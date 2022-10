BERENS RIVER, MB, le 27 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre pour PrairiesCan, ministre pour CanNor et député de Saint-Boniface--Saint-Vital, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux du Manitoba, ont annoncé l'octroi de plus de 31,6 millions de dollars en financement pour quatre projets d'infrastructure dans la région de Berens River.

Un financement conjoint fédéral et provincial de plus de 20,4 millions de dollars sera alloué à deux projets qui visent à réparer et reconstruire des routes principales et secondaires dans la collectivité. Une grande partie du réseau routier de la communauté sera reconstruite, dont près de 20 kilomètres de routes situées sur la réserve et 13 kilomètres de routes provinciales. Ces travaux amélioreront la qualité des routes et la sécurité des automobilistes et faciliteront la livraison de biens et services.

La Première Nation de Berens River profitera également d'un financement fédéral de plus de 5,6 millions de dollars pour la construction d'un aréna/multiplexe récréatif dans la collectivité. La nouvelle infrastructure, conçue selon des normes écoénergétiques, abritera une patinoire de hockey de 3 456 m² ainsi qu'un espace polyvalent de 511 m². Cette nouvelle installation offrira un endroit pour se rassembler, faire de l'activité physique et pratiquer des sports.

Un investissement fédéral de plus de 5,5 millions de dollars sera aussi alloué à la mise à niveau de l'usine de traitement des eaux de la Première Nation de Berens River. La modernisation de l'usine de traitement des eaux comprend entre autres le prolongement du système électrique, de l'équipement mécanique et du réservoir et le remplacement de l'entrée d'eau. Ces améliorations augmenteront l'accès à l'eau potable et permettront de répondre à la croissance à long terme de la collectivité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 26,7 millions de dollars dans ces quatre projets. De son côté, le gouvernement du Manitoba alloue plus de 4,9 millions de dollars à la restauration des routes provinciales. La Première Nation de Berens River fournit plus de 7,2 millions de dollars.

En investissant en infrastructure, le gouvernement du Canada fait croître notre économie, augmente la résilience de nos communautés, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Ces investissements dans l'amélioration des routes pour la Première Nation de Berens River permettront d'accroître la sécurité sur les routes et d'assurer un réseau fiable pour les résidents qui en dépendent chaque jour. En outre, le financement de la construction d'un multiplex écoénergétique et de la modernisation de l'usine de traitement de l'eau contribuera à améliorer la santé des résidents de la collectivité. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple de ce que nous pouvons accomplir ensemble pour les collectivités rurales du Manitoba. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre pour PrairiesCan, ministre pour CanNor et député de Saint-Boniface--Saint-Vital, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures publiques modernes sont essentielles à l'établissement de collectivités dynamiques et saines. Notre gouvernement du Manitoba reconnait la nécessité d'investir dans l'amélioration des infrastructures pour fournir des routes sécuritaires, de l'eau potable de qualité et des installations pour les activités récréatives et culturelles. Nous sommes fiers d'appuyer ces projets qui renforceront la Première nation de Berens River et amélioreront la qualité de vie de ses résidents pour l'avenir. »

L'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux du Manitoba

« À mesure que notre communauté continue de croître, il est crucial de disposer d'infrastructures essentielles pour pouvoir se rassembler en tant que communauté pour des activités récréatives, sociales et culturelles, avoir accès à de l'eau potable et s'assurer que les infrastructures routières vitales sont fiables et sécuritaires, qu'elle nous permet de rester contact les uns avec les autres et qu'elle soutient notre économie locale. Ces projets importants assureront la longévité de la Première nation de Berens River et favoriseront le dynamisme et la prospérité de la collectivité pour les années à venir. Je remercie le gouvernement du Canada et la province du Manitoba pour leur partenariat et leur soutien. »

Norman McKay, Chef de la Première Nation de Berens River

Faits en bref

Le financement des routes fédérales est conditionnel au respect des exigences en matière d'évaluation environnementale.

Le financement fédéral provient des volets Infrastructure collectivités rurales et nordiques et le volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada prévoit plus de 33 milliards de dollars pour les infrastructures publiques partout au Canada . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays.

prévoit plus de 33 milliards de dollars pour les infrastructures publiques partout au . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays. Au Manitoba , le gouvernement du Canada a investi plus de 945 millions de dollars dans 229 projets d'infrastructure depuis 2015.

, le gouvernement du a investi plus de 945 millions de dollars dans 229 projets d'infrastructure depuis 2015. Jusqu'à présent, le programme a approuvé un financement de plus de 1,6 milliard de dollars pour des projets d'infrastructure en milieu rural et nordique dans tout le pays, dont plus de 107,8 millions de dollars pour les collectivités du Manitoba .

