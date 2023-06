HALIFAX, NS, le 27 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et l'honorable Karla MacFarlane, ministre des Affaires L'nu, ont annoncé un investissement conjoint de 15 millions de dollars pour soutenir la construction du nouveau Centre d'amitié autochtone Mi'kmaw. Ils étaient accompagnés de Pam Glode Desrochers, directrice générale du Centre d'amitié autochtone Mi'kmaw.

Le Centre d'amitié autochtone Mi'kmaw offrira un espace supplémentaire à la Mi'kmaw Native Friendship Society pour qu'elle puisse continuer d'offrir des programmes sociaux structurés à 7 000 clients autochtones vivant en milieu urbain dans la municipalité régionale d'Halifax (MRH). Le nouveau centre mettra également en valeur la culture et le patrimoine des Mi'kmaw dans la ville, tout en servant de lieu de rencontre essentiel pour la communauté autochtone urbaine lors de fonctions et d'événements communautaires.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les fonds annoncés aujourd'hui permettront au Centre d'amitié autochtone Mi'kmaw de disposer d'un espace plus grand et mieux adapté pour poursuivre son travail essentiel de soutien aux membres des Premières Nations vivant en milieu urbain, dans des domaines clés tels que l'emploi, la scolarisation et le logement. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer la construction du nouveau Centre d'amitié autochtone Mi'kmaw, qui sera également un symbole de la culture des Mi'kmaw dans le centre-ville d'Halifax. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Un Canada inclusif est un Canada prospère et sain. Mais pour un trop grand nombre d'autochtones vivant dans des centres urbains, il est difficile d'avoir accès à des services inclusifs, sûrs et adaptés à leur culture qui puissent répondre à leurs besoins. Depuis plus de 50 ans, le Centre d'amitié autochtone Mi'kmaw, situé au centre-ville d'Halifax, offre des services dans les domaines de la petite enfance, de l'emploi et de la formation. Aujourd'hui, nous avons annoncé un investissement de 15 millions de dollars pour soutenir la construction d'une nouvelle installation qui répondra aux besoins de l'organisation pour les 50 prochaines années. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce nouvel espace et sur l'évolution des services offerts à tous les peuples autochtones d'Halifax. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Le Mi'kmaw Native Friendship Centre offre des services essentiels à de nombreux membres de la collectivité. Ce sera bien plus qu'un nouveau bâtiment : ce sera un lieu de rassemblement, d'organisation d'événements et de soutien aux Mi'kmaq et aux populations autochtones de l'ensemble du centre urbain. »

L'honorable Karla MacFarlane, ministre des Affaires L'nu

« Ce jour marque un nouveau chapitre pour le très attendu centre Wije'winen, qui transformera les services offerts à la communauté autochtone urbaine de Kjipuktuk. Ce financement de la province de la Nouvelle-Écosse et d'Infrastructure Canada nous permettra de continuer d'offrir et d'administrer des services de soutien essentiels à la population autochtone urbaine en pleine croissance. L'Office des affaires L'nu et le gouvernement du Canada ont été des partenaires à part entière dans le développement des activités du Mi'kmaw Native Friendship Centre. Nous ne pourrions être plus reconnaissants de ce partenariat et de la reconnaissance de notre mission élargie et à multiples facettes. »

Pam Glode Desrochers, directrice générale du Centre d'amitié autochtone Mi'kmaw

« Chaque jour, plusieurs Mi'kmaq et Autochtones vivant en milieu urbain franchissent les portes du Mi'kmaw Native Friendship Centre à la recherche de services, de soutien, d'un espace sûr et de compréhension. Cet investissement financier constitue une nouvelle étape importante dans la construction du centre Wije'winen et aidera l'équipe à prendre en charge une population croissante. »

Chef Annie Bernard-Daisley, coprésidente de l'Assemblée des chefs Mi'kmaw de la Nouvelle-Écosse

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 5 millions de dollars dans ce projet par l'entremise du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , tandis que la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 10 millions de dollars. Ce financement s'ajoute à plus de 28,8 millions de dollars provenant du Fonds d'infrastructure aux communautés autochtones et aux 4 millions de dollars du volet Programmes en milieu urbain pour les Autochtones que le gouvernement fédéral a annoncés pour ce projet en 2022.

investit 5 millions de dollars dans ce projet par l'entremise du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le , tandis que la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 10 millions de dollars. Ce financement s'ajoute à plus de 28,8 millions de dollars provenant du Fonds d'infrastructure aux communautés autochtones et aux 4 millions de dollars du volet Programmes en milieu urbain pour les Autochtones que le gouvernement fédéral a annoncés pour ce projet en 2022. La municipalité régionale d' Halifax a déjà soutenu le projet en procédant à un important transfert de terrain et en procédant à la démolition des infrastructures existantes.

a déjà soutenu le projet en procédant à un important transfert de terrain et en procédant à la démolition des infrastructures existantes. En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 13 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, avec une contribution fédérale totale de plus de 48,9 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 38 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse

Infrastructure Canada - Les infrastructures en Nouvelle-Écosse

Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Zeus Eden, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]; Christina Deveau, Conseillère en communications, Le Bureau des affaires L'nu, 902-456-8798, [email protected]; Corinne MacLellan, Mi'kmaw Native Friendship Centre, 902-209-3234, [email protected]