand Lake et soutiendra la population croissante de la région. »

Kris Austin, député provincial de Fredericton-Grand Lake

"Le soutien des gouvernements fédéral et provincial à notre installation de traitement des eaux usées est une bénédiction. Ce projet contribuera à faciliter la croissance de notre communauté. Le fait de disposer d'une infrastructure adéquate permettra à notre région de poursuivre sa croissance et sa prospérité."

Kevin Nicklin, Maire de Grand Lake

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 7 920 000 $ provenant du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement du Nouveau Brunswick s'élève à 4 399 560 $ et la municipalité de Grand Lake contribue avec 880 440 $.

investit 7 920 000 $ provenant du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . La contribution du gouvernement du Nouveau Brunswick s'élève à 4 399 560 $ et la municipalité de contribue avec 880 440 $. Ce volet soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

