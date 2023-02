FERRYLAND, NL, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, et le député d'Avalon, Ken McDonald, de concert avec la ministre du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L., l'honorable Sarah Stoodley, ont annoncé un financement fédéral-provincial pouvant atteindre 94 millions de dollars qui permettra à Bell et à Xplore d'offrir un accès à Internet haute vitesse à plus de 36 000 foyers situés dans plus de 350 communautés rurales, éloignées et autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador.

Ce financement s'inscrit dans le cadre d'une entente sans précédent entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador, annoncée en février 2022. Les deux gouvernements s'étaient ainsi engagés à investir jusqu'à 136 millions de dollars pour brancher à Internet haute vitesse toute la population vivant dans des communautés rurales, éloignées et autochtones de la province.

L'annonce d'aujourd'hui fournit de plus amples détails sur deux des projets qui avaient été retenus au titre de cette entente et fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour atteindre son objectif de brancher 98 % de la population à Internet haute vitesse d'ici 2026, et 100 % de la population d'ici 2030. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans des projets d'infrastructure afin de bâtir des communautés plus robustes, et un pays plus concurrentiel et résilient pour tous.

« Nous savons tous qu'Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. C'est pour cette raison que le gouvernement fédéral a pris l'engagement sans précédent de brancher à Internet haute vitesse 98 % des Terre-Neuviens et des Labradoriens d'ici 2026, et la population entière de la province d'ici 2030. L'investissement annoncé aujourd'hui à Ferryland représente pour notre province une étape importante de son parcours vers la connectivité puisqu'il représente un engagement à fournir les fonds nécessaires pour procurer, par l'intermédiaire de Bell et de Xplore, un accès fiable à Internet haute vitesse aux plus de 36 000 foyers moins bien desservis restants dans plus de 350 communautés rurales, éloignées et autochtones à Terre-Neuve-et-Labrador. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Libérer le potentiel que recèle l'expansion à grande échelle de la large bande nous offre l'occasion incroyable de brancher de plus en plus de résidents de notre province. En collaborant avec le gouvernement du Canada et des fournisseurs de services Internet, nous investissons dans les communautés et les gens, stimulons la croissance économique et améliorons l'accès à tout un éventail de services, allant des soins de santé aux possibilités d'apprentissage. »

- La ministre du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L., l'honorable Sarah Stoodley, au nom du ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Andrew Parsons

« Un accès fiable à Internet haute vitesse contribue grandement à l'essor des communautés, quelle que soit leur taille, et nous sommes fiers de nous associer aux gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador pour étendre notre réseau à large bande entièrement optique à encore plus de communautés. Grâce à nos investissements entièrement financés et à des partenariats comme celui-ci, Bell fait un pas de plus pour atteindre son objectif de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

- Le chef des affaires financières de BCE inc. et de Bell Canada, et vice-président exécutif de Bell Canada, région Atlantique, Glen LeBlanc

« Nous sommes heureux de nous associer aux gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador pour offrir Internet à fibre optique à un plus grand nombre de communautés rurales de la province. En tant qu'entreprise enracinée au Canada atlantique, Xplore s'engage à offrir une connectivité dont la vitesse s'exprime en gigabits afin que les résidents puissent profiter pleinement de la vie en milieu rural et que les entreprises locales aient plus d'occasions de participer à l'économie numérique. »

- Le président-directeur général de Xplore inc., Allison Lenehan

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030.

100 % de la population d'ici 2030. Aujourd'hui, 93,5 % des foyers canadiens ont déjà accès à Internet haute vitesse ou seront branchés dans le cadre des engagements existants du programme, par rapport à seulement 79 % en 2014.

En février 2022, un partenariat sans précédent entre le Canada et Terre-Neuve-et- Labrador a été annoncé. Cette entente, qui représente un investissement allant jusqu'à 136 millions de dollars, est un plan pour brancher les foyers restants des régions rurales de Terre-Neuve-et- Labrador qui n'ont pas accès à des services Internet haute vitesse.

a été annoncé. Cette entente, qui représente un investissement allant jusqu'à 136 millions de dollars, est un plan pour brancher les foyers restants des régions rurales de Terre-Neuve-et- qui n'ont pas accès à des services Internet haute vitesse. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 146 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité à Terre-Neuve-et- Labrador .

. La contribution du gouvernement du Canada à l'investissement annoncé aujourd'hui s'élève à 74 millions de dollars.

