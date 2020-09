OTTAWA, ON, le 8 sept. 2020 /CNW/ - Nous, les Canadiens, avons la chance d'avoir une nature très présente dans nos cours - c'est un privilège qui s'accompagne d'une énorme responsabilité : celle de la protéger.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, ainsi que la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et le ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan, l'honorable David Marit, ont annoncé un échange de terres qui permettra aux gouvernements fédéral et provincial de travailler avec la communauté des éleveurs pour conserver les prairies du sud-ouest de la Saskatchewan.

Cet échange de terres aide le Canada à progresser vers l'atteinte de son objectif de conservation d'un quart des terres et d'un quart des océans au pays d'ici 2025.

Environnement et Changement climatique Canada va acquérir les pâturages de Govenlock, de Nashlyn et de Battle Creek en Saskatchewan, et les gérer dans l'optique de la conservation des espèces en péril et des oiseaux migrateurs, tout en continuant le pâturage durable du bétail. Le pâturage du bétail, qui reproduit la perturbation naturelle du bison des plaines, maintient la santé et la qualité de ces terres herbeuses.

En contrepartie, la Saskatchewan acquerra des terres fédérales et bénéficiera d'améliorations, telles que des clôtures, des granges et des corrals, d'une valeur équivalente au sein de 55 anciens pâturages communautaires fédéraux qui sont passés sous le contrôle des producteurs. Cet échange de terres simplifiera et améliorera la gestion des terres, permettant une production efficace de bovins de boucherie, tout en favorisant la biodiversité.

Les pâturages de Govenlock, de Nashlyn et de Battle Creek couvrent une superficie de 800 km2 et sont un excellent exemple de la façon dont les gouvernements, les éleveurs et les groupes de conservation peuvent travailler ensemble pour protéger les espèces emblématiques du Canada. Grâce à cette collaboration, une stratégie a été élaborée pour gérer les pâturages selon une approche responsable sur les plans économique, social et écologique afin de soutenir la production de bétail, la protection des habitats fauniques et les intérêts des communautés locales et autochtones.

Citations

« Le gouvernement du Canada est heureux de travailler avec la Province de la Saskatchewan, les éleveurs et les dirigeants autochtones en vue de cet important transfert de terres dans le sud-ouest de la Saskatchewan. Ensemble, nous protégeons la biodiversité canadienne emblématique, dont dix espèces en péril, pour les générations à venir. Félicitations à tous ceux qui ont travaillé si dur au fil des ans pour faire de ce transfert une réalité. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« C'est une formidable histoire de collaboration entre différents groupes pour préserver les prairies qui sont d'une grande importance sur le plan écologique et atteindre notre objectif de protection de 25 p. 100 des terres canadiennes d'ici 2025. Nous remercions tout particulièrement les éleveurs, qui poursuivront leur excellent travail d'intendance des pâturages sur les terres. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les éleveurs de la Saskatchewan jouent un rôle important pour favoriser la biodiversité de nos pâturages et la protection de l'environnement. Nos éleveurs de bétail sont les meilleurs intendants de la terre, et ils jouent un rôle capital dans la préservation des paysages des prairies indigènes. »

- L'honorable David Marit, ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan

« La certitude d'un accès continu aux pâturages pour assurer le pâturage durable du bétail tout en conservant les avantages écologiques et environnementaux de ces prairies est importante pour les éleveurs. Nous nous réjouissons de continuer à renforcer les relations de collaboration que nous avons établies avec Environnement et Changement climatique Canada. »

- David McLeod, usager des pâturages de Battle Creek

Faits en bref

En 2017, le gouvernement du Canada a confirmé sa volonté d'acquérir et de gérer ces pâturages, qui couvrent une superficie de 800 km 2 .

a confirmé sa volonté d'acquérir et de gérer ces pâturages, qui couvrent une superficie de 800 km . Dans le cadre de cet accord, le Canada acquiert des terres de la Saskatchewan d'une valeur de 64 millions de dollars à des fins de conservation, en échange du transfert de terres d'une valeur de 64 millions de dollars à la Saskatchewan pour l'exploitation efficace des pâturages en tant que terres provinciales louées.

acquiert des terres de la d'une valeur de 64 millions de dollars à des fins de conservation, en échange du transfert de terres d'une valeur de 64 millions de dollars à la pour l'exploitation efficace des pâturages en tant que terres provinciales louées. La région a acquis une réputation tant au Canada qu'à l'étranger pour sa concentration importante d'oiseaux migrateurs et d'oiseaux de prairie.

qu'à l'étranger pour sa concentration importante d'oiseaux migrateurs et d'oiseaux de prairie. Environnement et Changement climatique Canada , Agriculture et Agroalimentaire Canada et la Saskatchewan ont fait appel à des éleveurs locaux, à des collectivités et à des peuples autochtones pour le transfert des terres et de l'administration.

, Agriculture et Agroalimentaire Canada et la ont fait appel à des éleveurs locaux, à des collectivités et à des peuples autochtones pour le transfert des terres et de l'administration. Les Premières Nations, la Nation métisse de la Saskatchewan et Environnement et Changement climatique Canada travaillent à la mise sur pied conjointe d’un comité consultatif autochtone pour veiller à ce que les peuples autochtones soient des partenaires clés dans la gestion continue de ces terres.

Les usagers des pâturages de Govenlock, de Nashlyn et de Battle Creek ont participé activement à l'élaboration du modèle opérationnel qui a été utilisé ces deux dernières années et qui continuera à être utilisé à l'avenir.

Cette zone sert d'habitat à dix espèces en péril, notamment le renard véloce, le Pipit de Sprague , le Plectrophane à ventre noir, le Plectrophane de McCown, le Tétras des armoises, la Chevêche des terriers, la Buse rouilleuse, le Pluvier montagnard, le Courlis à long bec et la grenouille léopard.

