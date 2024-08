Appui concret aux francophones du Nouveau-Brunswick grâce à l'octroi d'un important financement à l'Université de Moncton

MONCTON, NB, le 20 août 2024 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense nationale et députée de Moncton--Riverview--Dieppe, participera à une conférence de presse jeudi, au nom de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles. Elle sera accompagnée de l'honorable Greg Turner, ministre néobrunswickois de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

Ensemble, ils annonceront l'octroi d'un important financement pour soutenir l'éducation postsecondaire en français et contribuer à la vitalité de la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les journalistes qui désirent assister en personne à la conférence de presse doivent obligatoirement confirmer leur participation en transmettant leur nom complet ainsi que le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] avant 16 h, le mercredi 21 août 2024.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 22 août 2024

HEURE :

10 h 30

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, [email protected]