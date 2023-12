LAWRENCETOWN, NS, le 11 déc. 2023 /CNW/ - On procédera à la reconstruction d'un tronçon de la route 207 le long de la plage de Lawrencetown afin de le protéger des effets des ondes de tempête et de l'élévation du niveau de la mer grâce à un investissement conjoint de plus de 2 millions de dollars des gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse.

Annoncé par le secrétaire parlementaire Darrell Samson et le ministre Kent Smith, ce projet permettra de laisser la route ouverte lors des tempêtes et réduira également la nécessité d'effectuer des réparations plus coûteuses.

Ce tronçon de la route 207 est situé tout près de l'océan Atlantique et a subi d'importants dommages lors de tempêtes, rendant parfois la route impraticable et causant un préjudice économique aux collectivités voisines. Le projet consiste notamment à reconstruire, plus loin de la côte, un tronçon de 500 mètres de la route, ainsi qu'à naturaliser le tronçon existant. La modification du tracé commencera au sommet de la colline, près de la Macdonald Tea House, et se terminera juste avant l'entrée ouest de la plage de Lawrencetown. Les travaux comprendront également la réduction de l'inclinaison de la route.

« Grâce à l'amélioration de la route 207 à Lawrencetown, la route pourra rester ouverte lors des fréquentes tempêtes causées par les changements climatiques. La reconstruction de ce tronçon de route permettra également de maintenir l'accès à la plage de Lawrencetown, une attraction récréative majeure, pour le plaisir de tous. »

Darrell Samson, Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et député pour Sackville-Preston-Chezzetcook, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous savons que nos tempêtes sont plus fortes et que nous devons agir maintenant pour protéger nos collectivités. Cet investissement permettra d'améliorer un tronçon de route qui est endommagé depuis 15 ans par les vagues et le ressac. Les travaux permettront de laisser ce tronçon ouvert à la circulation et de minimiser l'impact économique. »

L'honorable Kent Smith, ministre des Pêches et de l'Aquaculture de la Nouvelle-Écosse, et député d'Eastern Shore, au nom de l'honorable Kim Masland, ministre des Travaux publics

Le gouvernement fédéral investit 1 020 668 $ provenant du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution de la province s'élève aussi à 1 020 668 $.

. La contribution de la province s'élève aussi à 1 020 668 $. Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 52 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du, avec une contribution fédérale totale de plus de 317 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 423 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

