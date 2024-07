Le Collège reçoit plus de 2 millions de dollars pour soutenir l'accompagnement des étudiantes et étudiants francophones internationaux au Nouveau-Brunswick

DIEPPE, NB, le 5 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a annoncé l'octroi d'un financement au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, en compagnie de l'honorable Greg Turner, ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick.

Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick versent chacun 1 035 278 dollars au Collège pour son projet d'adaptation du modèle d'accompagnement destiné à la population étudiante internationale francophone, ce qui porte l'investissement total à 2 070 556 dollars.

Ce projet vise à maximiser l'accès, le développement et l'amélioration des compétences des étudiants internationaux au Collège, leur permettant ainsi de s'intégrer au marché du travail et à la communauté francophone du Nouveau-Brunswick. Face à la croissance importante de la population étudiante internationale, le Collège reconnaît la nécessité d'adapter son modèle de services pour mieux répondre aux besoins particuliers de ces étudiantes et étudiants.

Grâce à cet important investissement, le Collège pourra améliorer l'expérience des étudiants internationaux francophones, favoriser leur intégration sociale et professionnelle, et renforcer leur sentiment d'appartenance aux communautés néo-brunswickoise et canadienne.

« Toute personne devrait avoir les outils et les ressources nécessaires pour s'exprimer et être servie dans la langue officielle de son choix. Le financement annoncé aujourd'hui pour le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick donne aux étudiants francophones internationaux le soutien dont ils ont besoin pour accéder aux services en français et mieux s'intégrer au marché du travail et à la communauté francophone, ici au Nouveau-Brunswick. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Le Nouveau-Brunswick abrite une communauté francophone diversifiée. Nous sommes engagés à renforcer et à promouvoir la langue française, notamment par l'éducation et le perfectionnement professionnel. Cette mesure permettra au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick de mieux répondre aux besoins de ses étudiants francophones internationaux et de les aider à s'intégrer au marché du travail de notre province. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Pour maintenir le bilinguisme du Nouveau-Brunswick et répondre aux exigences du marché du travail de la province, il est essentiel d'attirer des étudiants francophones d'autres régions du monde et de les inciter à rester. Cette mesure aidera les étudiants étrangers à mieux s'adapter à leur nouvel environnement et à mieux se préparer à rester et à travailler au Nouveau-Brunswick une fois leur diplôme obtenu. »

- L'honorable Greg Turner, ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du

Nouveau-Brunswick.

« Le CCNB remercie le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour cet investissement conjoint. Au cours des dernières années, le CCNB a consenti des investissements croissants pour appuyer une augmentation importante de la clientèle étudiante internationale, qui contribue directement à l'accroissement du poids démographique des francophones de la province par l'immigration et à la formation d'une relève dans des secteurs-clés aux prises avec d'importantes pénuries de main-d'œuvre. »

- Pierre Zundel, Ph. D., président-directeur général, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick est le seul établissement d'enseignement collégial francophone de la province. Il dispose d'un campus urbain à Dieppe et de quatre campus ruraux dans le Nord de la province (Bathurst, Campbellton, Edmundston et Shippagan).

Les étudiants internationaux francophones représentent maintenant 50 % de la clientèle du Collège.

Le projet d'adaptation du modèle d'accompagnement du Collège se concentre sur deux priorités : le continuum d'apprentissage, qui vise à faciliter la transition des étudiants étrangers vers le système d'enseignement supérieur canadien et à soutenir leur réussite académique; et la gestion du plan de vie-carrière, qui a pour but de bonifier les services d'aide en recherche d'emploi et de mettre sur pied des projets de jumelage avec les employeurs de la région.

Ce financement provient de l'entente bilatérale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick, soutenant les activités éducatives en langue française et l'enseignement de la seconde langue officielle. Patrimoine canadien appuie également les projets complémentaires liés au plan d'action pluriannuel de la province.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration prévoit un investissement total de 4,1 milliards pour appuyer 7 ministères et 33 initiatives nouvelles ou bonifiées qui visent la protection et la promotion des langues officielles au pays.

Le 20 juin 2023, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada a reçu la sanction royale. Cette loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays, ainsi qu'à clarifier et à renforcer la promotion des langues officielles, tout en appuyant les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

