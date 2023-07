ARCADIA, NB, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional, et Derek Pleadwell, maire d'Arcadia, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 393 000 $ pour revitaliser la lagune d'épuration à Arcadia.

Cet investissement permettra d'optimiser les opérations de lagunage afin d'améliorer la fiabilité des systèmes de traitement et protéger la santé de l'environnement et des résidents. Les travaux comprendront la construction d'une plate-forme destinée à accueillir des sacs de traitement par filtration afin de déshydrater les biosolides pour les éliminer. Les sacs de traitement et les solides seront ensuite transportés vers une installation de gestion des déchets agréée.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens.

« Les investissements dans des infrastructures modernes de traitement des eaux usées protègent la santé des écosystèmes locaux et permettent aux communautés d'accueillir de nouveaux résidents. En collaboration avec nos partenaires provinciaux, notre gouvernement continuera à soutenir des projets comme celui-ci et à améliorer la vie des Néo-Brunswickois dans toute la province. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans ces infrastructures importantes profitent aux résidents et contribuent à bâtir une collectivité dynamique et durable. La Société de développement régional est heureuse de travailler avec les municipalités de la province pour les aider à financer leurs priorités en matière d'infrastructure. »

L'honorable Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional

« Des projets comme celui-ci sont essentiels pour bâtir des collectivités dynamiques et durables. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires des gouvernements fédéral et provincial pour leurs contributions à ce important projet. Arcadia est enthousiaste à l'idée d'entreprendre ce projet plus que nécessaire. »

Derek Pleadwell, maire d'Arcadia

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 235 980 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à 131 087 $ et que celle du village d' Arcadia s'élève à 26 233 $.

investit 235 980 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à 131 087 $ et que celle du village d' s'élève à 26 233 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 56 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés au Nouveau-Brunswick dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , pour une contribution fédérale totale de plus de 183 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 90 millions de dollars.

, pour une contribution fédérale totale de plus de 183 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 90 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

