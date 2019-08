Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan inaugurent les travaux de construction d'un nouvel ensemble de logements abordables à Prince Albert

PRINCE ALBERT, SK, le 21 août 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan, ainsi que la Ville de Prince Albert et la Prince Albert Community Housing Society Inc. (PACHSI), ont officiellement inauguré les travaux de construction d'un nouvel ensemble de 14 logements locatifs abordables à Prince Albert. Cet ensemble fournira des logements sûrs et de qualité à huit personnes ayant des lésions cérébrales acquises et des besoins complexes, ainsi qu'à six à douze femmes qui sortent du système de justice et qui visent la réunification familiale.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Joe Hargrave, ministre responsable de la Crown Investments Corporation et député provincial de Prince Albert Carlton, au nom de l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), M. Greg Dionne, maire de la Ville de Prince Albert, et Linda Boyer, directrice générale de la PACHSI, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Situé au 861, River Street West, l'ensemble comportera huit logements d'une chambre (dont deux seront accessibles) et six autres de deux chambres (dont un sera accessible). L'immeuble aura une superficie d'environ 13 800 pieds carrés (1 286 mètres carrés).

Citations :



« Notre gouvernement est heureux d'annoncer ce projet qui, une fois réalisé, viendra en aide à des personnes vulnérables qui ont souvent du mal à trouver un logement sûr et abordable. C'est un exemple de l'impact que nos investissements historiques peuvent avoir dans la vie des personnes et des familles dans le besoin au pays, en vertu de la Stratégie nationale sur le logement. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Notre gouvernement est heureux d'appuyer cet ensemble de logements, qui permettra à ses locataires de reconstruire leur vie, ce qui commence par un logement sûr, confortable et offrant des services de soutien. Notre gouvernement est fier de travailler avec la SCHL, la Ville de Prince Albert et la PACHSI pour donner vie à cet ensemble et, plus important encore, pour améliorer celle des Saskatchewanais dont les besoins en logement sont les plus pressants. » - L'honorable Joe Hargrave, ministre responsable de la Crown Investments Corporation et député provincial de Prince Albert Carlton

« Je suis emballé par ce projet, puisque l'ensemble résidentiel qui en résultera comblera un besoin et une énorme demande de logements abordables dans notre milieu. Je remercie les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que la Prince Albert Community Housing Society Inc., de continuer à produire des logements abordables à Prince Albert. » - M. Greg Dionne, maire de la Ville de Prince Albert

« Nous sommes très heureux du soutien et du financement reçus de la Saskatchewan Housing Corporation, de la Provincial Métis Housing Corporation, du gouvernement du Canada et de l'administration municipale pour réaliser ce projet. Une fois construit, l'immeuble accueillera au rez-de-chaussée des personnes ayant des lésions cérébrales acquises ou une déficience cognitive et, à l'étage, des femmes qui sortent d'un centre correctionnel. Le but ultime est de stabiliser leur situation à l'égard du logement, de les diriger vers des programmes appropriés et de les réunir avec leurs enfants ou les membres de leurs familles. Une fois achevés, ces logements réduiront le nombre de personnes en situation d'itinérance dans la ville et procureront à des personnes difficiles à loger des logements autonomes et abordables, mais surtout, un véritable chez-soi dont elles pourront être fières. » - Linda Boyer, directrice générale, Prince Albert Community Housing Society Inc.

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la SHC, ont investi conjointement 980 000 $ pour cet ensemble, dans le cadre de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

, par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la , par l'intermédiaire de la SHC, ont investi conjointement 980 000 $ pour cet ensemble, dans le cadre de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA). La contribution de la Ville de Prince Albert s'est élevée à 30 000 $. Une tranche supplémentaire de 105 000 $ a été approuvée par la SCHL.

s'est élevée à 30 000 $. Une tranche supplémentaire de 105 000 $ a été approuvée par la SCHL. La Provincial Métis Housing Corporation a contribué à ce projet à hauteur de 500 000 $ dans le cadre du volet de financement de la lutte contre l'itinérance chez les Autochtones.

Les services de soutien pour les locataires avec des lésions cérébrales acquises seront fournis par la PACHSI, grâce à l'intervention d'un pair-aidant et sur recommandation d'organismes sans but lucratif, dont l'Association canadienne pour la santé mentale de Prince Albert (ACSM-PA), la Health Authority, Our House, le Native Co-ordinating Council (NCC), d'organismes métis locaux, ainsi que d'autres organismes, le cas échéant.

par la PACHSI, grâce à l'intervention d'un pair-aidant et sur recommandation d'organismes sans but lucratif, dont l'Association canadienne pour la santé mentale de (ACSM-PA), la Health Authority, Our House, le Native Co-ordinating Council (NCC), d'organismes métis locaux, ainsi que d'autres organismes, le cas échéant. L'appui destiné aux femmes qui sortent du Centre correctionnel de Pine Grove sera assuré par un travailleur de soutien qui communiquera avec elles avant leur mise en liberté, les aidera à emménager dans leur logement après leur libération, les soutiendra jusqu'à leur stabilisation et s'occupera de la réunification des familles.

sera assuré par un travailleur de soutien qui communiquera avec elles avant leur mise en liberté, les aidera à emménager dans leur logement après leur libération, les soutiendra jusqu'à leur stabilisation et s'occupera de la réunification des familles. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Cet ensemble de logements appuie la stratégie provinciale en matière de logement, la stratégie de réduction de la pauvreté, le plan d'action en matière de santé mentale et de toxicomanie, et la stratégie concernant les personnes handicapées. Ces stratégies permettent aux résidents de la Saskatchewan d'avoir accès à des logements abordables, sûrs et stables, d'accroître la capacité communautaire et de soutenir les personnes qui ont des problèmes complexes de santé mentale et de dépendance au moyen d'une aide au logement et d'un soutien intensif à domicile.

d'avoir accès à des logements abordables, sûrs et stables, d'accroître la capacité communautaire et de soutenir les personnes qui ont des problèmes complexes de santé mentale et de dépendance au moyen d'une aide au logement et d'un soutien intensif à domicile. La PACHSI est une société sans but lucratif qui exerce ses activités à Prince Albert depuis 1977 et dont le parc immobilier total comporte environ 400 logements locatifs subventionnés, abordables et de transition.

