Ce partenariat renforcera la collaboration entre les deux pays en matière de recherche-développement

COPENHAGUE, Danemark, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'ambassadrice du Canada au Danemark, l'honorable Carolyn Bennett, au nom de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science du Danemark, Christina Egelund, ont signé une déclaration commune sur la coopération quantique lors de la conférence européenne sur la technologie quantique de 2025 (anglais). Le Canada et le Danemark s'engagent à renforcer leurs liens en matière de recherche-développement, en mettant l'accent sur les personnes, l'innovation et les valeurs partagées -- y compris l'utilisation éthique des technologies quantiques -- afin de faire progresser les objectifs quantiques des deux pays.

Dans le cadre de cette entente, les deux pays travailleront à promouvoir des environnements scientifiques collaboratifs et inclusifs, à faire progresser les travaux de recherche-développement multidisciplinaires en physique quantique, à faciliter l'échange de données, et à développer une banque de talents qualifiés et diversifiés, tout en créant des occasions d'expansion sur le marché mondial et d'innovation à l'échelle de la chaîne d'approvisionnement. Cette collaboration, qui reflète des valeurs communes d'ouverture, de responsabilité et d'excellence en recherche, a pour objectif d'accélérer l'innovation quantique, la croissance économique et la sécurité collective dans l'intérêt de la société.

La science quantique est à la fine pointe de la recherche et de l'innovation. Elle a le potentiel de transformer le développement et la conception de tout, qu'il s'agisse de médicaments salutaires ou de batteries de nouvelle génération.

Citations

« Le Canada est fier de s'associer au Danemark pour faire progresser le leadership mondial en matière de sciences et de technologies. Notre collaboration dans le domaine de l'innovation quantique s'enracine dans notre engagement commun à relever les défis les plus urgents de la planète, dans des domaines comme les soins de santé, l'énergie propre et la défense. Ce partenariat nous aidera à approfondir la coopération entre nos deux nations et à mettre à profit notre expérience collective pour avancer plus vite dans la course technologique mondiale. Ensemble, nous allons démontrer comment la coopération internationale peut donner lieu à de véritables solutions et contribuer à façonner un avenir plus sûr et durable. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Le Canada est un chef de file mondial dans le domaine quantique. Nous avons beaucoup en commun avec le Canada, qui est un partenaire important du Danemark, notamment en ce qui a trait aux sciences, à l'innovation et aux technologies. Je crois que le domaine quantique offre d'immenses possibilités de collaboration accrue entre nos deux pays. C'est pourquoi je me réjouis devant la signature de cette déclaration commune sur les sciences et les technologies quantiques. »

- Christina Egelund, ministre de l'Éducation supérieure et des Sciences du Danemark

« Le Danemark et le Canada entretiennent des relations fructueuses qui s'enracinent dans des valeurs communes et un leadership en sciences et en technologies quantiques. En concluant cet accord, le gouvernement du Canada donne aux chercheurs canadiens la capacité de faire des avancées révolutionnaires et de développer de nouvelles solutions et technologies quantiques. Nous continuerons de travailler ensemble afin de favoriser une plus grande collaboration en science et en recherche pour modeler l'avenir quantique. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

Faits en bref

Le Canada et le Danemark sont des chefs de file mondiaux en matière de sciences et de technologies quantiques, et leurs partenariats scientifiques, technologiques et d'innovation sont solides et diversifiés.

Les deux pays se caractérisent par leurs marchés ouverts, complexes et concurrentiels, et ils entretiennent des relations commerciales bilatérales positives. Ils possèdent tous deux une économie axée sur l'innovation et les secteurs à forte intensité de connaissances pour assurer leur croissance, et soutenue par la force des petites et moyennes entreprises.

Le Danemark et le Canada coopèrent étroitement au sein de plusieurs instances multilatérales, comme la Communauté transatlantique du quantique, une initiative de l'OTAN, en collaborant avec les entreprises du secteur quantique et les décideurs politiques des deux pays afin de renforcer leur alliance.

Depuis son lancement en janvier 2023, le gouvernement du Canada a entrepris de mettre en œuvre sa Stratégie quantique nationale, en investissant dans la recherche, le talent et la commercialisation. Cette stratégie a pour but de s'assurer que les entreprises, les scientifiques et les entrepreneurs canadiens sont prêts pour l'ère quantique.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]