GUYSBOROUGH, NS, le 27 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, l'honorable Greg Morrow, ministre de l'Agriculture et député provincial de Guysborough-Tracadie, et Catherine Hartling, présidente du conseil d'administration de l'Association de transport en commun de Guysborough, ont annoncé un investissement combiné de plus de 181 000 $ pour soutenir le transport en commun dans le comté de Guysborough.

Grâce à cet investissement, l'Association de transport en commun de Guysborough achètera un véhicule électrique, une camionnette hybride accessible aux fauteuils roulants et deux bornes de recharge. Ces investissements aideront l'Association de transport en commun de Guysborough à répondre à la demande accrue pour son service de transport sur rendez-vous, porte à porte et accessible aux fauteuils roulants.

Cet investissement permettra aux résidents - en particulier les personnes âgées, les étudiants et les personnes handicapées - de disposer d'options de transport abordables et accessibles qui leur permettront d'aller à l'école ou au travail, de se rendre à des rendez-vous médicaux et de prendre part à d'autres activités. Pour les usagers qui se fient aux services de l'Association de transport en commun de Guysborough, ces options de transport supplémentaires amélioreront leur qualité de vie et leur procureront une plus grande indépendance et un sentiment de liberté.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada stimule l'économie de notre pays, accroît la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« L'annonce faite aujourd'hui au sujet du développement et de l'amélioration des transports en commun est une excellente nouvelle pour la collectivité. Grâce à ces changements, un plus grand nombre d'habitants de la ville et du comté de Guysborough disposeront d'options de transport accessibles et abordables. En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada contribue à bâtir des collectivités plus inclusives et plus résilientes. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Dans toute la province, nous rendons les transports plus fiables et plus accessibles pour les habitants de dizaines de collectivités. Ce travail est essentiel pour que chacun puisse se rendre au travail, rendre visite à sa famille et à ses amis, se rendre à des rendez-vous et profiter de nombreuses activités qui seraient autrement hors de portée. La mobilité est importante et je suis fier de participer à cet important investissement. »

L'honorable Greg Morrow, ministre de l'Agriculture et député provincial de Guysborough-Tracadie, au nom de l'honorable Kim Masland, ministre des Travaux publics

« L'Association de transport en commun de Guysborough se réjouit de recevoir ce soutien et cette contribution financière des gouvernements fédéral et provincial. Ce financement permettra à l'Association de continuer de répondre aux besoins des résidents du comté de Guysborough et de Mulgrave grâce à l'agrandissement prévu de son parc de véhicules. Le manque d'accès au transport abordable et accessible a toujours été un obstacle pour de nombreuses personnes cherchant à avoir accès aux soins de santé, à la nourriture, aux liens sociaux et à d'autres services essentiels dans les zones rurales et urbaines. Ce financement permettra à l'Association de continuer d'éliminer ces obstacles et de fournir à un plus grand nombre de personnes un transport accessible et équitable. »

Catherine Hartling, présidente du conseil d'administration de l'Association de transport en commun de Guysborough

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 144 807 dollars à ce projet par l'entremise du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR), tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 36 202 dollars .

investit 144 à ce projet par l'entremise du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR), tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 36 . Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural aide les Canadiens vivant dans des zones rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leurs collectivités. Le Fonds soutient le développement de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport qui pourraient être reproduits ou étendus.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe totale de 250 millions de dollars du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural sera alloué à des projets en faveur des populations et des communautés autochtones.

Les demandes au titre du volet Projets d'immobilisations du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural sont acceptées de façon continue. Ce volet permet de couvrir les coûts des immobilisations tels que l'achat de véhicules ou de plateformes numériques, ainsi que le soutien à l'achat de véhicules sans émissions.

Dans le cadre du volet Projets d'immobilisations, les candidats admissibles peuvent solliciter des contributions allant jusqu'à 3 millions de dollars pour aider à couvrir les coûts d'immobilisations d'une solution de transport en commun nouvelle ou élargie (par exemple, l'achat de véhicules ou de plateformes numériques), et jusqu'à 5 millions de dollars pour soutenir des solutions de transport en commun sans émissions (par exemple, pour l'achat d'un ou de plusieurs véhicules sans émissions).

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada représentent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du représentent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour les transports en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer d'un service de transport propre et abordable.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour les transports en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer d'un service de transport propre et abordable. Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des transports en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour les transports en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des transports en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour les transports en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun partout au pays, offrant aux Canadiens des options de transport plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun partout au pays, offrant aux Canadiens des options de transport plus propres et plus efficaces. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur les travaux du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique en vue de créer de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique en vue de créer de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement/contribution.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://www.infrastructure.gc.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Gary Andrea, Conseiller en communications, Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, 902-456-6196, [email protected]; Julie Anne Fox, Directrice générale, Association de transport en commun de Guysborough, 902-338-0959, [email protected]