ST. JOHN'S, NL, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, l'honorable John G. Abbott, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador, et Sheilagh O'Leary, mairesse adjointe de St. John's, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 11,8 millions de dollars pour améliorer le transport en commun à St. John's.

Cet investissement permettra d'acheter jusqu'à 18 véhicules de transport adapté hybrides ou électriques accessibles afin de remplacer les véhicules à essence qui sont utilisés pour le service GoBus à St. John's et à Mount Pearl. Il aidera à assurer la stabilité et la continuité du service de transport adapté, qui ne suit pas d'itinéraires ou d'horaires fixes, mais qui effectue plutôt des trajets personnalisés. De plus, les 120 abribus de Metrobus à St. John's seront équipés de panneaux solaires afin de permettre à la ville d'éclairer les abribus grâce à l'énergie solaire au lieu de l'électricité.

Cet investissement permettra également de construire un sentier à utilisation partagée entre le chemin Logy Bay et le chemin Portugal Cove. Les sentiers en gravier existants seront asphaltés sur une largeur de trois mètres, on aménagera des aires de repos, on créera des points de départ de sentiers, on effectuera de l'aménagement paysager, et on installera des panneaux de signalisation et un système d'orientation. On améliorera également les voies d'accès depuis les rues voisines, les traverses et les intersections afin de créer un itinéraire continu et agréable.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, nous pourrons rendre le réseau de transport adapté de St. John's et de Mount Pearl plus robuste et continuer à réduire notre empreinte carbone. Le sentier à utilisation partagée qui sera aménagé à St. John's augmentera les options de transport actif, de manière à rendre les déplacements plus faciles et plus abordables dans la ville. De tels investissements dans le transport en commun permettent aux résidents d'avoir accès aux entreprises et aux services locaux, en plus d'améliorer le bien-être de nos collectivités. »

Joanne Thompson, députée de St. John's-Est

« Nous savons qu'il est important que les gens puissent découvrir nos villes et nos collectivités, et un des éléments importants, c'est l'accès à des moyens de transport fiables. Nous sommes heureux de soutenir ces projets, qui favorisent l'accessibilité et offrent davantage d'options de transport actif dans deux de nos plus grandes municipalités. Ces projets réduiront également notre empreinte carbone, contribuant ainsi à la santé et au bien-être de tous les résidents de notre province, aujourd'hui et à l'avenir. »

L'honorable John G. Abbott, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador

« La Ville de St. John's a pris des engagements à l'égard du transport actif et accessible, ainsi que de l'action climatique. Ce financement nous aide non seulement à atteindre nos objectifs grâce à la construction de notre réseau de transport actif du côté ville, mais il nous aide aussi à atteindre les objectifs de durabilité définis dans notre plan climatique Resilient St. John's, ainsi que l'objectif de carboneutralité d'ici 2050. »

Sheilagh O'Leary, mairesse adjointe de St. John's

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 4 797 156 $ dans ces projets, tandis que la contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador s'élève à 3 959 449 $. La Ville de St. John's contribue 3 122 931 $.

investit 4 797 156 $ dans ces projets, tandis que la contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et- s'élève à 3 959 449 $. La contribue 3 122 931 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements ciblant les transports en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, créent de nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication et de la construction et réduisent la pollution tout en rendant la vie plus abordable.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 24 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés à Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre du Volet infrastructures de transport en commun, avec une contribution fédérale totale de plus de 22 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 16,9 millions de dollars.

Au cours des huit prochaines années, le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

SOURCE Infrastructure Canada

