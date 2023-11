TRURO, NS, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Il y aura un nouveau carrefour giratoire à l'intersection du chemin McClures Mills et de la rue Willow, à Truro, grâce à un investissement conjoint de 2,8 millions de dollars des gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse et de la Ville de Truro. Annoncé par David Ritcey, député de Truro-Bible Hill-Millbrook-Salmon River, et Bill Mills, maire de Truro, ce projet permettra aux habitants de Truro de se rendre au travail plus rapidement et en toute sécurité.

Cet investissement contribuera à réduire les embouteillages actuels pour environ 32 000 véhicules qui passent quotidiennement à l'intersection du chemin McClures Mills et de la rue Willow. La nouvelle infrastructure permettra d'améliorer la circulation actuelle et de gérer efficacement le flux de circulation dans cette zone. Cette mesure contribuera à réduire le nombre d'accidents de la route et à réduire la durée des déplacements pour les navetteurs.

Le projet s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par le gouvernement du Canada en vue de renforcer les collectivités et d'améliorer la sécurité routière dans les zones rurales. En investissant dans des routes plus sûres, le gouvernement du Canada assure la sécurité des Canadiens dans les collectivités de tout le pays.

« Les travaux de construction du rond-point à l'intersection du chemin McClures Mills et de la rue Willow, annoncés aujourd'hui, sont l'un des nombreux projets d'infrastructure importants dans lesquels nous investissons avec nos partenaires dans l'ensemble du Canada. Cet investissement aidera les gens à se rendre à destination de façon sécuritaire à Truro et il permettra d'améliorer les déplacements des nombreux Néo-Écossais qui l'utiliseront quotidiennement.»

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement s'est engagé à assurer la sécurité routière et cet investissement contribuera à réduire les embouteillages d'une manière sûre et efficace pour les automobilistes de la région de Truro. L'amélioration de la fluidité de la circulation à ce carrefour à trois voies très fréquenté augmentera la productivité des entreprises locales et soutiendra la croissance future du parc industriel de la ville. »

David Ritcey, député provincial de Truro-Bible Hill-Millbrook, au nom de la ministre des Travaux publics, Kim Masland.

« La Ville de Truro est déterminée depuis de nombreuses années à aménager un carrefour giratoire à cet endroit. Grâce au partenariat avec nos partenaires des gouvernements fédéral et provincial, nous sommes en mesure de faire de ce projet une réalité et nous sommes heureux de pouvoir faire cette annonce. Cet investissement dans notre collectivité aura d'importantes retombées positives. »

Bill Mills, maire de Truro

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1,1 million de dollars provenant du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 949 000 $, et la Ville de Truro fournit une contribution de 759 000 $.

investit 1,1 million de dollars provenant du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 949 la Ville de fournit une contribution de 759 000 $. Ce volet soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 33 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, avec une contribution fédérale totale de plus de 66 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 56 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada contribue à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

contribue à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

