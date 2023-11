Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse investissent dans le pont-jeté du parc provincial de Graves Island

EAST CHESTER, NS, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Le pont-jetée du parc provincial de Graves Island sera élargi et rehaussé grâce à un investissement conjoint de 2 millions de dollars des gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Annoncé par le ministre Sean Fraser et le ministre Tory Rushton, ce projet permettra de réduire considérablement les pertes économiques et de maintenir l'accès à l'île par le pont-jetée.

Le pont-jetée est le seul accès au parc provincial de Graves Island. Le projet consiste à rehausser le pont-jetée d'un mètre par rapport à l'infrastructure existante afin de protéger le parc des effets des inondations, de l'érosion et de l'élévation du niveau de la mer. Les améliorations apportées à la chaussée permettront également aux résidents, aux touristes et aux services d'urgence de continuer d'avoir accès au parc.

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

« Pour préserver les moyens de subsistance de tous les habitants, il est essentiel que nos collectivités disposent d'infrastructures fiables d'atténuation des effets des catastrophes. L'amélioration du pont-jetée du parc provincial de Graves Island le protégera de divers impacts environnementaux et garantira aux résidents et aux touristes un accès sûr et continu au parc pour les années à venir. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nos parcs sont importants pour le tourisme, les loisirs, la biodiversité et le contact avec la nature. Cet investissement permettra au parc provincial de Graves Island de fonctionner sans être interrompu par la fermeture des ponts-jetées. C'est l'une des nombreuses mesures prises par la province pour être résiliente face aux changements climatiques. »

L'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse

Le gouvernement fédéral investit 1 million de dollars dans ce projet par l'intermédiaire du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit également 1 million de dollars.

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,8 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 2,3 milliards de dollars ont été engagés pour plus de 80 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à protéger les Canadiens.

Le Fonds soutient les projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou la consolidation d'infrastructures existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les administrations locales, les provinces et les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, les organisations à but non lucratif et les organisations à but lucratif en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles n'appartenant pas au secteur privé. Le coût total admissible d'un projet doit être d'au moins 1 million de dollars pour que le projet soit jugé admissible.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

