OTTAWA, ON, le 22 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion du Sommet des dirigeants sur le climat organisé par le président Biden, le Canada et les États-Unis ont annoncé une nouvelle initiative visant à inciter les gouvernements du monde entier à écologiser leurs activités. Montrant l'exemple, les deux pays ont également annoncé qu'ils collaboreraient pour atteindre l'objectif commun d'un gouvernement à émissions nettes nulles.

Le Canada, les États-Unis et des gouvernements aux vues similaires dans le monde entier s'attaquent aux changements climatiques et écologisent leurs activités, notamment en utilisant des sources d'énergie plus propres, en optant pour des véhicules zéro émission, en écologisant leurs achats et en mettant en place des infrastructures vertes et résilientes.

En guise de première étape de leur collaboration, le Secrétariat du Conseil du Trésor du gouvernement du Canada et le Conseil de la qualité de l'environnement (CEQ - Council on Environmental Quality) de la Maison-Blanche créent le premier forum de ce genre permettant aux pays de collaborer à l'écologisation de leurs activités gouvernementales. Cette initiative permettra aux pays du monde entier de mettre en commun les leçons apprises, de promouvoir l'innovation et, lorsque cela est pertinent et possible, de fixer des objectifs communs en matière d'écologisation des gouvernements afin de soutenir le travail en cours des pays pour respecter leurs engagements dans le cadre de l'Accord de Paris.

L'Initiative d'écologisation du gouvernement favorisera les possibilités de coopération internationale formelle et informelle, notamment l'échange d'information, des échanges techniques, des groupes de travail, l'intendance des données, des partenariats stratégiques, des ateliers et les communications.

Le travail de collaboration entrepris par le Canada et les États-Unis comprend également un travail bilatéral visant à tirer parti du pouvoir d'achat partagé pour amener les opérations gouvernementales à des émissions de gaz à effet de serre nettes nulles et accroître la résilience climatique des immobilisations.

Les deux pays conviennent de travailler ensemble pour trouver une voie vers des chaînes d'approvisionnement à émissions nettes nulles pour nos bâtiments (p. ex., énergie renouvelable, béton, acier) et notre parc automobile (véhicules à émissions nulles et carburants propres).

« Le Canada s'est engagé à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050, y compris dans ses opérations gouvernementales. Nous sommes impatients de travailler avec les États-Unis et d'autres pays à l'atteinte de nos objectifs collectifs de réduction des GES et à l'écologisation des opérations gouvernementales, notamment par l'adoption de stratégies d'approvisionnement écologique. Il est essentiel d'aller de l'avant ensemble. En collaborant, nous bénéficierons tous de l'expérience, des pratiques exemplaires et de l'innovation de chacun. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor

« Faire face à la crise climatique nécessite une coopération sans précédent à travers le monde pour répondre à l'urgence qu'exige la science, a déclaré la présidente du CEQ, Brenda Mallory. En travaillant en partenariat pour écologiser leurs opérations gouvernementales respectives, les États-Unis et le Canada peuvent non seulement atteindre plus rapidement leurs objectifs climatiques, mais aussi servir de modèle pour ce que nous essayons de réaliser par le biais de notre initiative conjointe d'écologisation des gouvernements. J'ai hâte de voir d'autres collaborations internationales naître afin que nous puissions créer un climat plus sain pour les générations futures. »

- Brenda Mallory, présidente du Council on Environmental Quality de la Maison-Blanche

Le Centre pour un gouvernement vert du gouvernement du Canada soutient les activités de lutte contre le changement climatique et de durabilité dans les opérations gouvernementales. Le Centre a pour mandat d'assurer un leadership à l'échelle du gouvernement en vue de favoriser des activités du gouvernement du Canada qui soient nettes zéro, résilientes au changement climatique et écologiques.

La Stratégie pour un gouvernement vert appuie l'engagement du gouvernement à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 et comprend un objectif provisoire de réduction de 40 % d'ici 2025 pour les installations fédérales et le parc automobile conventionnel.

comprend un objectif provisoire de réduction de 40 % d'ici 2025 pour les installations fédérales et le parc automobile conventionnel. Le gouvernement du Canada s'engage à l'approvisionnement à 100% en électricité propre d'ici 2022 pour les opérations fédérales, et à acheter des carburants propres (y compris les carburants marins et aériens), conformément au budget 2021.

Le Conseil de la qualité de l'environnement (CEQ - Council on Environmental Quality) a été créé en 1969 au moyen de la National Environmental Policy Act (NEPA) afin de coordonner les efforts pour améliorer, préserver et protéger la santé publique et l'environnement des États-Unis.

qualité de l'environnement (CEQ - Council on Environmental Quality) a été créé en 1969 au moyen de la National Environmental Policy Act (NEPA) afin de coordonner les efforts pour améliorer, préserver et protéger la santé publique et l'environnement des États-Unis. L'administration Biden-Harris a mobilisé l'ensemble du gouvernement pour faire face à la crise climatique, du niveau national au niveau local et dans toutes les agences. Comme indiqué dans le décret du 27 janvier 2021 sur la lutte contre le changement climatique, le gouvernement fédéral américain a reçu l'ordre d'aligner sa gestion des marchés publics et des biens immobiliers fédéraux afin de parvenir à une économie fondée à 100 % sur l'énergie propre d'ici 2035 et d'atteindre des émissions nettes nulles au plus tard en 2050.

